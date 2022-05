En Facebook se han difundido distintos posteos con la información de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, “no tiene profesión alguna en EE. UU”. Razón por la cual no aparece su título en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Keiko no aparece en ningún registro ni como egresada, ni como estudiante… Esta situación es sumamente grave, por cuanto se ha mentido al país y ha engañado al JNE [Jurado Nacional de Elecciones]”, se lee en las publicaciones.

La publicación, ha generado rápidamente miles de visualizaciones, causando indignación entre los usuarios en redes sociales. Fuente: Captura LR, Facebook.

Keiko Fujimori sí se graduó, obtuvo el grado de bachiller y MBA

De acuerdo a la hoja de vida de la lideresa de Fuerza Popular, ella es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Boston y, además, obtuvo un MBA (Máster en Administración de Negocios) en la Universidad de Columbia.

Este medio se comunicó con la oficina de Asuntos Públicos de la Universidad de Columbia, que constató que “Keiko Sofía Fujimori asistió a la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Columbia desde septiembre del 2004 hasta mayo del 2008″.

Asimismo, la institución confirmó que se graduó del programa de MBA el día 21 de mayo del 2008. Es decir, concluyó sus estudios de manera exitosa obteniendo el grado de magíster.

Por otro lado, existe una lista de 11 requisitos a cumplir para poder ingresar a la Escuela de Posgrado de la Universidad de Columbia. El primero de ellos es contar con “el título de bachiller o su equivalente de una institución acreditada”.

El segundo requisito es especificar cuál fue el GPA (nota y método utilizado para evaluar y categorizar el rendimiento) obtenido en sus estudios universitarios. En tercer lugar, se necesita rendir y aprobar el examen GMAT (Examen de Admisión para Graduados de Administración) .

El cuarto requisito es presentar una hoja de vida actualizada; el quinto aborda un conjunto de cinco ensayos; el sexto es una carta de recomendación para personas que apliquen por primera vez al programa.

Los últimos cuatro pedidos para completar la lista de 11 son: aprobar una entrevista, la cuota de aplicación, la lista completa de los requisitos y los depósitos que garantizan un lugar en la Universidad de Columbia.

Por tanto, para poder graduarse de la Escuela de Posgrado de Negocios, Keiko Fujimori tuvo que presentar una constancia de su título de bachiller en Administración.

Por otro lado, el medio estadounidense The New York Times informó el 19 de mayo de 1997 (año de culminación de estudios de pregrado de la titular de Fuerza Popular, según su hoja de vida) que, un día antes, “el presidente Alberto Fujimori presentó a su hija Keiko Fujimori en la graduación de la Universidad de Boston”.

Este hecho, además, fue registrado por la agencia AFP. En su portal web se pueden localizar los datos del momento en que fueron tomadas las fotografías. La ubicación que figura es: Boston, Estados Unidos y el día 18 de mayo de 1997, fecha que coincide con la nota de The New York Times.

Datos de la fotografía de la ceremonia de graduación de Keiko Fujimori en Boston. Fuente: Captura LR, AFP.

Alberto Fujimori y Keiko Fujimori el 18 de mayo de 1997. Fuente: AFP.

Este medio se comunicó con el equipo de prensa de Keiko Fujimori. Sin embargo, hasta el cierre de la nota, no obtuvo respuesta.

¿Por qué los títulos de Keiko Fujimori no figuran en Sunedu?

Realizamos la búsqueda de grados y títulos en el portal web de la Sunedu. Tal como lo indica la publicación viral en Facebook, la excandidata presidencial no cuenta con estudios registrados. ¿Por qué?

Al realizar estudios en el extranjero, los títulos obtenidos no se registran de forma automática en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Incluso, es posible que, a pesar de haber cursado estudios superiores en el Perú, estos no se registren. Por ello, en el portal web de la institución se encuentran los pasos para tramitar la inscripción de un grado o título a través de la casa de estudio.

¿En qué caso es necesario registrar los estudios en el extranjero en la Sunedu? De acuerdo a la institución, el reconocimiento solo habilita a la persona que lo tramita usualmente con el fin de “ejercer la docencia universitaria o investigación en el Perú”.

Para el caso del “ejercicio profesional”, la figura es diferente, “la habilitación para el ejercicio profesional de diversas especialidades se encuentra a cargo de los colegios profesionales, los cuales gozan de autonomía”.

Conclusión

Es falso que Keiko Fujimori no realizó sus estudios en Estados Unidos. Existe registro de su graduación en Boston en el año 1997. Además, la Universidad Columbia confirmó que la lideresa de Fuerza Popular se graduó de su programa MBA en el 2008.

Por otro lado, el hecho que su título no se encuentre en Sunedu no es prueba —por sí sola— de que no haya realizado estudios, ya que para que se debe solicitar su registro.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República , nuestra selección dominical de artículos de fact checking que desmienten la información falsa que circula en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).