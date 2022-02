No, un corto animado de los años 1930 no predijo la pandemia ocasionada por la COVID-19

Desde julio del 2021 circula en la red social Facebook un corto de 2:09 minutos llamado “Dibujo animado de una alerta temprana” (An early warning cartoon) con la descripción: “Este plan ya está en acción y mira desde cuándo. Animación de 1930. Cartoon de los años 30. Cómo tomar el planeta. Este es su plan.”

En el material audiovisual, el cual fue grabado desde un ángulo lateral, se observa un pueblo abandonado con ventanas y puertas cerradas, a dos policías agrediendo a una de las caricaturas y luego a unas figuras que significarían la muerte. Al finalizar, se ven unos dibujos que representan la vacunación.

Este video insinúa que el material habría anticipado en la década de 1930 la pandemia ocasionada por la COVID-19. Sin embargo, esta información es incorrecta.

Video compartido en páginas y grupos de Facebook. Fuente: Captura LR, Facebook.

El registro más antiguo encontrado del video data de mayo del año 2021.

Mediante una búsqueda inversa de los fotogramas del clip y las palabras clave “cartoon”, “1930″, “an early warning cartoon” y “pandemic” se pudo encontrar que a pesar de que el dibujo aparenta ser antiguo, la primera vez que se compartió fue el 31 de mayo de 2021 en la plataforma BitChute.

El video fue subido por el usuario “trackthevac”, quien empezó a publicar videos en esta página web desde el 5 de abril de 2021. Desde la creación del perfil, se ha dedicado a compartir contenido en contra de las vacunas para contrarrestar la COVID-19 y la pandemia.

El primer video trata sobre un pastor en una iglesia retirando a supuestos agentes policiales “COVID” que deseaban inspeccionar las medidas sanitarias del lugar. Desde entonces, ha compartido 417 clips. De acuerdo al creador del perfil, su canal se dedica a “proveer información sobre la Operación COVID-19, especialmente el componente de la vacuna”.

El medio estadounidense de fact-checking Lead Story encontró, en diciembre de 2021, que el video de BitChute fue copiado y compartido en YouTube el 28 de julio de 2021 por la cuenta Fun Creator, donde generó más de 30,176 vistas. Actualmente el clip ya no se encuentra disponible en el perfil.

Es decir, aunque se afirma que el video de “alerta temprana” fue creado en la década de 1930, no existen registros o coincidencias con la animación anteriores a mayo del 2021.

Desde la difusión del clip, especialistas han aclarado que el material ha copiado animaciones antiguas, pero es actual.

Ivo Ronzoni, diseñador gráfico italiano, publicó el 15 de julio de 2021 un video en YouTube exponiendo que es falso que el Dibujo animado de una alerta temprana fuera creado en la década de 1930.

Ronzoni denunció que se tomaron elementos de las caricaturas Red Hot Mamma (1934), When my ship comes in (1934) y Swing you sinners! (1930) para crear un material completamente nuevo.

Luego de ver los tres dibujos animados, se pudo encontrar coincidencias en las tres animaciones con el corto que fue compartido en redes sociales. En la caricatura de Betty Boop, When my ship comes in (1934) se visualiza dos similitudes claras con el corto Dibujo animado de una alerta temprana.

La carreta que aparece es la misma en ambos, solo se le han borrado algunos detalles, como el conductor y las letras. Las ruedas son las mismas, tienen almohadas adheridas, al igual que las patas del caballo.

Comparación entre When my ship comes in (1934) y Una alerta temprana. Fuente: Composición LR, 8thManDVD.com™ Cartoon Channel, Facebook.

Además, también utilizaron el mismo recurso del pez y la pecera en ambas producciones.

Comparación entre When my ship comes in (1934) y Una alerta temprana. Fuente: Composición LR, 8thManDVD.com™ Cartoon Channel, Facebook.

En la animación Swing you sinners! (1930) se observa que el personaje principal es igual al que es golpeado por la autoridad en el corto Dibujo animado de una alerta temprana. Además, los policías que aparecen son los mismos, incluso tienen el mismo uniforme.

