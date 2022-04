No, el papa Francisco no dijo que los negacionistas “irán al infierno por no vacunarse”

En Facebook y Twitter se ha viralizado la imagen de una supuesta portada del diario español El Mundo, donde cita una supuesta frase del papa Francisco en contra de las personas no vacunadas. “El papa Francisco pedirá a los negacionistas que se vacunen para entrar al reino de los cielos y advertirá que, si no, se las tendrán que ver en el infierno”, se lee.

La publicación circula desde el 2021; sin embargo, hasta la fecha, los usuarios de redes sociales continúan compartiendo la supuesta noticia. El posteo también fue difundido por la agrupación Médicos por la verdad, conocidos por difundir contenido falso sobre las vacunas contra la COVID-19. Pero, no es cierto que estas declaraciones le pertenezcan al pontífice.

Publicación viral sobre el papa Francisco. Foto: captura en Facebook.

El Mundo no publicó esta portada

Este medio hizo una búsqueda por imágenes a través de Google Lens y Yandex para hallar la portada del diario El Mundo donde se utilice este titular. Sin embargo, no encontramos respuesta.

En una segunda búsqueda, colocamos las palabras que aparecen en la fotografía viral y detectamos que la imagen del diario que figura en el posteo fue publicada el 27 de abril de 2021. Sin embargo, esta portada original no cuenta con la declaración viral del Papa Francisco sobre las personas no vacunadas.

Comparación de portadas. Foto: composición.

Por otro lado, revisamos si el pontífice ofreció tales palabras, pero no encontramos respuestas. Si bien el papa Francisco se ha pronunciado a favor de la vacunación contra la COVID-19, no es cierto que haya dicho que los no vacunados “irán al infierno” si no se aplican la dosis contra el coronavirus, como indica el viral.

La fotografía no corresponde a una misa ceremonial por “Nochevieja”

En la publicación, la imagen indica que el papa se refirió a las personas no vacunadas durante una misa por “Nochevieja”. Es decir, durante la última noche del año. Sin embargo, la foto no corresponde a esta fecha.

A través de una búsqueda de imágenes de Google, este medio identificó que la fotografía fue tomada por Filippo Monteforte, corresponsal de Agence France Presse (AFP), en Italia. Según el portal AFP Fórum, la imagen fue fotografiada el 6 de enero de 2022 durante la Misa de Epifanía en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Tras conocer este dato, buscamos la ceremonia en la plataforma YouTube y encontramos la grabación del evento publicado por la cuenta oficial del Vaticano. El video lleva el título “Santa Misa en la Solemnidad de la Epifanía del Señor 06 de enero 2022 Papa Francisco”. Escuchamos las intervenciones del pontífice en la ceremonia religiosa y no hace mención de la frase que se le atribuye en redes sociales.

Conclusión

Es falso que el papa Francisco haya declarado que los negacionistas “irán al infierno” por no vacunarse contra la COVID-19, como indican las publicaciones virales. La imagen que circula en redes sociales ha sido manipulada: la portada original del diario El Mundo no contiene tal declaración del pontífice. Tampoco se han encontrado pruebas fiables de que el religioso haya hecho tal afirmación.

