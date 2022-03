Todo lo falso del video explicativo sobre el dióxido de cloro

En Facebook circula un video supuestamente informativo sobre los beneficios del dióxido de cloro para eliminar virus y bacterias. En el clip, una persona describe qué es tal sustancia, cómo actúa y por qué es buena para enfermedades infecciosas. “¿Qué es el dióxido de cloro? - CDS”, lleva como título.

La publicación permanece en la plataforma desde el mes de julio de 2020 y concentra más de 12.000 reacciones y más de 277.000 reproducciones. Sin embargo, en el video se difunde información falsa sobre el dióxido de cloro.

“Podemos decir que este es un portador de oxígeno” (...) al llenar nuestros glóbulos rojos de oxígeno, se puede notar como estos recuperan su condición y fluidez” FALSO

Si bien el dióxido de cloro contiene dos moléculas de oxígeno, esto no significa que puede oxigenar la sangre, como indica el video viral. Por el contrario, puede oxidarla, perjudicar el transporte de oxígeno en el torrente sanguíneo y ocasionar consecuencias mortales.

El profesor de fisiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Gustavo F. González, y la docente e Investigadora del Laboratorio de Endocrinología y Reproducción, Cinthya Vásquez-Velasquez, revelaron en un informe para la Revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna que en un estudio experimental en ratas, ratones y pollos ante una alta exposición al dióxido de cloro, se evidenció “alteraciones en parámetros hematológicos” en todos los grupos evaluados.

Uno de los efectos adversos en la sangre que se registró fue la aparición de metahemoglobina. El Centro Nacional de Información Biotecnológica (PMC) define la metahemoglobinemia como “trastorno raro de la sangre en el que hay un aumento de la metahemoglobina, que se produce cuando la hemoglobina está presente en forma oxidada”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) se pronunció sobre el uso del dióxido de cloro para el tratamiento de enfermedades infecciosas a través de su página web oficial y afirmó que la agencia ha registrado efectos adversos graves tras la ingesta de CDC.

La FDA informó que recibió reportes de casos de insuficiencia respiratoria “causada por una condición grave en donde la cantidad de oxígeno que se transporta a través del torrente sanguíneo se reduce considerablemente (metahemoglobinemia)”.

Asimismo, la agencia también señala que se ha identificado “conteo bajo de células sanguíneas, debido a la rápida destrucción de los glóbulos rojos (anemia hemolítica)”, para lo cual se ha requerido transfusión de sangre.

Al respecto, el médico hematólogo Luis Hercilla dijo a este medio que si bien el dióxido de cloro contiene dos moléculas de oxígeno, su composición no está relacionada a que esta pueda oxigenar la sangre. “Muchas sustancias tienen oxígeno en su composición y eso no significa que si se consume va a proporcionar oxígeno a los glóbulos rojos”, manifestó.

La molécula de ClO2 no ayuda a la oxigenación de la sangre. Sin embargo, no es primera vez que se relaciona esa sustancia a la oxigenación del organismo. Anteriormente, Verificador desmintió que el CDC oxigena las células y regula el pH del cuerpo. La acidez y alcalinidad del cuerpo no depende de las sustancias que ingerimos.

“El mejor purificador conocido, ya que elimina bacterias, virus, hongos y parásitos” Engañoso

Es cierto que el CDC es utilizado como desinfectante, pues puede oxidar organismos como virus y bacterias. Sin embargo, dicha función no es válida en el cuerpo humano.

La infectóloga Camille Webb explicó a este medio que existen medicamentos diseñados específicamente para actuar en contra de microorganismos patológicos que ingresan al cuerpo humano y descartó que el dióxido de cloro esté diseñado para desarrollar esa función en las personas.

“Las bacterias y virus saben protegerse muy bien de nuestros mecanismos de defensa. Por eso, para combatir una infección solo funcionan tratamientos muy específicos contra componentes muy específicos, que están diseñados para atacar la estructura de virus, bacterias u hongos”, precisó.

Según la especialista, los productos desinfectantes comerciales no están diseñados para ejercer dicha función en el cuerpo humano. “Una vez que un desinfectante ingresa al organismo es absorbido por la vía sanguínea y pasa por varios cambios. Esto quiere decir que no es el mismo componente que se usa para desinfectar superficies”, añadió.

Por su parte, mediante un comunicado en su página oficial, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió que el dióxido de cloro, comercializado hace muchos años atrás por su supuesta función de eliminar bacterias y virus, puede generar efectos dañinos en el organismo.

“La solución mineral milagrosa no ha sido aprobada por la FDA para ningún uso, pero estos productos continúan promoviéndose en las redes sociales como un remedio para tratar el autismo, el cáncer, el VIH/SIDA, la hepatitis y la gripe, entre otras enfermedades. Sin embargo, la solución, cuando se mezcla, se convierte en un peligroso blanqueador que ha causado efectos secundarios graves y potencialmente mortales”, indica la agencia.

“[El dióxido de cloro] es utilizado de manera muy común en la industria alimenticia E-926” Engañoso

Si bien el dióxido de cloro es utilizado en la producción de determinados alimentos, esto no significa que puede ser ingerido libremente por la ciudadanía, ya que antes de ser aplicado debe someterse a rigurosos procedimientos químicos para no perjudicar la salud de los consumidores.

La Chemical Safety Facts resalta el uso industrial del dióxido de cloro para “el procesamiento de aves de corral y para lavar frutas y verduras”. Pero, indica que, por seguridad, se debe cumplir con los protocolos establecidos por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) que “regula el nivel de dióxido de cloro en el aire del lugar de trabajo por motivos de seguridad”.

