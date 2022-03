Es engañoso afirmar que Alberto Fujimori no fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad

En el marco del fallo del Tribunal Constitucional a favor de la liberación de Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, una serie de afirmaciones sobre la situación legal del exdictador están recorriendo las redes sociales.

Las publicaciones de personajes políticos peruanos referidas a las acusaciones que enfrenta Fujimori acumulan miles de interacciones y están presentes en Facebook y Twitter. Pero, difunden información engañosa.

Las opiniones no son materia de verificación. En este artículo de fact-checking solo evaluamos algunas afirmaciones y brindamos contexto sobre la situación legal de Alberto Fujimori.

Homicidio calificado, asesinato, lesiones graves: crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional

El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que Alberto Fujimori “no ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad”. De igual manera, la activista de derecha Vanya Thais afirmó en su cuenta de Twitter que “Fujimori no ha sido sentenciado por crímenes de lesa humanidad”. Estas afirmaciones son engañosas.

De acuerdo a la sentencia dictada por la Sala Penal Especial, al exdictador se le acusa como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato y lesiones graves en agravio de más de 25 víctimas por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Además de secuestro agravado, bajo la circunstancia agravante de trato cruel, en agravio de Gustavo Gorriti y Edward Dyer.

En el documento, la Corte Suprema de Justicia de la República afirma que “los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la Humanidad, según el Derecho Internacional Penal”.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) califica los delitos cometidos por Alberto Fujimori en los casos Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad, a parte de las calificaciones que reciba en la legislación penal interna, ya que la CIDH es el organismo que determina el carácter de violaciones a los Derechos Humanos.

“Es oportuno insistir en que los hechos de La Cantuta, cometidos contra las víctimas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas forzadamente, constituyen crímenes contra la humanidad que no pueden quedar impunes, son imprescriptibles y no pueden ser comprendidos dentro de una amnistía”, indica la CIDH.

Pedro Grandez, abogado y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, explicó a Verificador que, según el derecho internacional, los delitos tipificados en la sentencia de Alberto Fujimori en el año 2009 están constituidos como delitos de lesa humanidad. “Fujimori fue sentenciado por homicidio calificado, asesinato y lesiones graves y eso califica en el derecho internacional de los Derechos Humanos como graves violaciones a tales”, precisó.

Además, el especialista señaló que, en el momento en el cual inició el proceso legal en contra de Fujimori, la clasificación “lesa humanidad” no formaba parte de la legislación interna. “Los delitos de lesa humanidad no han sido tipificados por los jueces penales en el momento en el que se sentenciaron al condenado Alberto Fujimori porque la nomenclatura no se los permitía. Eso no quita que, para la clasificación del derecho internacional de los Derechos Humanos, los efectos sean exactamente lo mismo: no prescriben, no pueden merecer indulto, no hay beneficios penitenciarios y deben ser tratados como crímenes de lesa humanidad”, manifestó.

Declaraciones jurídicas fuera de contexto

Para afirmar que el exdictador no está sentenciado por crímenes de lesa humanidad, Vanya Thais hizo referencia a una nota periodística sobre César San Martín, juez a cargo del caso de Alberto Fujimori y que lo condenó a 25 años de prisión. “César San Martín explicó que la sentencia a Fujimori no comprende delitos de lesa humanidad”, es la portada que muestra en la publicación viral. Sin embargo, dicha frase está fuera de contexto.

La imagen utilizada pertenece a una nota del medio La Ley, especializado en temas judiciales, publicada en el año 2018. En ella, San Martín indica que, si bien el carácter de lesa humanidad en la sentencia del exdictador es de tipo declarativo, esto no indica que no se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, sino que, en el momento en el que se inició el proceso legal en contra del exdictador, no podía utilizarse esta clasificación jurídica. “No podía hacerlo. Y no se puede hacer porque la ley interna peruana no comprende esas figuras (...) No podíamos hacer más”, precisa.

Además, el juez enfatizó que “tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Constitucional ya habían declarado que los hechos de La Cantuta y Barrios Altos eran crímenes de lesa humanidad”.

Al respecto, Ronald Gamarra, abogado y especialista en Derechos Humanos, precisó a este medio que en la época que inició el proceso judicial en contra de Alberto Fujimori no existía en el código penal los crímenes de lesa humanidad. “No se le pudo condenar por crímenes de lesa humanidad porque, para esos tiempos, el código penal peruano no lo tenía establecido como delito específico”, dijo.

Pero, eso no significa que los crímenes de lesa humanidad no se hayan cometido. Gamarra explicó que, pese a que la sentencia no llevó tal clasificación jurídica, tiene los mismos efectos. “Lo que se hizo es condenarlo por delitos comunes y calificarlo como crímenes de lesa humanidad. El efecto es el mismo”, explicó.

De acuerdo al experto, pese a que en la sentencia no se incluye la clasificación jurídica, para el derecho internacional los crímenes cometidos por Alberto Fujimori configuran delitos de lesa humanidad.

Pronunciamiento de organizaciones de Derechos Humanos

Tras el fallo del Tribunal Constitucional a favor de la liberación de Alberto Fujimori, diferentes organismos de Derechos Humanos se han pronunciado expresando su preocupación por la decisión del órgano constitucional.

El 17 de marzo de 2022, mediante un pronunciamiento en su página web, Amnistía Internacional mostró su rechazo ante el indulto de Alberto Fujimori y recordó que los delitos imputados constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos. “Recordamos que en 2018 la CIDH determinó que en casos de graves violaciones de DD. HH., que constituyeron crímenes de lesa humanidad, medidas como el indulto humanitario, destinadas a proteger la integridad o vida de un condenado, deben ser aplicadas en casos muy extremos y no deben implicar necesariamente la liberación ni mucho menos la extinción de la pena”, añadió.

El 18 de marzo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado donde afirmó que “los crímenes de lesa humanidad se convierten en una preocupación de la comunidad internacional” y son una “negación flagrante de los principios fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Además, agregó que estos no deben quedar impunes.

Conclusión

Es engañoso afirmar que Alberto Fujimori no está sentenciado por crímenes de lesa humanidad, como indican algunos personajes políticos. Si bien en la sentencia a Alberto Fujimori no se incluyó dicha clasificación jurídica, esto no significa que los delitos cometidos por el exdictador no sean considerados como tal. De acuerdo al derecho penal internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos califica los delitos cometidos por Fujimori como delitos de lesa humanidad.

