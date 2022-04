En Facebook se ha viralizado un video que explica sobre los supuestos efectos adversos que genera la vacuna contra la COVID-19 en el organismo. En el clip aparece Elizabeth Torres, conocida por afirmar que objetos metálicos se adhieren a su cuerpo por el supuesto óxido de grafeno que contienen las vacunas. Sin embargo, la activista difunde información falsa.

Video viral sobre los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19.

El clip ha sido compartido por organizaciones que desinforman sobre las vacunas como “Médicos por la verdad”. Asimismo, el video original fue reproducido más de 14.000 veces, recibió más de 5.900 reacciones y más de 2.100 usuarios comentaron esta publicación. Pero, difunde información engañosa sobre las vacunas.

Decenas de niñas y jóvenes están teniendo problemas con la menstruación, y cuando hay problemas con la menstruación hay problemas con el sistema reproductivo ENGAÑOSO

Si bien se han reportado casos de irregularidades en el ciclo menstrual tras la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, este no representa un problema en el sistema reproductivo, pues se trata de una consecuencia transitoria.

The American College of Obstetricians and Gynecologists realizó un estudio en 3.959 jóvenes estadounidenses de 18 a 45 años para identificar la relación entre la menstruación y la vacunación contra la COVID-19. Las vacunas aplicadas fueron Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson/Janssen. Los resultados del estudio indicaron que sí existe una relación entre la inoculación y la menstruación. De acuerdo a lo informado, el trastorno evidenciado consiste en el cambio en la duración del ciclo menstrual de, al menos, un día. Asimismo, la entidad aseguró que un cambio en la duración del ciclo es normal mientras no supere los ocho días.

Asimismo, el Instituto Noruego de Salud Pública realizó un estudio en más de 5.000 mujeres de 18 a 30 años vacunadas con ambas dosis para estimar la relación entre trastornos menstruales y COVID-19. Según informa la entidad, se evidenció que el ciclo presentó variaciones con respecto a la cantidad de sangrado y tiempo de duración del período. Sin embargo, esto no implica un daño permanente al sistema reproductivo, como afirma el viral. De acuerdo al estudio, uno de los motivos de estas irregularidades se debe a “alteraciones endocrinas”.

Por otro lado, un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios afirmó que, en el caso de Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca, la aparición de trastornos menstruales se han presentado en una proporción mínima con respecto a la cantidad de casos proyectados.

Los hombres están presentando problemas en la próstata, conteo de espermas, disfunción eréctil ENGAÑOSO

No hay evidencia científica que asegure que los problemas en la fertilidad masculina sean ocasionados por la inoculación contra la COVID-19. Sin embargo, sí se han registrado problemas en la calidad del esperma tras una infección de Sars-CoV2.

Para conocer los efectos de la vacuna contra el coronavirus en la fertilidad masculina, la Asociación Médica Americana estudió los parámetros espermáticos de 45 casos hombres de entre 25 a 31 años que recibieron ambas dosis de la vacuna. Según los resultados del estudio, no se registró una disminución significativa en las condiciones de las muestras de esperma analizadas.

De igual manera, la revista científica Reproductive BioMedicine Online, tras un estudio en hombres inoculados, descubrió que el valor normal de los espermatozoides analizados no mostraron “cambios significativos” como respuesta a la vacunación contra la COVID-19.

Sin embargo, un artículo de la revista Reproducción Humana, de la Universidad de Oxford refiere que sí se ha evidenciado un efecto negativo en la “disfunción reproductiva” tras una infección por coronavirus. Según indica, este trastorno está vinculado a la calidad del esperma, cantidad reducida, motilidad baja, entre otros.

Más de 300 atletas de alto rendimiento, de distintos deportes, han caído de cara al piso en el FILL en los últimos 6 meses ENGAÑOSO

Es cierto que se han registrado casos de incidentes en deportistas. No obstante, estos no fueron producto de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19.

Durante el año 2021, una serie de usuarios en redes sociales alertaron de un supuesto incremento de fallecimientos de deportistas tras ser inoculados. Pero, este dato no es cierto. Florian Egger, médico a cargo del Registro de Muertes Súbitas y Paros Cardíacos de la FIFA explicó al medio AFP que los análisis realizados no mostraron una relación entre la vacunación y el fallecimiento de los futbolistas. Además, el especialista detalló que en años pasados se reportaron más emergencias cardíacas.

Asimismo, tras el desmayo del futbolista Christian Eriksen durante un partido en contra de Finlandia en 2021, los usuarios de redes sociales afirmaron que el incidente se produjo como consecuencia de la vacunación. Este medio verificó dicho bulo y descartó que lo sucedido con el deportista sea producto de la vacuna contra la COVID-19. El director ejecutivo del Inter de Milán, entonces equipo de Eriksen, se pronunció en el medio Rai Sport y señaló que no había recibido las vacunas al momento del incidente

En el mismo año, otra publicación de alerta por la supuesta muerte de un jugador de fútbol recorrió las redes sociales. Se trató del anuncio del supuesto fallecimiento del deportista belga Anthony Van Loo provocado por la vacunación. Sin embargo, detectamos que dicho post difundió información falsa, pues sacaron de contexto la fotografía del jugador cuando sufrió una crisis cardíaca durante un partido en 2009.

Un posteo similar se registró a inicios de 2022, donde un usuario denunció que el tenista Jakub Mensik sufrió un desvanecimiento por estar inoculado. No obstante, dicho suceso no fue producto de la vacuna contra el COVID-19: el medio El Español reportó que Mensik sufrió un calambre ocasionado por el agotamiento y desgaste físico que requería el partido de tenis.

Conclusión

Es engañoso que las vacunas contra la COVID-19 afecten negativamente la fertilidad de las personas, como indica la publicación viral. Los trastornos menstruales presentados en las mujeres son transitorios y no reflejan una situación crítica. En el caso de los hombres, los parámetros espermáticos analizados por diferentes instituciones no revelaron una variación significativa tras recibir la vacuna contra el coronavirus.

También es engañoso que se haya registrado un alto índice de incidentes en deportistas a causa de la vacuna. Los accidentes que ocurrieron durante los últimos meses no estuvieron relacionados a la vacunación, sino a enfermedades que padecían los jugadores. Además, especialistas en el tema indicaron que en años anteriores se reportaron más emergencias cardíacas.

