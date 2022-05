“Alerta. Sismo de 10.2 sacude a Japón. Las imágenes son escalofriantes. Mira el video transmitido en vivo hoy de hace varios minutos. Mira como la fuerza de la naturaleza destruye todo a su paso, toca la imagen”, advierten varias publicaciones, que se han viralizado a partir de mediados de mayo en Facebook.

Difunden un enlace en el que supuestamente se verían las recientes escenas. Al momento estos post concentran más de 1.200 interacciones en la red social. También ha recibido distintos comentarios. “Que Jehova los cuide y los ayude en el nombre de nuestro señor Jesucristo”, escribió un usuario. “Protégelos, Dios”, comentó otro.

Sin embargo, dicha información es falsa.

Publicación de un supuesto sismo de 10.2 en Japón. Foto: captura en Facebook.

Antes de comenzar con la verificación, precisamos que, según declaró Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en un artículo de La República, un temblor y un terremoto son sismos. “La población, por tradición, suele llamar terremoto cuando se produce el colapso de viviendas y hay daños físicos en las personas, mientras que lo considera temblor cuando el movimiento del suelo no produce ni el colapso de viviendas ni el daño de personas. Simplemente, hay un pánico colectivo, pero nada más. En realidad son lo mismo, son sinónimos”, explicó. El especialista puntualizó que las denominaciones ‘terremoto’ o ‘temblor’ no depende de la magnitud de un movimiento telúrico.

Al momento no hay evidencia de que Japón haya reportado un sismo de 10.2 en 2022

Al hacer una búsqueda con la herramienta Who Posted What? encontramos que este post viral circula desde el 17 de diciembre de 2021, dado que su publicación más antigua en esta red social proviene de esa fecha. Es decir, que no se trata de ningún supuesto “sismo reciente”.

En primer lugar, según el reporte de “terremotos significativos” del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), una agencia científica de Estados Unidos, en 2021 se registraron seis movimientos telúricos en Japón, pero ninguno con una magnitud de 10.2.

El sismo con mayor grado presentado es el 7.1. La página señala que dicho temblor ocurrió el 13 de febrero del año pasado en Namie, un pueblo japonés localizado en la prefectura de Fukushima.

Del mismo modo, la plataforma no evidencia ningún terremoto de 10.2 grados producido en Japón, en 2022.

Registro de terremotos significativos. Foto: composición.

Al momento, el USGS reporta: “No se sabe que exista una falla lo suficientemente larga como para generar un terremoto de magnitud 10, y si lo hiciera, se extendería alrededor de la mayor parte del planeta”. Y, este suceso no ha ocurrido dado que un acontecimiento de este nivel se habría reportado en los medios de comunicación o en comunicados gubernamentales.

En ese sentido, la agencia destaca que “el terremoto más grande jamás registrado fue de una magnitud de 9.5″, el cual aconteció el 22 de mayo de 1960 en Chile “en una falla de casi 1.000 millas de largo”.

Del mismo modo, el Centro Asiático de Reducción de Desastres (ADRC, por sus siglas en inglés) informa a través del sitio web tres casos de terremotos que se encuentran en la categoría “grandes desastres recientes” ocurridos Japón. En ninguna parte se detectó un sismo que llegue a 10.2.

Señala al terremoto de 7.3 producido el 17 de enero de 1995 en la isla Awaji de la prefectura de Hyogo, el de 6.8 acontecido 23 de octubre de 2004 en la prefectura de Mid Niigata en 2004 y el de 9.0 ocurrida el 11 de marzo de 2011 al noreste de Japón. Este último se precisa como “el mayor terremoto en Japón”.

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ, por sus siglas en inglés) ha reportado varios eventos sísmicos en mayo de este año, según su repositorio digital. Sin embargo, no ha registrado ningún sismo en mayo de 2022 que haya superado los 10 grados.

En tanto, la imagen del desborde del agua, que expone el post viral, muestra una parte de una fotografía de la agencia Reuters, que exhibe en realidad un tsunami en Japón en 2011. Tras una indagación en Google, encontramos que la pieza original se encuentra archivada en la página del medio citado.

“Una ola se acerca a la ciudad de Miyako desde el estuario de Heigawa en la prefectura de Iwate después de que el terremoto de magnitud 8,9 azotara la zona el 11 de marzo de 2011. Reuters / Mainichi Shimbun”, dice la reseña.

Comparación. Imagen del viral (a la derecha) y de Reuters (a la izquierda). Foto: composición.

Por otro lado, el enlace adjunto en estas publicaciones dirige a un video de una cuenta llamada Noticias Yucatán en Youtube. No obstante, este archivo presenta esta fecha de publicación: 13 de febrero de 2021. “Sismo de 7.1 sacude Japón”, se lee en la descripción. En efecto, en ese tiempo ocurrió ese movimiento telúrico en el país.

El 16 de septiembre de 2021, el fact-checking AFP Factual evidenció en un artículo que varias escenas del material audiovisual de este perfil, en efecto, fueron producidas en el contexto del terremoto de la citada fecha.

En ese entonces el medio desmontó un post, semejante al que ahora circula en redes sociales. Solo que en ese caso se alertaba de un presunto terremoto de 8.2 en Japón, lo cual fue calificado como “falso”. También determinó que hasta ese momento del mes, no se había reportado un temblor con esa magnitud.

Una similar publicación circuló en agosto del año pasado, pero que advertía que había ocurrido un terremoto de 14 grados en dicho país asiático. Verificador de La República desmintió este contenido en una nota fechada el 21 de agosto de 2021.

Conclusión

Al momento, no existe algún registro oficial ni periodístico que respalde que se haya producido un “sismo de 10.2″ en Japón en 2022. Tampoco hay reporte que pruebe que haya sucedido en 2021. Por ello, calificamos estos post como falsos.

