“Rusia presentó un arma nuclear llamada ‘Misil nuclear de combustible líquido Satanás 2′. Esta es capaz de destruir todo lo que respira en el mundo”, alertan publicaciones en Facebook desde el 26 de febrero de 2022, luego de inicio de la guerra de este país con Ucrania. A este supuesto anuncio, acompaña una imagen en la que se exponen dos fotografías de enormes proyectiles.

Los usuarios aseguran que se trata de una información reciente, incluso, algunos indican que es un reporte de “último minuto”. Los post han alcanzado más de 5.000 interacciones y 30.000 reproducciones en la red social, pero lo que difunden es una información engañosa.

Publicaciones virales. Foto: capturas en Facebook.

Una foto muestra un lanzador de misiles en 2016. La otra circula en internet desde 2016, pero no expone a Satanás 2

Imagen 1

Al hacer una búsqueda de imágenes en Google, el resultado reveló dos reportes periodísticos de ABC News y Mirror, que contienen una pieza similar a la que se expone en los post virales. El primero se publicó el 14 de octubre de 2016; mientras que el otro, el 2 de febrero de 2019.

“Un hombre mira un lanzador de misiles balísticos intercontinentales Topol ruso en la exhibición permanente de equipos y vehículos militares en Patriot Park, en Kubinka, en las afueras de Moscú, el 8 de septiembre de 2016″, se lee en la descripción del primer medio citado.

Ambas agencias atribuyen el crédito a AFP y Getty Images. ABC News añade que fue capturada por Utkin. El medio de AFP Fact Check confirma en un artículo del pasado 3 de mayo los datos de la imagen divulgados por los medios mencionados. Además, añade que el Topol ruso “es un misil balístico intercontinental de combustible sólido con un alcance de 11.000 km”, y que se encuentra “en servicio desde 1997″.

A continuación, hacemos una comparación de la imagen de los virales y la de AFP, para evidenciar que en ambas aparece el sujeto con una vestimenta negra, el letrero en el que se logra leer “2016″ y otras características propias del arma:

Comparación 1. Foto: composición.

Imagen 2

Tras usar el mismo método de indagación, hallamos esta otra pieza en un texto de un medio digital estadounidense, Business Insider, fechado el 27 de octubre de 2016. “El RS-28 Sarmat de combustible líquido de Rusia, o el Satanás 2”, dice la leyenda.

El portal web menciona como fuente de información a un tuit que contiene la foto en cuestión. Este mensaje en Twitter fue difundido el 25 de octubre de ese año, pero en la descripción solo se lee: “RS-28 Sarmat ICBM”.

No obstante, esta imagen está archivada en Dreams Time, un banco de imágenes y vídeo de stock con sede en Estados Unidos, como lo detectó AFP. “SS Rocket 18. Satán en el museo. En Ucrania hay un museo especial que muestra las armas, después de la adopción de decisiones sobre el estado libre de armas nucleares del país”, describe el repositorio.

Del mismo modo, hacemos un parangón tanto de la pieza del viral como del archivo de este banco fotográfico. En ambos podemos identificar que presentan detalles semejantes, como las características de este misil, el espacio en el que se encuentra y la posición de un objeto que está detrás y contiguo a el arma en cuestión:

Comparación 2. Foto: composición.

Pavel Korsun, agente de Ukraine Tour and Travel Guide, una empresa que organiza viajes al Museo de Fuerzas de Cohetes Estratégicos al aire libre, confirmó a AFP que la imagen fue tomada en dicho establecimiento, situado en territorio ucraniano. Él no pudo corroborar el modelo que se presentó en dicho lugar, pero sí aseguró “que no se trata del Satan 2, sino de su antecesor”.

Por otro lado, en entrevista con el medio citado, Guy Martin, editor de defenceWeb, una página que ofrece información, investigación y conocimientos sobre asuntos aeroespaciales, de defensa y seguridad con sede en África, confirmó que estas imágenes difundidas por los post virales no exponen a “Satan 2″. Explicó que este misil “aún no está operativo” y negó que este sea capaz de destruir “la vida en la Tierra”.

En efecto, en un reporte de 2019 de la cadena de televisión RT titulado “‘Los estadounidenses tenían algo de qué preocuparse: qué papel jugó el misil Satán en el fortalecimiento de las Fuerzas de Misiles Estratégicos”, se adjuntó dentro del texto una fotografía del misil ‘Satán’ o ‘Satanás’ desde otro ángulo, pero se puede observar el mismo suelo y el objeto que se halla detrás del misil.

Misil desde otro ángulo. Foto: composición / captura en RT / Imagen de Reuters.

“El 25 de diciembre de 1974, el primer regimiento de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de la URSS, equipado con un complejo de minas estratégicas P-36M (o R-36M) de tercera generación con un misil balístico intercontinental líquido pesado (ICBM), asumió el servicio de combate”, comunica el medio. Añade que, en ese entonces, los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) llamaron ‘código SS-18 Satán - Satanás’ a la nueva arma soviética.

