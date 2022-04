Es falso el post sobre juez que otorgó libertad a mujer detenida por asesinato en Guatemala

“¡Buenas noticias! Juez deja en libertad a madre que mató a su marido por violar a su hija de 5 añitos. Ella solo actuó como madre ¡Más de estos jueces, por favor!”, se lee en una gráfica que circula en Facebook desde abril de 2022. En esta imagen se observa dos fotos: una presenta a un hombre que viste una túnica oscura y la otra, a una mujer de polo negro y pantalón azul aparentemente esposada y escoltada por un policía.

En la descripción se detalla que se trata de un caso ocurrido en Guatemala y que la mujer se llama Zusana “N”, de 36 años de edad, y que su pequeña tiene 5 años.

El post muestra una narración de cómo esta fémina descubrió la escena de abuso sexual hacia su hija y cómo fue que asesinó al sujeto. Estas publicaciones han superado las 10.000 interacciones y 6.000 compartidos en la red social; sin embargo, difunde información falsa.

Post. Foto: captura en Facebook.

No hay evidencia sobre este caso de violación en Guatemala

Esta información vinculada a Guatemala ha estado circulando en redes sociales y portales web desde el año 2020. Sin embargo, en agosto de ese año, el espacio informativo guatemalteco Soy 502 desmintió que ello se haya producido en el territorio nacional. Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), declaró al medio que no se había reportado “ningún hecho similar en ninguna parte del país”.

Al hacer una búsqueda con los datos expuestos en el viral, encontramos una publicación en un portal web En directo con Viviana Collado que contenía casi los mismos detalles, como el nombre de la mujer y la narración de la escena del crimen de este supuesto caso de violación. Este reporte tiene como fecha de difusión el 15 de febrero de 2017.

Bulo de 2017. Foto: captura en web / portal web En directo con Viviana Collado.

En este texto vemos que usan la misma foto de la mujer arrestada, pero señalan que este delito supuestamente sucedió en Honduras y no en Guatemala. También detectamos un video en YouTube del 16 de febrero de ese año en el que se oye locutar una información similar divulgado por la citada página web. En este archivo también emplean esta misma instantánea.

No obstante, estos contenidos no muestran pruebas confiables sobre lo informado. Además, al momento, no hallamos algún informe oficial sobre este caso de violación en el país hondureño.

Por otro lado, encontramos que la información del supuesto delito ha estado circulando en redes sociales, con otros nombres de la supuesta mujer y del país donde habría sucedido. Por ejemplo, varios post han divulgado este contenido con una foto distinta a la de la fémina detenida señalando que fue un hecho que ocurrió en Arequipa, Perú. Pero Verificador de La República descartó su veracidad, ya que encontró que la imagen pertenecía a otro evento y que la División de Investigación de Homicidios descartó que este caso se haya producido o investigado en la región.

La imágenes del post no están vinculadas al supuesto caso de violación

Tras una búsqueda de imágenes en TinEye, detectamos la imagen de “la mujer detenida”, expuesta en la publicación viral, en un reporte del periódico hondureño El Heraldo, publicado el 4 de febrero de 2017. En el informe se señala que se trata de una fémina arrestada “en cumplimiento a una orden de captura pendiente” por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Reporte. Foto: captura de la noticia de El Heraldo en una web.

Comunicó que la detención fue realizada en la colonia Flor del Campo, de Comayagüela, una ciudad en Honduras. Reportó que ella fue acusada por el presunto delito de extorsión. En la siguiente comparación, vemos que se trata de la misma escena:

Comparación. Foto: composición.

Además, esta imagen muestra a un miembro del personal policial que viste una gorra oscura y un polo azul que es cubierto con un chaleco antibalas que en la parte delantera lleva el texto “DPI”. Esta vestimenta coincide con la “indumentaria policial” del DPI de la Policía Nacional de Honduras, como se muestra en unas fotos publicadas por la cuenta oficial de Twitter de esta institución.

Indumentaria policial. Foto: captura en Twitter / Policía Nacional de Honduras.

Por otro lado, una indagación de imágenes en Google reveló que en la otra instantánea se muestra al juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo Cdel, en Guatemala. Su difusión más antigua aparece en un informe del sitio web Emisoras Unidas, fechado el 19 de febrero de 2019.

Juez. Foto: captura en web / Emisoras Unidas.

Otro reporte de la agencia de noticias guatemalteca Prensa Comunitaria, publicado el 9 de febrero de 2022, también usó esta pieza en cuestión, pero más nítida. Abordó básicamente sobre cómo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunciaron el retiro de la inmunidad de este letrado. En esta comparación vemos que se expone la misma escena que protagoniza el abogado:

Comparación 2. Foto: composición.

Esta información ha sido replicada en el canal de televisión Noti7, como se muestra en un registro del 10 de febrero en YouTube. A partir del segundo 14 del material audiovisual se puede visualizar esta misma imagen del juez.

No obstante, no hallamos ningún reporte sobre su involucramiento en la libertad de alguna mujer vinculada al caso que difunden las publicaciones en Facebook.

Conclusión

No hay registro de este supuesto caso de violación en Guatemala, presentado por el post viral. Las imágenes expuestas están relacionadas con otros sucesos. Por ello, calificamos estas publicaciones como falsas.

