“¡Huracán ! ¡Ya a punto de tocar México! ¡Agatha! ¡Este es el poder del viento! ¡Extremen precauciones!”, alertan varias publicaciones en Facebook desde el 30 de mayo de 2022. Difunden un video en el que se observa, aparentemente, cómo vientos fuertes atraen objetos blancos y las ramas de los árboles se agitan en direcciones contrarias en una calle con neblina.

Al momento, los post concentran más de 480 compartidos y 28.000 reproducciones en la red social. “Dios los proteja a todos”, responde una usuaria en los comentarios.

Sin embargo, el contenido no guarda relación con el reciente huracán Agatha, que, según el informe de El País, “tocó tierra” el último 30 de mayo en las costas mexicanas de Oaxaca y “se degradó a tormenta tropical con fuertes lluvias que han afectado a los estados vecinos de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán”.

El video circula en internet desde el 20 de marzo de 2021, es decir, no es reciente

Una búsqueda de fotogramas con la herramienta Yandex reveló que este clip se encuentra en varias plataformas digitales desde antes de 2022.

La publicación más antigua de este material audiovisual fue detectada en un archivo, difundido por una cuenta de YouTube el 20 de marzo de 2021. Hasta el segundo 6 se puede observar el video en cuestión.

En la descripción se describe: “#Video #corto violencia #huracán”. La leyenda se encuentra escrita en idioma malayo, el cual es empleado principalmente por la población que vive en el sudeste del continente asiático.

Algunos cibernautas vinculan la pieza con el huracán Irma. Otros alegan que se trata de un material editado, dado que se ven a los objetos y las ramas de un árbol que vuelan en direcciones distintas. En tanto, el perfil Ciencia y Tecnología, que se ubica en la página web rusa VK, explicó que se trata de un “fenómeno natural” llamado “viento multidireccional, en el que las masas de aire se mueven en capas”.

No obstante, no hallamos ninguna fuente confiable para explicar el contexto de la secuencia, por lo que no podemos asegurar si lo que se presenta en el video es un suceso real o no. Tampoco encontramos pruebas de que haya sido editado digitalmente.

Conclusión

El video no muestra ningún impacto del reciente huracán Agatha en México, producido a fines de mayo de 2022. El clip circula en internet desde, al menos, el 20 de marzo de 2021. Por ello, calificamos estos post como falsos.

