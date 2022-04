Es falsa la publicación sobre signos y prevención de un “derrame” cerebral

En Facebook está circulando una publicación sobre los supuestos pasos a seguir para evitar un “derrame” cerebral. La imagen que promueve esta estrategia indica que, antes de que ocurra el suceso médico, el cuerpo humano envía “señales” que pueden ayudar a prevenirlo.

“Un derrame te avisa un mes antes, el cuerpo te lo advierte por medio de estas 10 señales”, describe el usuario. Además, incluye un enlace que conduce a un artículo web que asegura que existen indicadores de “derrame” cerebral, como menciona la imagen viral.

Publicación viral sobre derrame cerebral. Foto: captura en Facebook.

Hasta el cierre de esta nota, la publicación viral aparece en más de 10 páginas de Facebook y cuenta con más de 850 interacciones de los usuarios. Sin embargo, difunde información falsa.

Los accidentes cerebrovasculares son repentinos, no pueden predecirse con un mes de anticipación

En diálogo con Verificador, el neurólogo Alejandro Calvo, Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Rebagliati de Essalud, dijo que los “derrames” cerebrales presentan signos en el organismo de forma inmediata, no con largo período de tiempo. “La aparición de estos síntomas de lo que se conoce como “derrame” son repentinos, esa es justamente la característica propia de estos problemas: son repentinos”, indicó.

Además, el experto señaló que esta rapidez con la cual aparecen los síntomas previos a un derrame cerebral impide que los médicos puedan predecir su aparición. “Quien tiene problema cerebrovascular no tiene ningún síntoma previo que le advierta la aparición del infarto cerebral o de la hemorragia cerebral. No hay manera de predecirlo, no hay manera de conocer que una persona va a tener un derrame cerebral”, enfatizó.

Tal como menciona el médico Alejandro Calvo, la página informativa de la Universidad de San Francisco California, UCSH Healt, explica que los accidentes cerebrovasculares presentan síntomas rápidamente.

Según indica el portal, estos signos incluyen “debilidad o entumecimiento repentino en la cara, el brazo o la pierna, confusión repentina o dificultad para hablar o comprender el habla, incapacidad para ver con uno o ambos ojos, como la vista borrosa o ver doble, problemas para caminar, falta de coordinación o tropiezos, mareos repentinos o pérdida del equilibrio, dolor de cabeza repentino y severo sin causa conocida”.

La prevención del derrame cerebral se establece mediante identificación de factores de riesgo, no como respuesta a un síntoma

El neurólogo Hugo Umeres, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Cayetano Heredia, explicó a Verificador que la prevención de un derrame cerebral no se practica cuando un síntoma aparece, sino cuando se identifica que un paciente es vulnerable a un ataque cerebral. “Mientras más riesgos o más factores tenga una persona, hay más probabilidades de que hagan un derrame cerebral. Entonces, se trata de establecer las pautas para el tratamiento adecuado de las condiciones en caso de que las tuvieran”, precisó.

Según el especialista, las medidas preventivas deben aplicarse en personas que padecen algunas enfermedades como obesidad, diabetes o hipertensión, ya que son más vulnerables a padecer un accidente cerebrovascular. “Se pueden manejar condiciones como el tabaquismo o la obesidad. Si eso se maneja, vamos a disminuir grandemente la posibilidad de que se produzca un derrame. Esto se llama prevención primaria”, manifestó.

Por su parte, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medlineplus, informó que una forma de prevenir un accidente cerebrovascular, en caso se encuentre en la población de riesgo, es consumir una dieta saludable para el corazón, tener un peso saludable, hacer actividad física, no fumar, y mantener bajo control la presión arterial y los niveles de colesterol.

Conclusiones

Es falso que los “derrames” cerebrales puedan ser detectados y prevenidos con un mes de anticipación, como indica la publicación viral. Según médicos especialistas en neurología, los accidentes cerebrovasculares son repentinos. Además, indicaron que estos pueden prevenirse en caso las personas tengan un factor de riesgo y no tras la aparición de un síntoma.

