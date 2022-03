“Esta asombrosa planta es hasta 100 veces más efectiva que la quimioterapia. El té de diente de león actúa sobre las células cancerosas de tal modo que algunas se pueden llegar a desintegrar hasta en un tiempo de 48 horas”, asegura un usuario en la red social Facebook.

En la publicación, que ha superado las 38.000 interacciones, se lee que, de acuerdo a una investigación científica, el tratamiento continuo con raíz de diente de león “puede llegar a destruir gran parte de las células cancerígenas de los pacientes afectados, aumentando la esperanza de quienes luchan contra esta enfermedad”.

Publicación viral en Facebook sobre la acción del té de diente de león. Fuente: Captura LR, Facebook.

Sin embargo, esta información es incorrecta.

El estudio en el que se basa la publicación es preliminar, es decir, no fue probado en humanos.

El posteo viral en Facebook menciona un estudio publicado por la Universidad de Windsor, Canadá. Se realizó una búsqueda y se ubicó la investigación, publicada en el 2016, de nombre “El extracto de raíz de diente de león afecta la proliferación y supervivencia del cáncer colorrectal a través de la activación de múltiples vías de señalización de muerte”.

El documento redactado por Pamela Ovadje, Saleem, Ammar, José Antonio Guerrero, John Thor Arnason y Sirayam Pandey describe que el extracto de raíz de diente de león indujo la muerte celular del 95% de las células de cáncer de colon en un total de 48 horas.

Sin embargo, el 5% de células cancerígenas sobrevivientes continuaron proliferando, por lo que el cáncer no se cura, sino que su avance se retrasa. Además, este descubrimiento fue realizado en una muestra de células cancerosas sobre una placa Petri (recipiente redondo de cristal). Es decir, no hubo un ensayo en humanos.

Sirayam Pandey, uno de los autores de la investigación, dijo al medio USA Today que la investigación realizada sobre la placa Petri no puede ser comparada con una en la que se observe al cáncer actuando en el cuerpo humano.

“La mayoría de las células (cancerígenas) están muertas en 48 horas, pero eso no significa que un paciente que tome raíz de diente de león vaya a estar curado en 48 horas”, precisó Pandey.

Verificador de La República consultó con Ruy Chacon, candidato a doctorado, biólogo, genetista y biotecnólogo, sobre las afirmaciones de la publicación viral en Facebook y el estudio publicado acerca de la raíz de diente de león.

Chacon realizó algunas aclaraciones al respecto. En primer lugar, como especifica el estudio, se utilizó un extracto de las raíces del diente de león, no se trata de un té que pueda prepararse en casa. Se trata de un procedimiento estandarizado para mantener las propiedades de la planta al máximo.

En segundo lugar, el especialista expuso que solo se realizó un estudio preliminar in vitro y en un modelo animal. “Fue la base para iniciar ensayos clínicos en humanos de fase I. Cabe indicar que menos del 10% de los estudios de la fase inicial llega a tener éxito al final de las cuatro fases necesarias”, comentó Ruy Chacon.

¿Puede ser más efectivo que la quimioterapia? Chacon indicó que, aunque la investigación “incluye pruebas con compuestos quimioterápicos, no fueron comparativos en términos cuantitativos de eficacia; es decir, no se puede afirmar que sea 10, 100 o 1.000 veces más eficaz. Ese ensayo solo fue usado para mostrar que los efectos secundarios serían potencialmente más leves”.

Por otro lado, el estudio solo incluyó células de cáncer colorrectal, como indica su nombre (”El extracto de raíz de diente de león afecta la proliferación y supervivencia del cáncer colorrectal a través de la activación de múltiples vías de señalización de muerte”), por lo que no puede ser aplicado a todos los tipos de cáncer.

“No se puede afirmar nada sobre la acción del diente de león mientras los estudios de fase clínica no sean culminados y aprobados. No se debe alentar el uso de estos extractos en lugar de la quimioterapia, que ha sido aprobada en personas. Tampoco se pueden usar en simultáneo, ya que podrían generar interacciones adversas”, concluyó Ruy Chacon.

Conclusión

En suma, es falso que el té de diente de león sea 100 veces más efectivo que la quimioterapia. La investigación usada como fuente en la publicación usó una sustancia especial para conservar las propiedades de la planta, no es un té.

Además, no ha sido probada en humanos y solo se usaron células de cáncer colorrectal, no es válido para otros tipos.

Por otro lado, Ruy Chacon, expuso que el documento citado solo es preliminar, no se realizaron pruebas en humanos y que los ensayos con compuestos quimioterápicos no fueron comparativos, por lo que no se puede afirmar si es 10, 100 o 1.000 veces más eficaz.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información.

