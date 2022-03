En el contexto de las declaraciones de Aníbal Torres sobre la decisión de excluir a determinados medios de la difusión de publicidad estatal, una imagen que muestra un supuesto porcentaje de apoyo recorre diferentes páginas de Facebook.

El posteo afirma que el “80% de peruanos” apoyan y defienden al primer ministro Aníbal Torres. Además, asegura que los usuarios en redes sociales están de acuerdo con la reciente decisión del titular de la PCM.

Viral sobre Aníbal Torres

La publicación ha sido compartida más de 1.500 veces y la imagen ha sido difundida por más de seis páginas de Facebook. Sin embargo, no se han publicado encuestas que reflejen ese nivel de aprobación al primer ministro.

Encuestas sobre aprobación y desaprobación a los poderes del Estado

Verificador identificó que la usuaria que publicó el post viral utilizó anteriormente ese porcentaje para referirse a otros acontecimientos políticos.

Mención 1. El 18 de junio de 2021, en una publicación de Facebook se refirió a una fotografía de la familia del actual presidente de la República y manifestó que él tenía como objetivo “derrotar a la corrupción” al igual que el “80% del pueblo peruano”

Sin embargo, las encuestas que circularon durante esa fecha no estuvieron enfocadas en la lucha contra la corrupción, sino en la intención de voto. Asimismo, los resultados de esos estudios no coinciden con la cifra que aparece en esa publicación.

En el caso de la encuestadora Datum, durante mayo de ese año realizó tres informes sobre ese tema. La última encuesta que se publicó en dicho mes reveló que el 41.6% de los entrevistados votaría por Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de la segunda vuelta.

Por otro lado, los resultados del estudio realizado por la empresa IPSOS, el pasado 28 de mayo de 2020, indicaron que el 51.1% de los participantes de la encuesta votaría por el candidato de Perú Libre para la segunda vuelta electoral.

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en su Informe de Opinión Mayo IV 2021, también realizó una muestra de la intención de voto para las elecciones presidenciales. La institución identificó que el 40.3% de los encuestados pensaba en votar por Pedro Castillo.

Mención 2. El 28 de octubre de 2021, la usuaria publicó un video donde manifestantes le piden al presidente Pedro Castillo el cierre del Congreso de la República. “Tras su salida del velatorio, gran cantidad de pobladores pidieron al mandatario Pedro Castillo el cierre del Congreso. En otras palabras, más del 80% de peruanos pedimos que se cierre el Congreso”, indica el post.

Mención 3. El 29 de octubre de 2021, la cuenta de Facebook se refirió a un video del congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, donde se le ve discutiendo con manifestantes. En la publicación, la usuaria asegura que “hay gente indignada por un Congreso que no lo representa, es el grito del 80% de peruanos que sienten repudio por todos los golpistas”.

Mención 4. El 3 de noviembre de 2021, la usuaria difundió el anuncio de una marcha a favor del cierre del Congreso y aseguró que el “80% de Perú” exige ello. “Es lo único que el Perú necesita con urgencia, por la verdadera democracia y la paz del país”, añadió.

Las menciones número dos, tres y cuatro fueron publicadas entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre de 2021. Durante ese período de tiempo, las encuestadoras se enfocaron en el estudio de la aprobación y desaprobación de autoridades estatales y no en la disolución del parlamento.

El 18 de octubre, la empresa IPSOS realizó una encuesta de opinión pública y los resultados reflejaron un incremento del porcentaje de desaprobación del Congreso. Según la encuestadora, el 58% de los participantes manifestaron desaprobar la gestión del Parlamento.

De igual manera, en octubre del mismo año, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicó los resultados de una encuesta de opinión para La República e indicó que el 75% de entrevistados expresó su desaprobación al Congreso.

Encuestas de opinión pública en el 2022

Este medio buscó informes sobre estudios de opinión pública realizados durante enero y febrero de 2020 para identificar si alguna cifra reciente coincide con los datos que aparecen en la publicación viral.

Enero. Una encuesta realizada en enero por la empresa IPSOS reveló que el 49% de entrevistados desaprueba al entonces ministro de Justicia Aníbal Torres y el 30% de ellos lo aprueba.

En el caso del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Informe de Opinión Enero 2022 manifiesta que el 69% de los participantes del estudio desaprueban el desempeño del gabinete ministerial de Pedro Castillo y solo el 23% lo aprueba.

Por otro lado, la muestra que tomó la encuestadora Datum reflejó el poco apoyo de la ciudadanía hacia los ministros elegidos por el Jefe de Estado. En la sección “Elección de ministros y funcionarios”, los resultados muestran que el 81% de encuestados opinó que el presidente Castillo no supo elegir correctamente a los miembros del gabinete.

Febrero. La reciente encuesta de Ipsos contiene una sección dedicada a conocer la aprobación de Aníbal Torres como primer ministro. En ella, el 51% de entrevistados manifiesta no aprobar su designación; mientras que el 30% la aprueba.

Asimismo, en el Informe de Opinión del IEP no se estudió la percepción de los peruanos ante el cambio de primer ministro. Sin embargo, tal encuesta reveló que el 63% de participantes de la investigación mostró su desaprobación a Pedro Castillo y solo el 28% lo aprueba.

Los resultados de los estudios realizados por las encuestadoras del país no concuerdan con las cifras que aparecen en las publicaciones mencionadas. Por ello, Verificador no puede confirmar la validez del dato que ofrece la usuaria de Facebook sobre el apoyo a la decisión del primer ministro Aníbal Torres de excluir a determinados medios de comunicación de la publicidad estatal.

“Encuestas” de redes sociales: ¿tienen validez?

En diálogo con Verificador de La República, el especialista en investigación de mercados Alberto Suarez señaló que las “encuestas” que realizan algunas páginas de redes sociales no tienen validez estadística, ya que estas deben cumplir con determinados requisitos.

El analista explicó que, para que una encuesta sea válida, los integrantes que formarán parte de ese estudio deben tener “las mismas probabilidades de ser elegidos”. Es decir, deben contar con las mismas características, lo cual no se puede medir en las redes sociales.

Además, Suarez indicó que todo estudio realizado debe ser publicado junto a una ficha técnica, la cual contiene información sobre la toma de la muestra. Según dijo, esa es una parte importante porque “se conoce el margen de error y confianza de los resultados”.

Por su parte, el especialista dijo que cuando una página de redes sociales recoge las opiniones de los usuarios que la visitan se denomina “sondeo” y sus resultados no son representativos. “No se puede decir que el 80% de los usuarios de redes sociales consideran esto, se debe decir que el 80% de los que contestaron nuestra encuesta consideran ello”, indicó.

Conclusión

Verificador concluye que no es posible confirmar la validez de la cifra que muestra la publicación viral sobre el apoyo al primer ministro Aníbal Torres, ya que no existen encuestas públicas cuyos resultados coinciden con ese dato. La publicación hace referencia al apoyo que recibe el titular de la PCM tras la decisión de excluir a determinados medios de la publicidad estatal, pero no se han publicado encuestas sobre ese tema.

