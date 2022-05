En redes sociales circula un posteo de una aparente frase dicha por Margaret Thatcher, ex primera ministra de Inglaterra, sobre las personas de izquierda. “Todo izquierdista es un incompetente y fracasado que cree que las personas que tienen éxito le deben algo”, indica. Debajo de esta frase se encuentra el nombre de la política y su fotografía.

Tras la difusión de este mensaje, muchos usuarios criticaron en los comentarios esta supuesta frase de la ex primera ministra, pues pensaron que se trataba de una declaración de ella.

Hasta la fecha, el posteo acumula más de 6.000 reacciones en redes sociales. Pero, no hay registros fiables de que Margaret Thatcher haya dicho esto.

Viral en Twitter sobre Margaret Thatcher y los izquierdistas.

Origen del bulo

A través de una búsqueda de imágenes por Google Lens identificamos que esta frase circula en redes sociales, por lo menos, desde el 13 de diciembre de 2020. La pieza fue publicada por una página de Facebook que realiza activismo político en contra de grupos izquierdistas.

Posterior a ello, la imagen fue difundida por un usuario de Twitter el 20 de enero de 2022. El tweet recibió más de 6.000 interacciones en la red social. En los comentarios, los usuarios criticaron a la ex primera ministra por brindar este mensaje y mostraron su incomodidad.

De igual manera, el 23 de abril de 2022, el mensaje fue compartido por una página de Facebook que recopila tweets y posteos sobre acontecimientos políticos e históricos.

Este medio realizó una búsqueda de palabras clave en Google para identificar el discurso o evento donde Margaret Thatcher mencionó esta frase. Sin embargo, no encontramos evidencia que acredite que este mensaje le pertenezca.

Fundación Margaret Thatcher desmiente esta frase

El medio portugués Observador consultó con la Fundación Margaret Thatcher sobre la existencia de esta frase, quienes desmintieron que la ex política haya señalado ello. Según Cris Collins, miembro de esta agrupación, los integrantes de la fundación tienen registrada la mayoría de los discursos ofrecidos por la libertaria y en ninguno de ellos figura esta cita.

De acuerdo a lo señalado por Collins, si bien Margaret Thatcher fue muy crítica con el socialismo, el mensaje atribuido a ella no refleja la forma de pensar de la política inglesa.

Durante su período como primera ministra de Inglaterra, Thatcher se mostró en contra del socialismo. Por ello, la frase que sí le corresponde es aquella donde habla de esta política desde el ámbito económico: “El problema con el socialismo es que eventualmente te quedas sin el dinero de otras personas”, según el medio Snopes.

Conclusiones

Es falso que Margaret Thatcher haya calificado de “incompetente” y “fracasado” a las personas denominadas de izquierda. Este medio revisó a través de palabras clave fuentes documentales de discursos de la política y no encontró el mensaje viral.

Asimismo, el medio portugués Observador consultó con la Fundación Thatcher y aseguraron que esta cita no se encuentra registrada en los discursos de la ex primera ministra. Sin embargo, a la ex primera ministra sí se le atribuyen frases en contra del socialismo desde una perspectiva económica.

Podcast Verificador LR

Escucha en el podcast de Verificador de La República, nuestra selección dominical de artículos de fact checking que desmienten la información falsa que circula en las redes sociales.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).