En Facebook y Twitter, usuarios han compartido diversas publicaciones que afirman que Finlandia habría aprobado una “ley de medios”. Según la versión difundida, ya habría “28 periodistas presos por falsas denuncias”.

No obstante, estos posteos presentan información falsa. El país europeo no ha promulgado recientemente una nueva ley de medios de comunicación ni ha encarcelado periodistas. Aun así, este bulo circula en redes sociales desde el año 2020, cuando menos.

“Finlandia aprobó ley de medios: 28 periodistas presos por falsas denuncias. Un ejemplo a seguir”, versa el texto compartido por diversos usuarios. Otras versiones señalan que un periodista fue encarcelado por “perjudicar al Estado en beneficio de multinacionales” con “fake news”.

A su vez, el bulo se difunde en Facebook, por lo menos, desde diciembre de 2020. En ninguna de las versiones se especifican mayores detalles sobre la ley, el nombre de los periodistas “presos” ni se ofrece algún contexto adicional sobre la fecha en que sucedió.

No, Finlandia no ha aprobado una ‘nueva’ ley de medios

Este medio realizó una revisión por palabras clave vía Google en español, inglés y finés, y no se detectaron indicios en portales de noticias de una supuesta “ley de medios” que castigue con cárcel la difusión de información falsa. Tampoco encontramos reportes de supuestos encarcelamientos a casi una treintena de periodistas.

En ese sentido, lo más cercano que hallamos fue una nota del International Press Institute (IPI), fechada el 29 de octubre de 2021. El IPI alertó que tres periodistas del medio finlandés Helsingin Sanomat fueron acusados “por revelar secretos de Estado”.

También se ubicó que el Índice Mundial de Libertad de Prensa, publicado por la ONG Reporteros Sin Fronteras, coloca a Finlandia en el puesto 5 de 180 países. Según la entidad, el país nórdico no ha dejado de reforzar la libertad de prensa, y la mayoría de medios de comunicación son independientes de los políticos y los partidos. Asimismo, las estadísticas del portal señalan que, actualmente, no hay ningún periodista preso en Finlandia.

En adición, como señala un reportaje del medio Deutsche Welle, los escolares finlandeses llevan cursos para aprender a detectar la desinformación que recorre la red.

Por otra parte, en comunicación con el portal español Newtral, la Unidad de Comunicación del Ministerio de Justicia de Finlandia aseveró que “no es cierto” el supuesto dato de periodistas en prisión por difundir información falsa.

La ‘ley de medios’ vigente es del año 2003

Tras efectuar una búsqueda en el portal Finlex, encontramos que la actual ley sobre medios de comunicación en Finlandia —llamada Ley para el Ejercicio de la Libertad de Expresión en los Medios de Comunicación Masiva— fue promulgada en el año 2003.

En el documento traducido al inglés no hallamos alusiones a castigos penales contra periodistas por difundir información falsa. No obstante, la sección 9 del capítulo 3 establece el derecho a que la “información errónea”, difundida en periódicos, publicaciones de red o programas, sobre un particular u otras entidades públicas y privadas, sea corregida en la misma publicación.

Finalmente, este bulo ha sido desmentido por otros medios de verificación de datos, como AFP Factual, Chequeado y Newtral.es, miembros de la International Fact Checking Network (IFCN), al igual que Verificador de La República.

Conclusión

Las publicaciones que afirman que Finlandia ha aprobado una supuesta “ley de medios” y que, a partir de ella, 28 periodistas fueron encarcelados por difundir información falsa, son erróneas. El país europeo no ha promulgado una nueva ley, ya que la legislación vigente data del año 2003.

Asimismo, no hay registros de “periodistas presos” en Finlandia y la ley actual no estipula la difusión de desinformación como un delito penal. Por lo tanto, calificamos esta información como falsa.

