No, la prueba PCR para SARS-CoV-2 no detecta la presencia de virus diferentes

Se ha difundido en la red social Facebook una publicación que enumera 52 virus que supuestamente dan positivo para una prueba PCR COVID-19. La descripción que acompaña esta relación indica: “Lista de 52 virus que pueden hacer que una prueba PCR dé positivo (sin ser COVID-19)”.

Entre los virus que se mencionan se encuentran: H1N1, H3N2 Influenza Virus, Enterovirus A, Varicela Zoster Virus, Legionella, Candida Glabrata Cryptococcus Gutti, entre otros. Sin embargo, esta información no es correcta y puede llevar a la confusión.

La detección de la COVID-19 por diagnóstico PCR no puede detectar otras enfermedades. Es específico.

Alfredo Céliz, vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), explicó que una prueba molecular detecta la presencia de un virus específico a través de la modalidad PCR (Reacción en Cadena Polimerasa). Es decir, es un tipo de metodología utilizada para el diagnóstico de enfermedades.

Oscar Alama Bazán, médico patólogo clínico de EsSalud y SYNLAB Perú, también comentó que si bien es cierto, este tipo de diagnóstico existe para varias enfermedades, es único para cada una.

¿Qué significa? Alama Bazán aclaró que “la metodología es PCR, pero esta Reacción en Cadena Polimerasa se puede realizar para diferentes enfermedades. Se puede utilizar para la COVID-19, pero también para Herpes, depende de para qué enfermedad se haya diseñado la prueba”.

Es decir, cada PCR está diseñada para una enfermedad específica. El médico patólogo también mencionó que existen otras metodologías que también son utilizadas de la misma forma que la prueba molecular, un ejemplo de ello es el diagnóstico Elisa.

“La metodología Elisa se utiliza para medir anticuerpos contra VIH, contra COVID-19, contra Herpes. La metodología se llama así, no quiere decir que la prueba se llame así. En el caso de Elisa es prueba de cuantificación de anticuerpos contra un virus específico. En el caso de prueba molecular es la identificación del virus específico por PCR”.

Por tanto, existen diversas metodologías que permiten encontrar la presencia de virus específicos. Una prueba PCR para COVID-19 no encontrará la presencia de enfermedades distintas.

¿Una prueba PCR para la COVID-19 puede encontrar la presencia de otros tipos de coronavirus? No, la prueba es específica para la COVID-19.

Alfredo Céliz comentó que, debido a que el SARS-CoV-2 pertenece a la familia del coronavirus, se podría pensar que un diagnóstico por PCR también puede detectar otros tipos de SARS y por tanto podría no ser concluyente el diagnóstico. No obstante, indicó que los resultados dependen de la especificidad de la prueba y que actualmente no hay opción de que una prueba PCR para la COVID-19 salga positivo para una enfermedad diferente.

“Una prueba PCR para COVID-19 solo va a detectar esta enfermedad. Si la prueba no fuera muy específica podría detectar cualquier coronavirus, pero ya se ha especificado para detección de COVID-19. El tipo de prueba es el mismo, pero se diseña para ser específica para distintos virus. Habría problema si no fuera específico”, concluyó Céliz.

Es decir, una prueba PCR para la COVID-19 tampoco dará positivo para un virus de la familia coronavirus, esto debido a que las pruebas son diseñadas para una enfermedad específica.

Conclusión

Es falso que la prueba PCR para la COVID-19 pueda detectar 52 virus diferentes. Existen diversas metodologías para diagnóstico de enfermedades como Elisa y PCR, ambos tipos de diagnóstico pueden ser diseñados para detectar un virus específico. Por tanto, la detección de la COVID-19 por PCR solo sirve para esta enfermedad.

Por otro lado, tampoco se podrá detectar otros tipos de coronavirus con una prueba PCR para la COVID-19.

