No, imágenes no pertenecen al reciente atentado contra una iglesia en Nigeria

“Hombres desconocidos abren fuego dentro de una iglesia en Nigeria. Reportan más de 50 muertos”, anuncian varios post, que concentran más de 30.000 interacciones y 8.000 compartidos en Facebook.

Las publicaciones presentan imágenes para supuestamente graficar este siniestro. “Hay múltiples heridos. Entre los muertos hay niños. El padre de la iglesia fue secuestrado”, agregan en la descripción. No obstante, varias piezas no están vinculadas al ataque del 5 de junio de 2022, ejecutado por hombres armados contra la iglesia católica San Francisco, ubicada en la ciudad de Owo, estado de Ondo, Nigeria.

Publicaciones vinculadas al atentado contra una iglesia en Nigeria. Foto: captura en Facebook.

1. Imagen de un incendio se encuentra en internet desde octubre de 2020

Tras una búsqueda con la herramienta Yandex, detectamos un tuit del periódico nigeriano Daily Post, que presenta una escena similar a la imagen 1 del post. Dicho mensaje fue divulgado el 22 de octubre de 2020 relacionado a un incidente ocurrido en una ciudad nigeriana.

En la descripción se lee: “Última hora: matones queman comisaría de Ojodu en Lagos”. El medio no presenta ninguna leyenda de la fotografía y tampoco la adjunta en el texto, al que direcciona el enlace del tuit.

El 21 de octubre de ese año este mismo medio la vinculó con otro incendio en Nigeria, pero en el estado de Imo. El portal web Diksons Blog también la empleó en su reporte sobre este siniestro. No obstante, no hallamos fuentes confiables sobre el origen.

Comparación. Imágenes expuestas por el post viral y Daily Post. Foto: composición.

2. Imagen de un libro ensangrentado circula en internet desde abril de 2008

Una indagación por Google y Yandex nos llevó a un texto de la plataforma digital Bloodstained Storybook —que contiene la instantánea— publicado el 2013. “¿Por qué un libro de cuentos manchado de sangre?”, dice el título. No obstante, en dicho archivo no se explica el contexto en sí de la pieza.

También un artículo del portal web Flying Farther exhibe la pieza en cuestión, como parte de una secuencia de imágenes. El contenido muestra esta fecha de publicación: “4 de abril de 2008″. Estas gráficas se exhiben para explicar: “¿cómo leemos la Biblia con las manos manchadas?”. Sin embargo, tampoco hallamos pruebas sólidas para explicar en qué contexto se presenta esta captura en sí.

Comparación. Imágenes expuestas por el post viral y portal web Flying Farther. Foto: composición.

3. Foto muestra a efectivos policiales de Nigeria en 2019

Del mismo modo, tras una búsqueda en Google, encontramos esta pieza en un artículo periodístico de El País de junio de 2022. “Policías regulares y antiterroristas, en Kano, en el norte de Nigeria, en 2019. Ben Curtis (AP)”, se lee en la reseña fotográfica.

En efecto, el 14 de febrero de ese año, el medio Daily Mail reportó, con información de la agencia de noticias Associated Press (AP), que la instantánea expone a “la policía regular y antiterrorista” brindando “seguridad en las oficinas de la Comisión Electoral Nacional Independiente en Kano, en el norte de Nigeria”, en un contexto electoral.

Indicó que esta escena se produjo “el 14 de febrero de 2019″ y coincidió con los créditos dados por El País. En un informe de AP de esa fecha también se adjunta esta imagen con los mismo datos reportados por los mencionados medios.

Comparación. Imágenes expuestas por el post viral y AP. Foto: composición.

Por otro lado, la foto que muestra a Cristo crucificado en la pared presenta cómo quedó la iglesia nigeriana San Francisco tras el atentado del 5 de junio, como lo registra un artículo de AP.

Iglesia San Francisco. Foto: captura en AP.

En tanto, la otra imagen que exhibe una situación sensible dentro de esta institución religiosa también ha sido reportada por medios de comunicación como Nigerian Tribune, The Fact y Sahara Reporters como parte de una escena vinculada al reciente ataque. Sin embargo, no han incorporado el autor ni han mostrado alguna reseña de la misma.

Esta pieza expone a heridos tendidos en el suelo de un espacio religioso, mientras que a su alrededor están varias personas. En este reporte periodístico de Al Jazeera sobre el siniestro en Nigeria se puede observar que la infraestructura de la iglesia San Francisco presentada coincide con la expuesta en la instantánea. Es decir, dicha escena fue capturada dentro de este espacio religioso.

Comparación. Imágenes del post viral y el reporte de Al Jazeera. Foto: composición.

Por otra parte, medios locales y fuentes médicas habían reportado un saldo de 50 fallecidos luego del atentado en el país africano, según un informe de El País, publicado el 6 de junio.

No obstante, esa misma fecha, la agencia AFP indicó que el portavoz de la policía estatal, Ibukun Odunlami, declaró que los sujetos atacaron con explosivos y que aún era “prematuro decir exactamente cuántas personas murieron”. También comunicó que un testigo, quien se identificó como Abayomi, relató que “al menos 20 fieles habían muerto en el ataque” y que escuchó una “explosión fuerte y disparos dentro de la iglesia”.

Otro reporte de la AFP de esa misma fecha sostuvo que Richard Olatunde, portavoz de la oficina del gobernador del estado de Ondo, confirmó a la agencia el deceso de 21 personas. En tanto, el representante local de la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias, Olanrewaju Kadiri, alegó que el número de muertos asciende a 22, incluyendo niños.

En un artículo, la BBC informó que la iglesia descartó que el sacerdote había sido víctima de un secuestro, como lo habían señalado informes iniciales.

Conclusión

Tres imágenes expuestas por los post no muestran escenas relacionado al atentado en Nigeria, ocurrido el 5 de junio de 2022. Circulan en internet desde antes del 2021 y están vinculadas a otros casos. Por ello, calificamos dichas publicaciones como engañosas.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República , nuestra selección dominical de artículos de fact checking que desmienten la información falsa que circula en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).