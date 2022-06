En plena coyuntura de las elecciones en Colombia, un video que circula en Facebook y Twitter muestra al candidato presidencial Rodolfo Hernández junto a su aspirante a la vicepresidencia, Marelen Castillo, supuestamente proponiendo un incremento de horas en la jornada laboral que aplicaría a la población colombiana.

“Lo que le toca a usted es levantarse desde las cuatro de la mañana (Interviene Marelen, pero no se escucha bien). No, no, mire, podemos trabajar realmente, miren colombianos, desde las seis de la mañana. No llegar a tomar tinto (café), hablar paja (tema sin importancia), hablar por celular o irse pal’ baño no, trabajando a las seis de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde, miremos a ver, que no consiga con las horas fijo en ninguna de las ciudades para no incrementar el trancón (tráfico) que hay en todas partes. Eso es lo que tenemos que hacer, y media hora de almuerzo, porque más de media hora ya tocaría el que comiera todo el día bocachico (pez) lleno de espinas pa’ que gastara más tiempo”, se le escucha decir en el clip.

Al respecto, algunos usuarios han titulado: “Rodolfo quiere modificar la jornada laboral porque la gente no trabaja. Pasar de 8 a 12 horas laborales”. “¡Esclavitud laboral como propuesta de campaña! ‘El Inge’ y su propuesta de tener a las personas trabajando 11 horas con solo media hora de almuerzo”, escribe otro cibernauta.

También ha recibido estos comentarios: “¡Explotador! Cree que los colombianos son obreros de su empresa”, “Claro, como él tiene su fortuna, qué importa la salud mental de los demás”.

Este material audiovisual ha superado las 80.000 compartidas y el millón de reproducciones en las redes sociales. Sin embargo, el video carece de contexto.

Publicaciones sin contexto sobre Rodolfo Hernández. Foto: capturas de Facebook.

El video está editado. Rodolfo Hernández no propuso el incremento laboral para la población colombiana

Tras una búsqueda de imágenes en Google, encontramos el video original de 49 minutos con 18 segundos en la cuenta de Facebook de Rodolfo Hernández. Los clips expuestos por los post virales únicamente presentan un extracto, de aproximadamente 2 minutos, de dicho material audiovisual.

Video original de Rodolfo Hernández. Foto: captura de Facebook / Rodolfo Hernández.

Se trató de una transmisión en vivo del 5 de junio de 2022, y contó con la participación del candidato presidencial y de Marlene Castillo. Se abordaron las propuestas de campaña en el ámbito de la educación.

El postulante se encontraba hablando sobre sus “logros” cuando fue alcalde de Bucaramanga. Ante ello, a partir del minuto 26 con 22 segundos, él dijo: “Entonces mire, Marelen, ahora lo que le toca a usted es levantarse desde las cuatro de la mañana”. En las publicaciones viralizadas se excluye el nombre de “Marelen” para difundir otra información.

Frente a lo que señaló el postulante, la aspirante vicepresidencial respondió sonriente: “No me va a dejar dormir por los colombianos”. Esta frase se escucha en un volumen muy reducido en los clips descontextualizados.

Seguidamente, Rodolfo Hernández indicó: “No, no, mire, podemos trabajar realmente, miren colombianos, de seis de la mañana trabajando. No llegar a tomar tinto, hablar paja, hablar por celular o irse pal’ baño no, trabajando a las seis de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde, miremos a ver, que no consiga con las horas fijo en ninguna de las ciudades para no incrementar el trancón que hay en todas partes. Eso es lo que tenemos que hacer, y media hora de almuerzo, porque más de media hora ya tocaría el que comiera todo el día el bocachico lleno de espinas pa’ que gastara más tiempo o fuera con vino tinto. Eso, porque los sábados o domingos nos tomamos una copa de vino”.

Entonces se evidencia que el postulante se refería a una propuesta no para la población colombiana, sino para su equipo de Gobierno, que incluye a Rodolfo y Marelen Castillo. Incluso, desde el minuto 27 con 15 segundos enfatizó este punto: “Pero vamos a trabajar por Colombia de seis de la mañana a cuatro o cinco de la tarde. Está por definirse, para que los cuatro años calendario se vuelvan en tiempo casi seis. Es decir, nos pagan cuatro años, y convertimos ese tiempo trabajando con esa intensidad entre cinco y medio o seis años”.

A través de sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook, el candidato de Colombia aclaró que esta medida solo sería aplicada a él y Marelen Castillo si es que ganaba la presidencia. “Los que van a tener jornadas laborales de 10 horas somos @CastilloMarelen y yo, de llegar a la Presidencia de la República, para que los cuatro años calendario de la gestión, se conviertan en seis″, escribió el último 7 de junio adjuntando un extracto del video del 5 de junio.

“Hablo de mis horas de trabajo, no de las de los colombianos”, remarcó el texto superpuesto a este material.

Comunicado de Rodolfo Hernández. Foto: captura en Twitter / Rodolfo Hernández.

Además, en el apartado “Política laboral y pensional” de su programa de Gobierno, no se indica en ninguna parte que se aumentará las horas de la jornada laboral. Tampoco aborda este tema en el documento, que se centra en el salario mínimo y el empleo.

¿Quién es Rodolfo Hernández?

De acuerdo a un informe de La República, Rodolfo Hernández, líder del movimiento político Liga de Gobernantes Anticorrupción, es ingeniero de profesión y “una de las personas más adineradas del país con una fortuna que, según reconoce, llega a los 100 millones de dólares”.

En 2016, logró ganar la alcaldía de Bucaramanga. Es investigado por la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía por presuntos actos de corrupción, apuntan El País y CNN.

En primera vuelta obtuvo el 28,15% de votos. Y, este domingo 19 de junio, el político se va a enfrentar en segunda vuelta con el izquierdista Gustavo Petro, líder de la coalición política Pacto Histórico, quien alcanzó el 40,32% el 29 de mayo.

Conclusión

El video está editado digitalmente y fue sacado de contexto. En el archivo original, Rodolfo Hernández no dijo que la propuesta de aumentar la jornada laboral se aplicaría a la población colombiana. Tampoco en su plan de Gobierno se encuentra esta medida. El candidato confirmó en redes sociales que el incremento de horas de trabajo sería practicado solo por él y Marelen Castillo. Por ello, calificamos estos post como engañosos.

