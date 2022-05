Es falso el post que informa la muerte del actor Jorge Salinas

“Falleció Jorge Salinas. Muy doloroso”, se lee en varias publicaciones que se han compartido más de 1.500 veces en Facebook. Presentan imágenes del actor mexicano con lazos de luto al costado de dos piezas: una exhibe a personas vestidas de negro cargando un ataúd blanco y la otra expone a una persona tendida en una cama médica con vendas en el rostro, aparentemente intubado.

Al contenido, agregan un enlace donde supuestamente se encontraría una “transmisión en vivo del funeral” del artista.

Estos posts circulan desde el 2 de mayo de 2022 en esta red social; sin embargo, ofrecen una información falsa.

El actor Jorge Salinas no falleció. No hay evidencia del supuesto suceso.

Una búsqueda con la herramienta de Who Posted What? reveló que la publicación más antigua sobre este contenido se encuentra registrado en YouTube con fecha 26 de enero de este año.

Desinformación más antigua de la supuesta muerte de Jorge Salinas. Foto: captura en Youtube.

Además, el link adjunto en los post en Facebook direcciona a un extracto del programa mexicano Hoy, difundido en esta plataforma el 4 de febrero de 2022. En este material audiovisual no se expone la muerte de Jorge Salinas, sino sus declaraciones en el estreno de la película “Sexo, pudor y lágrimas”. En este evento, el actor destacó que sobrevivió a una embolia pulmonar. “Yo me siento muy bien. Me siento bendecido por la gente, por el gusto a mi trabajo, bendecido por Dios”, dijo.

Asimismo, tras una indagación de imágenes en Google, detectamos que la primera foto fue capturada, realmente, en 2018 en Francia, según un reporte del medio francés Sud Ouest, publicada el 5 de mayo de ese año.

Imágenes del post viral (izquierda) y del medio Sud Ouest (derecha). Foto: composición.

En la leyenda se indica que el cuerpo que contiene el féretro blanco corresponde a una adolescente, quien murió tras ser agredida sexualmente por David Ramault (45 años). El crédito es atribuido a la agencia de noticias AFP.

Del mismo modo, esa misma fecha, el diario La Vanguardia ofreció esa misma descripción de la instantánea en un reporte que brinda información sobre este caso. Añadió que quienes cargan el féretro son los familiares de la víctima y que el autor de la pieza es Denis Charlet.

Por otro lado, la difusión más antigua de la imagen del paciente en cama con vendas fue encontrada en un informe, divulgado en el sitio web AnestesiaR el 21 de febrero de 2013. En el texto se abordan las nuevas estrategias para reducir el uso de la “ventilación mecánica”, pero no se muestra ninguna descripción de dicha instantánea.

Imágenes del post viral (izquierda) y del portal AnestesiaR (derecha). Foto: composición.

Por otro lado, la cuenta oficial de Instagram de Jorge Salinas se encuentra activa y el último post data del 18 de mayo de 2022. “#GraciasAlaVida por dejarme ser, los amo”, escribió. Él se muestra grabándose con su celular frente a un espejo. Al parecer, se encuentra en un espacio de maquillaje.

Post de Jorge Salinas. Foto: captura en Instagram.

El 14 de febrero de este año, la hija mayor del actor, Gabriela Catano, compartió una fotografía en esta misma red social en la que se la ve junto a su padre. Jorge Salinas comentó: “Feliz día del amor, amada hija, gracias por tan linda sorpresa, te extrañaba tanto”.

Gabriela Catano con Jorge Salinas. Foto: captura en Instagram / Gabriela Catano.

También el 6 y 7 de mayo, medios de comunicación como People Español y Univisión reportaron cómo el artista contó a la prensa una anécdota, que lo llevó a tomar terapia. Finalmente, al momento, no existe ningún reporte ni comunicado que informe el supuesto fallecimiento del actor.

Conclusión

El post que circula desde enero de 2022 presenta información falsa. Las imágenes mostradas son pasadas y exponen otros hechos: la primera se capturó el 2018 vinculando al deceso de una adolescente en Francia y la segunda fue difundida en internet en 2013 sin especificar a qué suceso representa exactamente. Tampoco hay evidencia de que el actor haya fallecido.

