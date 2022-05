No, foto de hombre tatuado con la esvástica no muestra a un miembro de la Policía ucraniana

“Artem Bonov, segundo jefe de la policía de Kiev”, se lee en la descripción de una publicación de Facebook que muestra varias fotografías de un hombre de contextura gruesa cuyos distintivos son tatuajes de simbología Nazi, como la esvástica y el águila bicéfala.

Otro posteo que comparte imágenes de la misma persona, además, indica que Bonov fue el “líder del golpe de Ucrania de 2014″. Sin embargo, la información es falsa.

Publicaciones virales sobre Artem Bonov, supuesto integrante de la Policía de Kiev, Ucrania. Fuente: Captura LR, Facebook.

Artem Bonov no es “segundo jefe de la policía de Kiev”, no existe un efectivo con su nombre o apariencia

Realizamos una búsqueda en el portal web de la Dirección Principal de la Policía Nacional en Kiev, Ucrania. La página cuenta con una sección que informa acerca de la estructura de la Dirección General Policial, donde se puede identificar a cada miembro de la institución.

El jefe del cuerpo policial es el general de tercer rango Nebitov Andrei Anatolyevich.

Su gestión está acompañada por cuatro subjefes (un teniente coronel y tres coroneles): Prado Víctor Alexandrovich, Panferov Pavlo Ivánovich, Maslov Aleksey Igorevich y Reed Maxim Anatolyevich.

Hicimos una comparación visual entre Artem y los subjefes: ninguno de ellos se parece físicamente a Bonov, quien ocuparía un cargo de jefe en la Policía de Kiev según los posteos virales en Facebook.

Comparación entre Artem Bonov (izquierda), a quien se le atribuye el puesto de segundo jefe policial en redes sociales y los subjefes de Kiev, Ucrania (derecha). Fuente. Composición LR, Facebook.

Además, revisamos en cada categoría para encontrar coincidencias entre un miembro policial y el nombre Artem Bonov. Sin embargo, ese nombre no se encuentra en el registro de la Dirección Policial de Kiev.

Entonces, ¿quién es Artem Bonov?

Realizamos una búsqueda por palabras claves en Google en español y ucraniano para encontrar alguna relación entre Bonov y el cuerpo policial de Kiev. No obstante, solo ubicamos su canal de YouTube, donde cuenta con 1.270 suscriptores.

Su primer video fue publicado hace cinco meses, el 14 de noviembre de 2021. Desde entonces ha acumulado en su perfil un total de 50 videos, en los que se le observa hablando con sus distintivos tatuajes nazi, que abarcan también parte de su rostro. En ninguno de ellos se le observa con un traje de policía.

¿De dónde surge la relación entre Bonov y el cuerpo policial?

En una de las fotografías difundidas se observa a Artem Bonov junto a un grupo de hombres haciendo un saludo nazi en un salón que tiene el escudo policial de Kiev, Ucrania. Esa imagen se hizo viral en el año 2014 bajo la premisa de que nazis trabajaban en la policía regional.

Ante las acusaciones, el Gobierno ucraniano se pronunció. El medio ucraniano Corresponsal publicó el 1 de diciembre de 2014 que el departamento regional de Kiev, perteneciente al Ministerio del Interior, informó que las personas presentes en las “escandalosas fotos” no eran policías.

El jefe de la Policía Regional de ese entonces dijo: “En el verano, cuando se formaron batallones de propósito especial, como Kyiv, Myrotvorets y Azov, se instaló un punto de reunión en este edificio, en el cuarto piso del edificio administrativo, para todos los voluntarios”.

La Policía indicó que en dicho salón los ciudadanos que estaban dispuestos a trabajar pasaban cuestionarios y exámenes médicos, por lo que especularon que los materiales visuales debieron ser tomados y grabados cuando los aplicantes esperaban a ser evaluados.

Por su parte, el Ministerio del Interior especificó que los hombres aplicaron para ser parte del batallón de Azov, pero no llegaron a ser admitidos.

Esta información también fue verificada por los medios de fact-checking AFP y maldita.es.

Conclusión

El hombre que tiene tatuajes de símbolos nazis no pertenece a la Policía de Kiev, como indican publicaciones en Facebook. No hay registro de que Artem Bonov forme parte del cuerpo policial. Su nombre no está registrado en la página de la Dirección Principal de la Policía Nacional en Kiev.

Por otro lado, en 2014, cuando se difundió una fotografía en la que aparece dentro de un salón policial, el Ministerio del Interior aclaró que diversos ciudadanos asistieron a la sede para ofrecerse como voluntarios para integrar distintos batallones. Sin embargo, Bonov no fue admitido.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).