“¡Arriba, Perú! Hasta Bad Bunny está con la selección”, se lee en un post de la cuenta de Facebook de Moda, una emisora radial en Perú. La publicación, que concentra más de 13.000 interacciones, adjuntó una foto en la que aparentemente se presenta al cantante sosteniendo en la espalda la bandera peruana (de color rojo y blanco).

“Bad Bunny apoyando a la selección peruana”, señala el texto superpuesto a esta imagen. El contenido fue publicado el 13 de junio, el mismo día en que Perú fue eliminado del Mundial Qatar 2022 tras perder el partido con Australia. No obstante, el post difunde una información falsa.

Publicación. Foto: captura en Facebook / Moda.

La foto no muestra a Bad Bunny. Tampoco expone la bandera peruana, sino la de Puerto Rico

Tras una búsqueda de imágenes en Google, detectamos que la foto presentada por la cuenta de Moda está recortada, es decir, fue editada. Un tuit, del 12 de junio, exhibe la pieza completa que muestra a la misma persona con una bandera que no coincide con las formas y tonos de colores de la bandera de Perú.

En dicha instantánea se puede percibir un tono azul del emblema. El prototipo presentado guarda relación con la bandera de Puerto Rico.

Comparación. Foto: composición.

El cibernauta de este mensaje en Twitter aseguró que se trataba del cantante reguetonero “en el desfile del Día de Puerto Rico” que se celebró en Nueva York, el domingo 12 de junio.

Sin embargo, otro usuario compartió su tuit y escribió: “La gente creyéndose que este es Bad”. “Qué ganas de que @sanbenito (el usuario de la cuenta de Twitter del Bad Bunny) lo demande”, dijo otro.

El 13 de junio, el medio latinoamericano Remezcla reportó este incidente en un artículo titulado “El parecido a Bad Bunny engañó a todos en el desfile del Día de Puerto Rico”. Comunicó que se trataba de “un imitador de Bad Bunny” y que el público en el evento pensó que sí era el artista, por lo que lo hicieron tendencia en las redes sociales. Indicó que el otro joven se encontraba en una carroza durante el pasacalle.

Artículo. Foto: captura en web / Remezcla.

“Este tipo hizo todo lo posible para vender realmente a Bad Bunny en una fantasía flotante. También podemos suponer que el video musical ‘Titi Me Pregunto’ que muestra a Bad Bunny en lo que parecía ser un desfile en la ciudad de Nueva York, solo validó el truco (...) Todos deseamos haber estado en la habitación de Bad Bunny cuando se despertó, revisó Twitter y vio al impostor absolutamente vibrando con la multitud emocionada del Desfile del Día de Puerto Rico”, informó.

En efecto, un video en Youtube de Mega Atlanta Radio, una emisora digital, expone a este sujeto sobre un transporte en pleno desfile, siendo abordado por una reportera de este medio. “Fake Bad Bunny engaña a todos en el desfile del Día de Puerto Rico”, se titula el contenido, difundido el 14 de junio.

En la descripción se señala: “Un parecido a Bad Bunny se robó por completo el espectáculo en el Desfile del Día Nacional de Puerto Rico en la ciudad de Nueva York. Se vio a personas saltando la cerca, gritando y llorando mientras Bad Bunny bajaba por la Quinta Avenida, pero no sabían que ese no era el verdadero Bad Bunny”.

Reporte. Foto: captura en Youtube / Mega Atlanta Radio.

El medio Remezcla adjuntó una cuenta de TikTok que expone un video de varias escenas de esta persona, como supuesto “Bad Bunny”, en el desfile en Nueva York. Según esta red social, el perfil corresponde a “Alexis Ventura”. “Bad Bunny tiene los mejores fans del mundo. Mis respetos @badbunny #Yosoyalexis #Summer#Parati #Foryou #fyp”, reseña. En esta parte, incluso se confirma que este sujeto portaba la bandera puertorriqueña, ya que se le observa con un emblema que exhibe una estrela blanca sobre el fondo azul.

El 15 de marzo, el medio dominicano Diario Libre, indicó en un artículo que Alexis Ventura es “el doble de Bad Bunny”, tiene 26 años de edad, es de origen dominicano y reside en Nueva York. Reportó que en una entrevista con el programa Primer Impacto, emitido por el canal Univisión, dijo: “Lo más loco que me ha pasado es que las personas me caen encima, pensando que yo realmente soy Bad Bunny, las personas me piden fotos y me abrazan”. Asimismo, añadió que para personificar al artista “pasa horas viendo sus vídeos, imitando sus poses, y su estilo”.

La agencia de noticias EFE también difundió un informe del “desfile tradicional” acaecido en Nueva York. En un apartado señaló que el “chico” que se transportaba en una carroza “fue confundido con el famoso reguetonero Bad Bunny”. Precisó que él “no sacó a nadie de la duda”.

Finalmente, consultado por Verificador de La República, desde CRP Radios, corporación que congrega a la emisora Moda, indicaron que se trató de un “error” y que iban a proceder a eliminar la publicación en cuestión.

Conclusión

La foto está editada y no expone los colores ni las formas de la bandera de Perú, sino de Puerto Rico. Además, el sujeto que aparece en la imagen no es el cantante Bad Bunny. En consecuencia, calificamos lo que se describe de la pieza como falso.

