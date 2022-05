En Facebook, se ha difundido la noticia del supuesto deceso del cantante venezolano Jesús Miranda, más conocido como ‘Chyno Miranda’.

“Triste noticia. Sucedió hoy, murió Chino Miranda, del dúo Chino y Nacho”, se lee en un posteo del 1 de mayo. Desde ese momento, diversas páginas y usuarios de la red social replicaron el contenido que ha alcanzado miles de interacciones.

Sin embargo, esto es falso.

Posteos sobre la muerte del cantante han alcanzado más de 2.800 interacciones. Fuente: Captura LR, Facebook.

Aunque se difundió la noticia de su muerte, luego fue desmentida

Realizamos una búsqueda por palabras clave en Google para encontrar información sobre el supuesto fallecimiento del cantante. Sin embargo, no encontramos ninguna fuente confiable que confirmara el deceso.

El medio mexicano SDP indicó, el 6 de mayo de 2022, que el programa de farándula “Chisme no like” aseguró en una transmisión en vivo que el cantante ‘Chyno Miranda’ falleció luego de encontrarse varios días con un estado de salud deteriorado.

Sin embargo, de acuerdo a SPD, antes de concluir el programa, desmintieron la información indicando que “todo fue un error”. Además, el video ya no se encuentra disponible en el canal de YouTube de “Chisme no like”.

Por otro lado, días después de la supuesta muerte del cantante, el 4 de mayo, el mismo programa de farándula compartió una entrevista con Juan Cortéz, persona cercana a Jesús Miranda, quien informó sobre su estado de salud. En ningún momento se mencionó sobre la supuesta muerte.

Asimismo, luego de que se hizo viral en redes sociales la noticia de la supuesta muerte, usuarios de la red social Instagram consultaron con la exesposa de Miranda, Natasha Araos, sobre la salud del artista. Ella calificó la información como “absurda”.

¿Cuál es el estado de salud del cantante?

Jesús Miranda contrajo COVID-19 en agosto del 2021. Luego de ello, le detectaron neuropatía periférica. Además, esta complicación le produjo neuropatía. A raíz de sus problemas de salud, decidió ausentarse de las redes sociales, lo que generó rumores entre sus seguidores sobre su posible deceso.

A finales de abril del presente año, Julio Duchame, mánager de Miranda, brindó una declaración sobre la mejoría del cantante: “Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”.

Conclusión

Es falso que el cantante ‘Chyno Miranda’ falleció en mayo de 2022. El medio que comunicó la noticia, posteriormente, la desmintió. Su exesposa calificó la información de absurda. Por otro lado, su mánager indicó que el artista actualmente se encuentra en casa con su familia.

