En Facebook, una publicación afirma que el “89,9% pide renuncia”, en alusión al presidente del Perú, Pedro Castillo. La imagen viral fue difundida el último 18 de febrero y muestra al jefe de Estado en blanco y negro así como el hashtag “#VacanciaPresidencialYa”.

Sin embargo, la información que presenta es falsa. Según los registros detectados, el referido porcentaje proviene de una encuesta elaborada por Cuarto poder a sus televidentes, la cual no cuenta con representatividad. Por su parte, la encuestadora Ipsos Perú reportó que el porcentaje de peruanos que piden la renuncia de Castillo es el 56%.

No, el 89,9% de peruanos no “pide la renuncia” de Castillo

En primer lugar, la publicación viral no especifica a quién hace alusión con el porcentaje de “89,9%”. Verificador de La República detectó que esta cifra coincide con un sondeo realizado por el programa dominical Cuarto poder difundido el último 6 de febrero. No obstante, tal encuesta no es representativa de todo el Perú, sino del público que vio el noticiero.

Durante la transmisión, la conductora Sol Carreño explica: “Hay 54.263 votos de nuestros televidentes, a quienes agradecemos que hayan utilizado el sistema para darnos a conocer cuál es su opinión”. Esto se reitera en la web de América Televisión. Según indica el texto, se trata de “un 89,9% del público de Cuarto poder”.

[EN VIVO] #CuartoPoder El 89.9 % de personas consideran que el presidente sí debe renunciar y el 10.1 % que no debe hacerlo. El universo fue de 54 263 personas. pic.twitter.com/hw1YMeWVaV — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) February 7, 2022

Por otra parte, la cifra de peruanos en favor de la renuncia de Pedro Castillo fue sondeada por la encuestadora Ipsos Perú, por encargo de América Televisión, y difundida el 13 de febrero.

De acuerdo con Ipsos, el 56% de peruanos cree que el presidente del Perú debería renunciar, mientras que un 42% considera que debería continuar su mandato hasta el año 2026. La encuesta fue realizada a una muestra de 1.214 personas, con un margen de error de +/- 2,8%.

56% de peruanos cree que el presidente debería renunciar, y 42% que debería continuar hasta concluir su mandato en el 2026. En Lima, la idea de que el presidente debe renunciar (71%) es mayor que en regiones (48%).@cuarto_poder @noticiAmerica #IpsosPeru pic.twitter.com/kIGpog3GRU — Ipsos Perú (@ipsosperu) February 14, 2022

Conclusión

La publicación que afirma que el “89,9%” pide la renuncia de Pedro Castillo es falsa. La encuesta a la que hace alusión no es representativa de la población peruana, sino de los espectadores de Cuarto poder. Por su parte, Ipsos Perú reportó que la cifra de peruanos que creen que el presidente debería renunciar es del 56%.