Comparación entre Swing you sinners! y Una alerta temprana. Fuente: Composición LR, Dailymotion, Facebook.

En caso de Red Hot Mamma (1934), también de Betty Boop, se encuentran dos coincidencias específicas. En el corto de 1934 hay dos personajes con cuernos y cola. En el actual se ve la misma silueta. Además, el personaje blanco de Betty Boop, al que lo están “convirtiendo” en un personaje con las mencionadas características, es similar al de Dibujo animado de una alerta temprana donde una figura negra inyecta a una blanca.

Comparación entre Red Hot Mamma (1934) y Una alerta temprana. Fuente: Composición LR, Betty Boop HD, Facebook.

Por otro lado, el medio Lead Storys tuvo comunicación con Jeni Mahoney, directora de medios digitales de Fleischer Studios (creador de Betty Boop), que utilizó en la década de 1930 el estilo de animación que se observa en Dibujo animado de una alerta temprana.

Mahoney negó que el material difundido tenga relación con el estudio Fleischer y explicó por qué no les pertenece: “Es 100% falso. Además de poder ver con precisión de dónde se sacó el material, uno puede mirar el ángulo inusual de las tarjetas de título. Parece como si el ángulo tuviera la intención de aumentar la sensación de que se trata de una película antigua, pero las tarjetas de título reales de la época no estaban inclinadas, eso es una completa invención”.

También comentó que en una de las tarjetas de título del supuesto corto de 1930 “se puede ver un trozo de papel que parece estar pegado, otro descuido que nunca habría aparecido en una película real de Fleischer”. Es decir, los textos fueron puestos encima de un material ya hecho.

Cuadro superpuesto al que se refiere Mahoney en su declaración. Fuente: Captura LR, Facebook.

En suma, el corto Dibujo animado de una alerta temprana ha recogido elementos de caricaturas de la década de 1930, como Red Hot Mamma, When my ship comes in y Swing you sinners! Sin embargo, la producción no es reconocida por Fleischer Studios, creador de ese estilo de animación.

Se ha usado palabras que no existían en los años 1930, como Weaponize.

La cuenta de Twitter HoaxEye, descrita como “cazador de engaños y buscador de hechos”, desmintió que la animación Dibujo animado de una alerta temprana pertenezca a la década de 1930. Además de describir que se usó recursos de Red Hot Mamma, When my ship comes in y Swing you sinners!, el usuario detalló que se utilizaron términos inexistentes en esa época.

El ejemplo más claro es el uso de la palabra weaponize (armar). “Traté de averiguar cuándo fue la primera vez que se usó este término: probablemente no antes de la Segunda Guerra mundial y no después de la década de 1970″, comentó el usuario de Twitter.

El diccionario Merriam-Webster, creado en 1828, tiene en su registro que el primer uso conocido de la palabra “weaponize” fue en 1957. Es decir, casi 20 años después de que el corto viral en redes sociales fue supuestamente creado.

Ficha de la palabra weaponize, que aparece en la animación Una alerta temprana, para explicar que se “introducirá una gripe armada”. Fuente: Captura LR, diccionario Merriam, Webster.

De esa manera, se ha observado el uso de palabras que no existían en los años 30.

Conclusión

Es falso que un dibujo animado de la década de 1930 advirtió sobre la pandemia ocasionada por la COVID-19 como sugieren las publicaciones en Facebook.

En primer lugar, aunque la descripción del video publicado en redes sociales afirma que fue creado el siglo pasado, no existen registros o coincidencia con la animación que sean anteriores a mayo del año 2021.

Por otro lado, desde Fleischer Studios, creadores del estilo de animación visualizado en la caricatura, aseguraron que no reconocían ese material. Además, la directora de medios digitales del estudio expuso que se podía apreciar con precisión de dónde se habían obtenido los recursos para el corto viral (Red Hot Mamma, When my ship comes in y Swing you sinners!) y que era una “completa invención”.

