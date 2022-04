En redes sociales, un usuario difundió una imagen con una supuesta declaración del coach deportivo José Neyra. De acuerdo con el posteo, el entrenador personal del futbolista Christian Cueva habría hecho alusión a los comentarios emitidos por el congresista Jorge Montoya el último 5 de abril sobre las personas que viven en los cerros.

“Los que vivimos en los cerros no somos vándalos, ni delincuentes”, menciona el titular adjudicado a Neyra. No obstante, esta publicación es falsa. La captura fue fabricada a partir de una nota de un medio de comunicación local. Asimismo, no hay registros de que José Neyra haya expresado esa frase.

Foto: captura en Facebook

La publicación viral —compartida más de 1.100 veces desde el último 9 de abril y con más de 6.600 reacciones— presenta una presunta captura de un medio de comunicación con el siguiente titular: “José Neyra, coach deportivo: ‘Los que vivimos en los cerros no somos vándalos, ni delincuentes, somos gente trabajadora, no le debemos a la SUNAT y siempre buscamos salir adelante”.

En adición, incluye una fotografía del entrenador, la cual muestra los rostros de Jorge Montoya y Rafael López Aliaga. Esto, en alusión a la declaración referida por Montoya el último 5 de abril, quien indicó sin pruebas que aquel día iban a “bajar de los cerros a saquear la ciudad”, en el marco del toque de queda decretado por Pedro Castillo.

Por otra parte, se añade una bajada que versa: “El entrenador chimbotano es el encargado de que Christian Cueva ahora esté en su máximo nivel. Esta es su historia”.

La declaración atribuida a José Neyra es falsa

Este medio realizó una búsqueda por palabras clave vía Google y no ubicó ningún registro fiable que diera cuenta de la autenticidad de la supuesta frase de Neyra. El tema tampoco ha sido abordado por ningún medio de comunicación.

Verificador de La República se comunicó con el coach deportivo José Neyra, quien corroboró que la información difundida en torno a él es falsa.

De igual manera, se detectó que la captura viralizada es un montaje elaborado a partir de una nota del medio de comunicación Perú 21. El artículo original, publicado el último 28 de marzo, se titula: “José Neyra, coach deportivo: ‘Christian Cueva es un ejemplo de que siempre nos podemos levantar’”. Tras una revisión de su contenido, se cayó en cuenta de que no guarda relación con lo referido por la imagen viral.

La publicación de Facebook reemplazó el titular original por la frase alusiva a Jorge Montoya y Rafael López Aliaga, y añadió sus rostros en la foto de portada.

PUEDES VER: Es falso el tuit en el que el futbolista Edison Flores rechazó el uso de su imagen por Rafael López

Como se ve en la siguiente captura, este medio encerró en recuadros de color verde los elementos de la nota que no fueron modificados: la bajada del artículo, la fotografía del entrenador y la descripción de la imagen. Asimismo, rodeó el titular original con un recuadro rojo.

Foto: captura en Perú 21 / Britanie Arroyo

Conclusión

La publicación que atribuye una declaración al coach deportivo José Neyra en alusión al comentario de Jorge Montoya sobre personas que viven en los cerros es falsa. La captura viralizada es un montaje realizado a partir de una nota del diario Perú 21. Además, no hay registros de que Neyra haya dicho la cita que se le adjudica. Por lo tanto, calificamos esta información como falsa.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República , nuestra selección dominical de artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en las redes sociales.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).