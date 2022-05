Desde el 2016, en Facebook circula una publicación que advierte sobre la supuesta existencia de un plan para fumigar humanos mediante el riego de veneno por vía aérea. “Los químicos que están echando al aire son entre otros venenos, aluminio, bario, mercurio, silicio, plomo y litio, que en conjunto con otros químicos están produciendo en la gente cáncer, alergias, asma, entre muchas otras enfermedades”, menciona.

La cuenta indica que todos los gobiernos se encuentran implicados en dicha estrategia. Además, asegura que los también llamados chemtrails “están siendo usados para intervenir el ADN humano para impedir las condiciones de despertar consciente”.

Asimismo, el usuario incluye dos fotografías en la publicación. Una de ellas muestra a dos militares esparciendo una sustancia color blanca desde un avión. La imagen siguiente es una publicación de galones color celeste en una cabina.

Hasta la fecha, este posteo fue compartido más de 19.000 veces y acumula más de 4.800 reacciones. Sin embargo, no es cierto que las nubes lineales emitan veneno. Tampoco forma parte de un plan para “fumigar humanos”.

Publicación viral sobre chemtrails.

No nos rocían veneno: es vapor de agua

Las estelas de condensación son nubes lineales compuestas por hielo que se producen por diversos motivos. Estas pueden producirse tras la condensación del vapor de agua que emiten los motores de los aviones. También se generan por la condensación del vapor en la atmósfera, ya que ocurre una diferencia en la temperatura y presión durante el despegue o aterrizaje del avión, según informó la Agencia Estatal de Meteorología de España.

Por otro lado, para que ocurran las estelas de vapor es necesario que existan determinadas condiciones climáticas. Primero, es importante que exista la humedad y temperatura suficiente en la atmósfera.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA por sus siglas en inglés) explica, en el siguiente recuadro, de qué forma se producen los cambios de la materia para que se generen las nubes de condensación.

Proceso de generación de una estela de vapor de agua.

Por su parte, Xavier Giménez Font, profesor titular del Departamento de Ciencia de Materiales y Química Física y divulgador científico, señaló en un artículo para el medio Investigación y Ciencia que no es posible que las estelas de condensación estén compuestas por gases tóxicos, pues no tendrían su forma característica.

“Si el origen de las estelas fueran fumigaciones con compuestos químicos tóxicos, no tendrían el aspecto de nubes y probablemente serían invisibles”, precisó.

Además, el experto detalló que dichos químicos supuestamente son rociados desde más de 10.000 metros de altura, por lo que llegarían al suelo diluidos, lo que anula su efecto tóxico en la salud de los individuos.

Estas fotografías no muestran cómo se producen los chemtrails

La imagen que acompaña la publicación viral sobre la supuesta estrategia para “fumigar humanos” está compuesta por dos fotografías. Estas muestran la cabina de un avión lleno de barriles y a dos militares rociando una sustancia desde el cielo. Sin embargo, no guarda relación con la teoría de la conspiración que afirma que existen los chemtrails.

Fotografías virales sobre chemtrails.

Fotografía 1. A través de una búsqueda inversa de fotogramas, detectamos que tal retrato fue utilizado por el sitio web Athens Voice GR para referirse a la siembra de nubes de parte de Fuerzas Armadas de Malasia en Sumatra en el año 2005.

Comparación de fotografías.

Además, encontramos una fotografía donde aparece uno de los personajes de la imagen viral. Este retrato fue compartido por dos páginas más para referirse también a una siembra de nubes en Malasia.

El registro más antiguo que hallamos fue publicado el martes 23 de agosto del 2005 por el sitio The Star Online. La página atribuye esta fotografía a la siembra de nubes de parte de fuerzas aéreas de Malasia y Singapur en Sumatra. Asimismo, el medio otorga la autoría de tal informe al periodista Teoh Teik Hoong.

En otro artículo del sitio web Update, se detalla que la foto corresponde a la siembra de nubes a cargo de personal militar de Malasia. Según la plataforma, la noticia estuvo a cargo del periodista Rahimy Rahim.

Fotografía 2. Mediante una búsqueda de imágenes en Google, identificamos que dicha imagen fue tomada por el comunicador Raimund Stehmann el 18 de octubre de 2006. La fotografía se encuentra publicada en la página Plane Pictures y retrata a los barriles de lastre que se utilizaron en una prueba de altitud.

Comparación de fotografías.

De igual manera, a través de su página Metabunk, el investigador Mick Oeste se pronunció sobre la difusión de estas fotografías y descartó que correspondan a una estrategia de Chemtrails.

“Los barriles de lastre son simplemente grandes barriles de agua que se utilizan para simular pasajeros cuando se prueban varias configuraciones de peso y equilibrio en la aeronave durante los vuelos de prueba”, aseveró.

Oeste compartió más de 20 fotografías donde aparecen dichos objetos. En ese sentido, añadió una descripción de cada una de ellas para desmentir que se trate de un proceso de fumigación de veneno, como indican algunas publicaciones en redes sociales.

Al respecto, Xavier Tytelman, consultor de seguridad aérea, dijo al medio AFP que es muy común utilizar lastres durante pruebas de vuelos para simular el peso de los pasajeros. El especialista afirmó que el objetivo de ello es “distribuir la carga y modificar el centro de gravedad del avión”.

No hay evidencia científica que confirme la existencia de los chemtrails

Si bien se han presenciado muchos grupos activistas en contra de las supuestas estelas químicas o chemtrails, hasta la fecha no se han registrado investigaciones que determinen la existencia de un plan para fumigar humanos o controlar el clima, como indican usuarios en redes sociales.

De acuerdo al Grupo de investigación de David Keith, de la Universidad de Harvard, no se ha probado científicamente la presencia de un programa para rociar químicos tóxicos a gran escala.

Según informan a través de su página web, si existiera un plan secreto para esparcir químicos de forma aérea —como mencionan grupos activistas—, se tendría conocimiento de un programa operativo que produzca todos los materiales que dicha estrategia implica.

Además, en un estudio practicado por Carnegie Institution for Science, la Universidad de California Irvine y la organización Near Zero, 76 de 77 especialistas descartaron la existencia de un programa atmosférico secreto a gran escala (SLAP por sus siglas en inglés), como mencionamos en verificaciones pasadas sobre chemtrails (1, 2).

Conclusión

Las estelas lineales que producen los aviones al pasar no están compuestos por químicos tóxicos. Se trata de vapor de agua condensada por la humedad atmosférica y otros factores como temperatura y presión durante el avance del vehículo.

Tampoco se han registrado indicios de la existencia de un plan para fumigar humanos o controlar el clima mediante el rocío de sustancias tóxicas a gran escala. Las investigaciones científicas rechazan dicha hipótesis.

Por último, las fotografías utilizadas en la publicación viral no están relacionadas con chemtrails. Según fuentes documentales, los barriles que figuran en la primera imagen corresponden a una prueba de vuelo. En tanto, en el segundo retrato se muestra la siembra de nubes en Sumatra.

Por ello, Verificador concluye que el posteo sobre chemtrails es falso.

Podcast Verificador LR

Escucha en el podcast de Verificador de La República, nuestra selección dominical de artículos de fact checking que desmienten la información falsa que circula en las redes sociales.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).