En Facebook, usuarios comparten una gráfica que señala: “Nunca volverás a engordar: solo dos ingredientes para eliminar grasa y parásitos”. En la instantánea muestran imágenes de las semillas de lino o linaza y el clavo de olor.

Estas publicaciones se han replicado más de 2.000 veces en la red social. El archivo más antiguo de este contenido corresponde a un video en YouTube del año 2016, que presenta más de 3 millones de visualizaciones. Sin embargo, no es cierto que estos alimentos produzcan estos efectos.

Gráfica. Foto: captura en Facebook.

Al momento, no hay estudios científicos que prueben que el consumo de clavo de olor con linaza elimina la grasa y evite engordar

“No existe un alimento, píldora, batido, extracto, etc. que al consumirlo ‘queme’ o elimine la grasa corporal, en caso de personas con sobrepeso u obesidad con porcentajes elevados de grasa corporal. Es necesario acudir a un nutricionista colegiado que elabore un plan de alimentación saludable con niveles adecuados de actividad física”, indicó a Verificador de La República el especialista en nutrición clínica y representante del Colegio de Nutricionistas de Lima, Edinson Sánchez.

Del mismo modo, Saby Mauricio, exdecana del Colegio de Nutricionista del Perú, sostuvo para una verificación anterior que no hay “alimento mágico” que, por sí solo reduzca peso. “La clave siempre será una alimentación saludable”, acuñó.

Como señala el portal Medline Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, las grasas “son un tipo de nutriente que se obtiene de la alimentación” y ofrecen “al cuerpo la energía que necesita para trabajar adecuadamente”. Por lo tanto, su consumo es esencial, aunque comer en exceso es dañino.

Esta institución informa también que el cuerpo humano concentra una sustancia parecida a la grasa llamada colesterol. Este presenta varios tipos, como por ejemplo, el colesterol malo (LDL), que al acumularse mucho en las arterias las obstruye; el colesterol bueno (HDL), que ayuda a expulsar el colesterol de las arterias; y los triglicéridos, que al aumentarse en la sangre incrementa el riesgo de una enfermedad cardíaca.

Información sobre grasas. Foto: captura en página web / Medline Plus.

Edinson Sánchez dijo que las personas “con sobrepeso u obesidad tienen altos porcentajes de grasa corporal”. Puntualizó, además, que la ingesta de estos alimentos en el Perú “es relativamente baja, por ende su consumo no es significativo”. “El peruano consume la linaza como bebida o la agrega a las ensaladas de frutas; asimismo, el clavo de olor es más como una especie, no se consume por lo general. La linaza en sí es rica en fibra, aporta ácidos grasos saludables con beneficios para la salud cardiovascular”, apuntó.

A su turno, la nutricionista a domicilio Nathaly Aguilar dijo a este medio que no existe evidencia científica de que una mezcla de clavo de olor y linaza contiene alguna propiedad específica para la salud humana y de que prevenga la obesidad o el sobrepeso.

“Muchas veces se sube de peso por un exceso de grasa no saludable, pero también se puede subir por exceso de consumo de carbohidratos (...) Se puede subir de peso por el exceso de cualquier tipo de nutriente”, aseveró. En ese sentido, negó que haya exclusivamente un alimento que “impide engordar”.

La especialista destacó que el clavo de olor por sí mismo mejora la producción de las enzimas gastrointestinales que ayudan a digerir los alimentos. No obstante, aclaró que “cualquier alimento que tenga una propiedad en específico debe consumirse de manera natural” y debe ser “agradable” para que su uso sea “sostenible”. Sugirió que esta especie usualmente es empleada para aumentar el sabor de algunas comidas, como la avena y postres.

Por otra parte, resaltó la concentración de omega de la linaza que ayuda a mejorar la digestión, así como sus propiedades antiinflamatorias. Nathaly Aguilar remarcó que este alimento contiene grasa y, si alguien come en exceso, no logrará el efecto requerido.

Enfatizó que, para bajar de peso, se requiere de alimentos con bajo aporte en energía (la cual se mide en calorías). Incluso dijo que de esta forma se puede comer bastante.

Artículo sobre la linaza. Foto: captura en página web / Health Line.

Un artículo del portal Health Line, revisado por el experto en Nutrición Jared Meacham y actualizado el 31 de enero de 2022, indica que la linaza, por sí sola, “puede ayudar” a disminuir los niveles de colesterol en las personas. Citó un estudio de 2015 en el que se determinó que este alimento molido redujo “el colesterol total y LDL en pacientes con enfermedad arterial periférica”.

También mencionó otra investigación de 2021, que demostró “que la linaza puede ser eficaz para reducir la presión arterial, el colesterol total y el índice de masa corporal en pacientes hipertensos en un período de doce semanas”. En el informe se considera que estos efectos “pueden deberse” a la fibra de este alimento.

También el texto destaca que la linaza “puede ayudar a controlar el peso”. Entre las pruebas se adjuntó un artículo de revisión de 2017 en el que se reconoce que “la linaza entera es una buena opción para controlar el peso, en particular para la reducción de peso en participantes obesos y con sobrepeso”.

Otro informe de Health Line, revisado por el nutricionista Atli Arnarson y actualizado el 12 de marzo de 2020, señala que el clavo de olor, por sí mismo, es “una fuente rica en manganeso” pero que es usado “en pequeñas cantidades y no aporta cantidades significativas de nutrientes”. Destaca que este presenta “beneficios potenciales para la salud, incluido el control del azúcar en la sangre”, aunque los estudios citados en este campo no fueron evaluados en humanos.

A la fecha, tampoco hay estudios que respaldan el consumo humano de clavo de olor y linaza para “eliminar” los parásitos

Edinson Sánchez indicó que las investigaciones sobre la asociación entre las infecciones parasitarias y la obesidad son escasas y que, al momento, no hay estudios “que avalen propiedades antiparasitarias respecto al clavo de olor o semillas de lino”. En efecto, solo hallamos algunas informes, como este artículo de 2021, en el que se concluye que el aceite esencial de clavo puede tener una actividad inhibidora de los parásitos. Se explica que básicamente este efecto se produce por la propiedad “eugenol”. Sin embargo, esta investigación no fue evaluada en humanos y, además, no se refiere al clavo en su forma natural.

Nathaly Aguilar aclaró que “nadie usa aceite esencial del clavo”. “Cuando uno cambia el estado físico del alimento, también va a cambiar sus propiedades. Por ejemplo, si yo consumo la harina de un alimento, voy a tener mucha más energía, más calorías (...) Entonces, siempre hay que tener en cuenta el estado físico en el cual yo estoy consumiendo tal o cual alimento. Para tener esa propiedad (eugenol), el alimento tiene que pasar por un proceso (...) No se le puede atribuir (ese componente) al estado natural sino solo al aceite”, remarcó.

Finalmente, en las descripciones de estos post se difunden enlaces que realmente no presentan ninguna información respecto a las afirmaciones mostradas en la gráfica viral.

Conclusión

No existe ningún alimento que “elimine” la grasa corporal ni que evite “engordar”. Tampoco hay evidencia científica que avale que el consumo del clavo de olor y linaza presente algún efecto en particular en la salud humana. Tampoco hay estudios de que el consumo de ambos alimentos produzca un efecto antiparasitario. Para “no engordar” se necesita de un estilo de vida saludable, que incluya una alimentación bajo en calorías y actividad física. Por ello, calificamos estos post como falsos.

