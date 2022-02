Es engañoso que la prueba PCR detecta “cualquier tipo de coronavirus”

En la red social Facebook circula una publicación que afirma que la prueba PCR puede detectar siete tipos de coronavirus en nuestro organismo. “Siempre dicen positivo en coronavirus. Sí, sí, pero, ¿en cuál?”, señala la descripción.

Tal viral está acompañado de un extracto del programa argentino Intratables, donde se debate la aplicación de las vacunas. En el clip, el médico Eduardo Yahbes minimiza la efectividad de las vacunas. La publicación viral circula desde el 2 de enero y tiene más de 1.000 interacciones.

Sin embargo, especialistas en salud remarcan que, si bien existen otros tipos de coronavirus, las pruebas empleadas para detectar COVID-19 están diseñadas para identificar únicamente el virus SARS-CoV-2. Por ello, es engañoso precisar que la prueba PCR identifica en el organismo “cualquier tipo” de coronavirus, como resalta el viral.

Cesar Ugarte, epidemiólogo e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), explicó a este medio que las pruebas PCR pueden identificar distintos tipos de virus dependiendo de su diseño. “El método se llama PCR, y se crean kits para esas plataformas. Una plataforma de PCR te sirve para detectar VIH, tuberculosis, dengue. ¿Por qué? Porque cada kit sirve para detectar virus diferentes”, detalló.

En ese sentido, el especialista descartó que las pruebas utilizadas para identificar el virus que produce la COVID-19 puedan detectar, a la vez, otros tipos de coronavirus, como manifiesta la publicación viral. “Para SARS-CoV-2, usamos kits específicamente para detectar SARS-CoV-2 (...) Si tuviéramos el primer SARS, [los resultados de la prueba] saldrían negativos. Cualquier otro coronavirus de resfrío común saldría negativo. ¿Por qué? Porque el diseño de estos PCR se hacen en función de las partes únicas que tiene el genoma de estos”, añadió.

Por su parte, en diálogo con Verificador, el médico infectólogo Leslie Soto enfatizó que las pruebas PCR no son empleadas para identificar todos los virus que habitan en un organismo. “Un PCR está hecho para cada virus, no es una prueba que se use para buscar todo. Por ejemplo, hay un PCR para buscar dengue. En este momento, las pruebas se están utilizando para buscar COVID-19″, sostuvo.

Soto también dijo que, en caso se pretenda encontrar otro virus, se debe aumentar el material genético del virus que se está buscando para detectar su presencia en el organismo.

Los especialistas coincidieron en que las pruebas PCR empleadas durante la pandemia por la COVID-19 solo detectan el virus SARS-CoV-2 en el organismo.

Los otros tipos de coronavirus

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el coronavirus tiene una “extensa familia de virus” que ocasiona enfermedades, desde la gripe hasta el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). Uno de ellos es el virus MERS-CoV, el cual apareció en Arabia Saudita en 2012.

Por otro lado, el SRAS-CoV, coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo grave (SRAS), fue detectado por primera vez en Asia en 2003, de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

De acuerdo al epidemiólogo Cesar Ugarte, en el pasado se han identificado diferentes tipos de coronavirus. Sin embargo, no viven de forma permanente en el organismo.

Conclusión

Es engañoso afirmar que una prueba PCR puede detectar “cualquier tipo de coronavirus” en el organismo, como indica viral. Según especialistas, los test que se utilizan para detectar la COVID-19 están diseñadas únicamente para identificar el virus SARS-CoV-2.

