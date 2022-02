“Las mascarillas con grafeno que enfermaron a miles”, indican algunas publicaciones en Facebook que adjuntan un reportaje periodístico en video que presenta el texto “Por fin dijeron la verdad”. En este archivo se anuncia que el Ayuntamiento de Madrid, España, ha decidido, a modo de precaución, retirar los tapabocas FFP2 que contienen grafeno porque “podrían” dañar los pulmones de las personas.

Otros usuarios difunden esta secuencia para superponer textos como: “El grafeno es tóxico para los pulmones. Quítate tu bozal y respira”. Estos post comenzaron a viralizarse desde fines de enero de 2022 y han alcanzado más de 1.000 reproducciones en la red social, pero presentan información engañosa.

Publicación. Foto: captura en Facebook.

El reportaje se publicó en abril de 2021. Hay investigaciones que respaldan el uso de mascarillas con grafeno

Al hacer una búsqueda de imágenes en Google, encontramos que, en efecto, el contenido del video corresponde al medio Telemadrid y fue publicado el 15 de abril de 2021, según un registro en Youtube. ¿Pero qué generó que dicho Ayuntamiento de Madrid decidiera paralizar el uso ese tipo de mascarillas?

Reporte de Telemadrid. Foto: captura en Youtube.

El 2 de abril de 2021, Health Canada, agencia nacional de salud pública del Gobierno canadiense, ordenó, como medida de precaución, el retiro del mercado “de cuatro modelos de máscaras del fabricante Shandong Shengquan New Materials Co. Ltd”. No especificó a qué tipos se refería exactamente.

Dicha entidad adoptó esta medida dado que en una evaluación preliminar se “identificó que las partículas de grafeno inhaladas tenían cierto potencial para causar toxicidad pulmonar temprana en animales”. Hasta ese momento, no se había realizado ningún estudio en humanos.

En ese sentido, el 15 de abril de 2021, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), adscrita al Ministerio de Sanidad de España, informó en su sitio oficial que iniciará una investigación sobre los posibles riesgos en las personas por la presencia de grafeno en las mascarillas, creadas por Shandong Shenquan New Materials.

Comunicó que en España se estaba comercializando “mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno de biomasa” de este fabricante, por lo que solicitó, como medida de prevención, el “cese voluntario de la comercialización a la empresa importadora y distribuidora” de estos tapabocas.

En ese entonces, según el diario digital El Confidencial, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) reportó que entre los cubrebocas que ofrece la compañía china también está el modelo FFP2 (FFP2 Healfiber), el cual es usado por funcionarios públicos.

El sindicato también sostuvo que estos modelos de tapabocas se empleaban en servicios hospitalarios y de Atención Primaria de Ávila, León, Palencia, Segovia o Valladolid; en centros de Salud de Sevilla y en servicios públicos de la Comunidad Valenciana como el departamento de Sanidad Exterior.

Ante ello, demandó al Ministerio de Sanidad evaluar el caso y adopte una medida inmediata, de acuerdo al reporte de El Confidencial, lo que desencadenó que varios municipios, como Castilla, León, Madrid, anuncien el retiro del uso de este tipo de mascarillas.

Hasta el 16 de abril de ese contexto, los modelos concretos que se retiraron fueron los cubrebocas quirúrgicos IIR y la FFP2, según información de La Vanguardia. Este medio también reportó que para reconocer este tipo de tapabocas solo se tiene que observar los componentes en la envoltura.

Sin embargo, el 13 de julio de ese año, Health Canada indicó en su página web que la venta de las mascarillas con grafeno de Shandong Shengquan New Materials se pueden reanudar en Canadá ”porque no se detectó riesgos para la salud de interés con estos productos”.

Actualización sobre las mascarillas con grafeno. Foto: captura en web / Health Canada.

Es más, el pasado 28 de septiembre, esta entidad autorizó la comercialización de otro tapabocas que contiene grafeno. Se trata de “la máscara facial desechable Zen Guard con recubrimiento biocida, de Trebor Rx Corp”. La institución de salud señala que cuenta con una tabla de las mascarillas de grafeno autorizadas para su empleo.

“Las empresas que deseen vender máscaras de grafeno primero deben proporcionar evidencia a Health Canada que demuestre la seguridad y eficacia de sus modelos, ya que los riesgos del uso de máscaras de grafeno pueden variar según el diseño de la máscara”, agregó.

De igual modo, el 2 agosto de 2021, en su sitio oficial, la AEMPS informó que, tras los estudios realizados, las mascarillas quirúrgicas tipo IIR con biomasa de grafeno del fabricante chino “cumplen con los requisitos reglamentarios y no presentan un riesgo para la salud”.

Comunicado. Foto: captura en web / Agencia de España.

Por otro lado, el 28 de abril, la empresa Iturri que provee las mascarillas FFP2 de grafeno del fabricante Shandong Shengquan New Materials en España publicó un comunicado en el que se indica que estos cubrebocas “tienen unos niveles de filtración que están por encima de los requisitos de norma, lo que hace de este producto un EPI (Equipos de Protección Individual) más seguro”.

En la misiva, la empresa reitera su confianza en el modelo de tapabocas y “en el trabajo que realizan los Organismos Notificados a la hora de evaluar y validar la introducción de los EPI en el mercado”. Asimismo, cita un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, el cual fue realizada por el grupo de investigación ‘Nanomaster Lab.’, liderado por Félix Zamora, catedrático del Departamento de Química Inorgánica de dicha casa de estudios.

El 2 de mayo, a través de Twitter, el autor compartió un artículo de ABC en el que se revela que dicha investigación descartó “la posibilidad de que exista toxicidad por inhalación procedente de la degradación de las mascarillas FFP2 con grafeno del fabricante Shengquan y que este material es ‘plenamente seguro’ para la salud del usuario de estas EPI”.

Por otro lado, un informe de The Conversation, publicado en mayo de 2021, señala que la evidencia científica sobre el beneficio de usar una máscara de grafeno o el daño de inhalar grafeno microscópico como resultado de usarla “es muy débil”.

Sostiene que el grafeno “es un avance científico intrigante” que podría acelerar la desaparición de las partículas del nuevo coronavirus en las mascarillas, pero “existe un riesgo teórico” de respirar partículas de grafeno contenidas en las mismas y que estas penetren el pulmón. El texto fue escrito por Miguel Blanco, profesor distinguido y jefe del Departamento de Práctica Farmacéutica de la Universidad de Connecticut, Estados Unidos.

Conclusión

Los virales publican una información descontextualizada. El reportaje de Telemadrid, en el que el Ayuntamiento de Madrid anuncia el retiro de un tipo de mascarillas creado por la empresa Shandong Shengquan New Materials, fue difundido en abril de 2021.

A la fecha, hay un estudio que descarta la posibilidad de que el grafeno de estos tapabocas pueda ser inhalado por las personas y la agencia de salud de Canadá respalda el empleo cubrebocas de grafeno de la compañía china. No obstante, la evidencia sobre el riesgo y su beneficio no es concluyente. Por ello, calificamos la publicación como engañosa.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.