Otro organismo que desarrolla reglamentos de regulación de sustancias para proteger la salud pública es la FDA, mediante el Código de Regulaciones Federales de la FDA se dictan los protocolos para el uso de dióxido de cloro de manera segura en alimentos. En ese caso, la sustancia actúa como desinfectante de los productos y no del cuerpo humano.

Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la regulación de sustancias, como el dióxido de cloro, se ajusta para “la protección de seres humanos”.

Por su parte, Paola Fano, ingeniera especialista en industrias alimentarias, explicó a Verificador que si bien se aplica el dióxido de cloro en la desinfección de determinados medicamentos, eso no significa que dicha solución sea apta para el consumo humano. “Se utiliza para superficies y para desinfectar frutas o verduras, pero eso no significa que pueda ser ingerida porque es un compuesto tóxico”, manifestó.

La experta señaló que su aplicación en la industria alimentaria no está avalada para consumo directo. “Cuando uno desinfecta una fruta, ésta tiene que permanecer en reposo hasta que la solución comience a evaporarse, pero no se puede consumir”, expresó.

“[El dióxido de cloro] se utiliza para conservar alimentos sin bacterias. También se utiliza para desinfectar instrumental quirúrgico e incluso para desinfectar y almacenar la sangre en los bancos de sangre. Siendo este obligatorio por la ley” Falso

Es falso que el dióxido de cloro se utiliza para almacenar las donaciones en los bancos de sangre. Según indica el informe “El uso clínico de la sangre”, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se conserva en “contenedores plásticos, estériles y desechables” junto a sustancias que favorecen su preservación y evitan que la sangre se coagule. De acuerdo al organismo, dicha solución contiene “citrato, fosfato, dextrosa y con frecuencia adenina (CFDA)” y no dióxido de cloro, como indica el video.

El documento también señala que el encargado de apoyar la correcta oxigenación de la sangre mientras esta permanece conservada en los bancos es el fosfato. Dicha solución “apoya el metabolismo de los glóbulos rojos durante el almacenamiento para asegurar que liberen el oxígeno con facilidad a nivel tisular”.

En tanto, en comunicación con Verificador, el especialista en hematología Luis Hercilla desmintió que el dióxido de cloro interviene en el almacenamiento de la sangre. “No es cierto que el dióxido de cloro participa del sistema de conservación de la sangre en los bancos de sangre. Parte del proceso de conservación puede ser el sistema de refrigeración, pero no se le añade dióxido de cloro a las bolsas de sangre”, resaltó.

Es falso que el dióxido de cloro se utiliza para almacenar la sangre humana proveniente de donaciones. Pese a ello, es una afirmación que ha circulado en redes sociales con frecuencia. En el año 2020, este medio verificó una publicación de Facebook que aseguraba que dicha sustancia “es obligatoria desde 1994 en toda bolsa de sangre en el mundo”, pero es un post falso porque el dióxido de cloro no desinfecta ni limpia la sangre.

En dicha nota, la hematóloga clínica Gloria Chumpitaz, miembro de la Sociedad Peruana de Hematología, negó que el dióxido de cloro sea utilizado en los bancos de sangre para la desinfección y limpieza de ella. La especialista dijo que en los centros de salud solo se utiliza esa solución como un producto de limpieza.

“Esta sustancia se ha estado utilizando desde hace mucho tiempo atrás” Engañoso

Es cierto que esta sustancia ha sido comercializada anteriormente como un medicamento que sirve para tratar enfermedades infecciosas. Por ello, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) se pronunció por primera vez en el año 2010 sobre el uso de este medicamento y pidió a la ciudadanía no consumir dicha sustancia por los efectos adversos que puede generar en el organismo de la persona que lo ingiere.

Sobre ello, el Dr. Ned Sharpless, M.D., delegado interino de la FDA, advierte que, pese al largo período de tiempo que tiene el producto comercializado como medicamento, la agencia no autoriza su uso. “El proceso de aprobación de medicamentos de la FDA asegura que los pacientes reciban productos farmacéuticos seguros y eficaces. La solución mineral milagrosa y otros productos similares no están aprobados por la FDA, e ingerirlos es lo mismo que beber lejía. Los consumidores no deben usar estos productos y los padres no deben darlos a sus hijos, por ningún motivo”, enfatizó.

Por otro lado, en el video se muestra un estudio donde, supuestamente, se revela la eficacia del dióxido de cloro. La página lleva como título “Evaluación de eficacia y seguridad de una solución de dióxido de cloro”.

Sin embargo, en el documento expuesto resaltan los efectos adversos que produce esa sustancia. “La aplicación de productos de dióxido de cloro o su contacto con los alimentos o el cuerpo humano es un problema grave si los productos contienen altos niveles de impurezas (...) El producto puede reaccionar con la materia orgánica para formar trihalometano, que es cancerígeno”, señala.

Conclusión

Es falso que el dióxido de cloro ayude a oxigenar la sangre, como indica la publicación viral. Especialistas y agencias de salud internacionales explican que el uso de esa sustancia puede oxidar los glóbulos rojos y perjudicar el transporte de oxígeno en el torrente sanguíneo. Además, puede generar efectos adversos graves y potencialmente mortales. Dicha solución tampoco interviene en la conversación de la sangre en los bancos de sangre, pues su función no es limpiar ni desinfectar los donativos.

Aunque se ha mencionado que el dióxido de cloro es aplicado en la industria alimentaria como desinfectante de frutas y verduras, ello no significa que pueda ser consumido directamente.

