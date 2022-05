Un usuario en Facebook ha difundido un video en el que enseña las supuestas “estelas químicas” que dejó el paso de una serie de aviones en España. El hombre afirma que esta estrategia es utilizada para controlar el clima. “Terrorismo climático: alza de las temperaturas mediante patentes químicas. Efecto invernadero creando una cúpula de aerosoles químicos, metálicos”, menciona.

El clip fue compartido el 19 de mayo a través de redes sociales. Desde entonces, el posteo ha acumulado más de 4.000 reproducciones y fue compartido más de 350 veces. Sin embargo, esta publicación difunde información falsa.

Los aviones no esparcen productos químicos: las nubes condensadas son formadas por agua y variación de temperatura

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos informó, a través de su página web, que estas nubes de forma lineal —o nubes de condensación— están compuestas por hielo y, dependiendo de la temperatura y cantidad de humedad en el aire, pueden dejar rastros que desaparecen rápidamente.

La institución añadió que basta la presencia de vapor de agua para la formación de estelas. Sin embargo, usualmente esta sustancia está compuesta por otros ingredientes que integran el combustible de los aviones. Entre estos productos, se encuentran: “óxidos de nitrógeno (NOX), hidrocarburos, monóxido de carbono, gases de azufre y hollín”.

Además, un estudio practicado por The Carnegie Institution for Science, la Universidad de California Irvine y la organización Near Zero en el año 2016 desarrolló una encuesta a 77 especialistas en química atmosférica y geoquímicos para evaluar científicamente la opinión de los expertos sobre la existencia de un programa atmosférico secreto a gran escala (SLAP).

Según los resultados de esta investigación, 76 de 77 científicos afirmaron no haber encontrado evidencia de la presencia de un SLAP. Los expertos aseguraron que todos los fenómenos que ocurren con las nubes de condensación pueden explicarse desde el ámbito químico y físico.

Debido a la falta de argumentos por parte de los activistas que postulan la existencia de ‘chemtrails’, la Fuerza Aérea de Estados Unidos aseguró que la teoría conspiracionista que alega a la existencia de esparcimiento de productos químicos para el control del clima es un engaño.

Las altas temperaturas son efectos del cambio climático y no por la propagación de “estelas químicas”

Los activistas que protestan en contra de los ‘chemtrails’ aseguran que la supuesta propagación de químicos de forma aérea es responsable del cambio climático. Sin embargo, esto no es cierto. Sino que este es un fenómeno que se vive a nivel mundial y no está relacionado a lo que ellos llaman ‘chemtrails’, geoingeniería o experimentos militares, como afirman usuarios en redes sociales.

Anteriormente, este medio ha desmontado el bulo acerca de que el cambio climático es producto de una estrategia del Gobierno que plantea tener control sobre ello.

En el año 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) informó que este proceso en la naturaleza se está intensificando. Por ejemplo, uno de los efectos que se ha registrado es el aumento continuo del nivel del mar. También se ha detectado un incremento en el porcentaje de calentamiento en la superficie terrestre, sobre todo, en el Ártico.

La institución mencionó que este fenómeno es un “calentamiento acelerado”, pero que sí es posible limitar sus efectos, mediante la reducción de emisión de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero.

Al respecto, Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor senior de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), informó al medio Chequeado que este problema climático que atraviesa el mundo fue provocado por los seres humanos.

Conclusión

El video viral no muestra a aviones esparcir estelas químicas en España. Las nubes lineales, que algunos activistas denominan ‘chemtrails’, están compuestas de hielo y se forman por la condensación de gases que expulsan las avionetas al entrar en contacto con la capa atmosférica. No contienen químicos tóxicos, como mencionan usuarios en redes sociales.

Por otro lado, el cambio climático es uno de los factores por los cuales se registran altas temperaturas en el ámbito terrestre a nivel mundial. Según organizaciones internacionales, esta problemática tiene su origen en el ser humano y no en agentes químicos.