Rusia no presentó al misil nuclear Satanás 2 en 2022

Al hacer una búsqueda sobre una presentación de Rusia del misil nuclear de combustible líquido Satanás 2 en 2022, el resultado reveló informes periodísticos de NBC News y CNN, publicados el 26 y 27 de octubre de 2016. El primero se tituló “Rusia presenta el misil nuclear RS-28 Sarmat ‘Satan 2′” y el otro, “Rusia presenta misil ‘Satanás 2′, podría acabar con Francia o Texas, según informe”.

Los textos abordaron sobre “la primera imagen” del misil balístico intercontinental Sarmat, apodado ‘Satanás 2′, que “podría transportar una carga útil capaz de destruir una masa terrestre “del tamaño de Texas o Francia”, según un informe de la agencia de noticias Sputnik, alineada con el Kremlin.

Precisaron que esta nueva arma reemplazará al RS-36M, que fue apodado ‘Satanás’ por la OTAN después de entrar en servicio en la década de 1970. Ambos medios difundieron el retrato de ‘Satanás 2′ con diferente ángulos y explicaron que era una pieza de la Oficina de diseño de cohetes Makeyev, con sede en Rusia:

Artículos de 2016. Foto: composición / captura en NBC News y CNN.

Makeyev es “uno de los centros de investigación y diseño más grandes de Rusia para el desarrollo de tecnología espacial y de cohetes”, según su página web.

Robert Kelley, entonces experto en armas nucleares del Departamento de Energía de EE. UU., declaró a NBC News que el nuevo misil probablemente era solo una mejora de la electrónica. “El alcance de los misiles será aproximadamente el mismo, el poder destructivo explosivo será aproximadamente el mismo (pero) la confiabilidad, la flexibilidad y la confianza (en la capacidad de las ojivas para alcanzar sus objetivos) aumentarán”, apuntó.

Por su parte, CNN reportó en ese entonces que, según la agencia estatal de noticias rusa TASS, el viceministro de Defensa ruso, Yuri Borsiov, dijo que la ojiva Sarmat era capaz de destruir objetivos que volaban a través de los polos Norte y Sur; Y que el misil tendrá un alcance superior a los 11.000 km. Además, que está diseñada como sucesora del R-36M o misiles Voievoda, creados en la época de la URSS.

El 3 de marzo de 2018, la agencia internacional BBC publicó un video con un informe titulado “Imágenes del lanzamiento de prueba del misil balístico ruso Satan 2″. Reportó que dicho material fue difundido por el Ministerio de Defensa ruso. El medio precisó que esta arma “reemplaza al Sarmat de fabricación soviética (apodado Satán)”.

Reporte de 2018. Foto: composición / captura en BBC.

Luego de unos días, el Comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, coronel general Sergei Karakaev, declaró a RT que las pruebas del Sarmat, que superará en muchos aspectos a su predecesor, iniciaron en diciembre de 2017 y que, para el 2025, las Fuerzas de Misiles Estratégicos “deberían recibir más de 40 RS-28, que reemplazarán al R-36M”.

No obstante, el 27 de diciembre de 2021, el portal web Russia Beyond the Headlines reportó que “las Fuerzas de Misiles Estratégicos tienen previsto en 2022 iniciar la sustitución gradual de los misiles balísticos pesados Voievoda por los misiles intercontinentales de nueva generación Sarmat”, según información del periódico de Gobierno ruso Rossíiskaia Gazeta.

Así, comunicó que la primera en recibir las nuevas armas será la formación de misiles Uzhur, cerca de la ciudad rusa Krasnoyarsk.

Finalmente, no hay reportes de que Rusia haya presentado oficialmente este nuevo misil nuclear tras el inicio de la guerra con Ucrania (24 de febrero de 2022) y tampoco de que el país haya dado a conocer otra arma de este tipo, como lo constata también un artículo de fact-checking de Logically, publicado el último 2 de marzo.

Conclusión

Rusia presentó, en imágenes, de su misil nuclear Satanás 2 en 2016, y no en febrero de 2022. Las piezas fueron proporcionadas por Makeyev, una oficina rusa de diseño de cohetes. En mayo de 2018, el país soviético se encontraba haciendo pruebas con este armamento y, en diciembre de 2021, desde el Gobierno informaron que dicho misil estaría sustituyendo gradualmente a su predecesor en 2022.

No obstante, las fotos expuestas en los post virales no muestran a ‘Satanás 2′. La primera presentan un lanzador de misiles Topol ruso y fue tomada en septiembre de 2016. La otra circula en internet desde setiembre 2016 y es una versión anterior a Satanás 2. Por ello, calificamos estas publicaciones como engañosas.

