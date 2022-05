No, Disney Plus no anunció que “desde finales del 2022” el 50% de personajes serán LGBTIQ+

Se ha difundido en redes sociales una publicación que afirma que “desde finales del 2022 el 50% de los futuros personajes de sus nuevas producciones serán de la comunidad LGBTQ+”.

El supuesto anuncio oficial fue realizado en Twitter, donde ha alcanzado más de 18.000 interacciones desde su publicación el 16 de abril de 2022. Además, la información fue replicada en Facebook.

Sin embargo, la información es engañosa.

Publicación desde la cuenta de Twitter @mydisneylatino con el supuesto anuncio oficial. Foto: captura de Twitter

No existe un anuncio oficial de Disney

Realizamos una búsqueda por palabras clave en Google para encontrar el supuesto anuncio que la compañía Disney hizo sobre la cantidad de personajes de la comunidad LGBTIQ+ que serían incorporados en sus nuevas producciones.

Sin embargo, no encontramos la información en ningún medio confiable. Igualmente, visitamos sus redes sociales oficiales. En las cuentas oficiales verificadas de Twitter y Facebook de Disney Plus, que según la publicación viral dio la noticia, no encontramos nada referente al tema.

Tampoco hay un pronunciamiento en las cuentas oficiales verificadas de Twitter y Facebook de Disney.

El perfil que publicó el anuncio por primera vez en Twitter fue @mydisneylatino y tiene el nombre de Disney Latinoamérica. Sin embargo, no es una cuenta verificada y se autodenomina como “no asociada con Disney”.

Cuenta desde la que se comunicó que Disney Plus anunció que la compañía produciría contenido con el 50% de personajes LGTBIQ+. Foto: captura de Twitter

La cuenta de Disney Latinoamérica que sí está verificada tiene el usuario de @disneystudiosla y no contiene información sobre la supuesta nueva cuota de personajes LGTBIQ+. Tampoco la cuenta oficial de Disney Plus Latinoamérica menciona el tema.

Karey Burke, presidenta de 20th Television, expresó su deseo para incluir personajes de la comunidad LGTBIQ+

A pesar de que no hay ningún comunicado oficial de la compañía Disney, encontramos un tuit del periodista conservador (catalogado así por medios estadounidenses) Christopher F. Rufo, donde asegura que la “Directora Corporativa de Disney, Karey Burke, dijo que quiere que un mínimo de 50% de personajes sean LGTBQIA y minorías raciales”.

Adjunto a la descripción, se encuentra un video con una intervención de Burke. Buscamos el origen de la declaración y encontramos que fue realizada el 30 de marzo de 2022 en un Zoom que formó parte de la campaña de Disney: “Reimagina el mañana” (Reimagine Tomorrow).

La intervención de Karey Burke está disponible en YouTube y tuvo una duración de dos minutos. ¿Qué fue lo que dijo? Expresó su deseo y el de sus colegas “en 20th” por incluir más protagonistas y personajes de las comunidades LGTBIQ+.

“Tuvimos un foro abierto la semana pasada en 20th [Television] donde hubo grandes historias de la comunidad LGTBIQ. Uno de nuestros ejecutivos dijo ‘solo tenemos una mano de protagonistas queer’; (entonces) dije, ‘no puede ser cierto’, pero es real. Espero que sea un momento para que el 50% de los próximos…”, indicó Burke. Sin embargo, su intervención fue cortada, porque se sintió indispuesta.

Karey Burke pasó de ser presidenta de ABC Entertainment a liderar 20th Televisión en diciembre de 2020. Aunque su estudio pertenece a la compañía Disney World, no toma decisiones sobre Disney Pictures, Disney Studios o Disney Plus.

Reimagine Tomorrow es una iniciativa que se desenvolvió en el marco de la aprobación de la ley “No digas gay”

El 8 de marzo, CNN comunicó que el Senado de Florida (Estados Unidos) aprobó el proyecto de ley HB 1557, más conocido como “No digas gay”. Esta ley prohíbe enseñar sobre orientación sexual e identidad de género en el nivel primaria o “de manera que no sea apropiada para la edad o desarrollo del estudiante”.

Sin embargo, no se precisa qué edad es adecuada. Por lo que ha generado controversia entre figuras públicas y políticos del estado.

Conclusión

No es cierto que Disney Plus anunció que desde el año 2022 el 50% de sus personajes serán LGTBIQ+. La compañía no ha efectuado ningún tipo de comunicado o pronunciamiento en medios o a través de sus redes sociales oficiales. La cuenta que publicó el supuesto anuncio se describe como “no asociada a Disney”.

La información provino de un conversatorio entre diferentes representantes de las empresas que son parte de Disney World, donde Karey Burke, presidenta de 20th Televisión, expresó su deseo de incrementar los protagonistas y personajes LGTBIQ+; sin embargo, no se trató de una medida concreta. Por tanto, calificamos a la información como engañosa.

