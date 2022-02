Todo lo falso de las declaraciones del médico Fredy Portillo sobre las vacunas

En Facebook, el médico Fredy Portillo, mediante una transmisión en vivo, se refirió a los efectos adversos de las vacunas y recomendó no inocularse, pues “las vacunas producen trastornos de coagulación”. En el video, el ortopedista afirma que “las vacunas son un arma genocida”.

El clip, que circula en redes sociales desde el 6 de febrero de 2022, cuenta con más de 2.000 interacciones, unos 1.400 comentarios de usuarios que lo respaldan y alcanzó unas 22.000 reproducciones. Sin embargo, difunde información falsa.

Las opiniones no son materia de verificación. En este artículo de fact-checking solo evaluamos algunas afirmaciones y brindamos contexto sobre la vacunación en Honduras.

“Las vacunas producen trastornos de coagulación”

IMPRECISO

Si bien se han presentado casos de trastornos de coagulación, no todas las vacunas pueden llegar a producir trastornos de coagulación y tampoco es un evento frecuente. Este es un efecto adverso registrado en mínimas proporciones y en personas que han sido inoculadas con las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson, según la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

En Honduras, además de Astrazeneca, utilizaron las vacunas de Pfizer, Sputnik V y Moderna para inmunizar a la población, según la Secretaría de Salud, pero no la de Johnson & Johnson.

El 7 de abril de 2021, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) informó en su página web que el comité de seguridad de la EMA revisó a profundidad 88 casos de trombosis, de los cuales 18 fueron mortales. De acuerdo al informe, los casos procedían “de los sistemas de notificación espontánea del EEE y el Reino Unido, donde alrededor de 25 millones de personas habían recibido la vacuna [AstraZeneca]”.

No obstante, la UMA actualizó dicho comunicado. “Actualmente no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no se enumeran como efectos secundarios con esta vacuna. La posición del comité de seguridad PRAC de la EMA es que los beneficios de la vacuna continúan superando sus riesgos y la vacuna puede continuar administrándose mientras continúa la investigación de casos de eventos tromboembólicos”, afirmó la agencia.

Sobre los efectos adversos de la vacuna Johnson & Johnson, la CDC, junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), emitieron un comunicado sobre los casos de trombosis registrados tras recibir la vacuna contra la COVID-19 y afirmaron que la probabilidad de presentar síndrome de trombosis-trombocitopenia es muy baja. “Los datos disponibles muestran que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna superan sus riesgos conocidos y potenciales en personas de 18 años y mayores”, afirma la entidad.

Por su parte, las organizaciones explicaron que los trastornos de coagulación se han presentado en mínimas proporciones. “Las agencias pueden confirmar que un total de 15 casos del síndrome de trombosis-trombocitopenia han sido reportados a VAERS, incluyendo los seis casos reportados originalmente”, indica la nota de prensa. Los casos registrados ocurrieron en mujeres de entre 18 y 59 años, después de cinco y 15 días de haberse aplicado la vacuna.

El médico infectólogo Carlos Medina explicó a Verificador de La República que la probabilidad de padecer un efecto adverso al recibir la vacuna es baja. Según el especialista, la probabilidad de presentar trombosis es mayor al infectarse por la enfermedad causada por el coronavirus. “Hay varios estudios en donde se ve que pacientes con insuficiencia respiratoria fallecían de eventos trombóticos pulmonares. Esto es muchísimo más frecuente que pase por la infección misma de COVID-19 que por la vacuna. Más o menos, de 10 a 20 veces más que sea por COVID-19″, señaló Medina.

Por su parte, el experto aseguró que todos los medicamentos pueden generar efectos adversos; no obstante, los beneficios que estos aportan “superan ampliamente el riesgo de que pueda pasar algún evento”.

“El paciente murió de un infarto, así como están muriendo los futbolistas. ¿No se enteran de la cantidad de futbolistas que ya han fallecido este año?” FALSO

El médico Fredy Portillo relaciona la noticia del fallecimiento de un joven de 34 años por COVID-19, comunicado por el programa Hoy Mismo, con un presunto incremento de muertes en futbolistas. Sin embargo, no es cierta su versión sobre los jugadores de fútbol.

En diálogo con AFP, Florian Egger, uno de los médicos a cargo del Registro de Muertes Súbitas y Paros Cardíacos de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) dijo que el número de muertes en futbolistas no ha incrementado, como indicaron publicaciones virales.

Por su parte, Egger descartó que los fallecimientos de jugadores de fútbol que se han registrado estén relacionados con la vacuna contra la COVID-19. “Desde mi punto de vista, la afirmación de que las muertes en el deporte o especialmente en el fútbol han aumentado después de la introducción de la vacuna COVID-19 no tiene fundamento. No hay pruebas correspondientes o las supuestas pruebas resultan ser incorrectas”, precisa.

No obstante, no es primera vez que circulan virales que relacionan el fallecimiento de futbolistas con la aplicación de la vacuna. Como explicamos anteriormente (1, 2, 3), los desvanecimientos, desmayos y fallecimientos de futbolistas no están relacionados a la vacuna contra la COVID-19.

“Cada vacuna que usted se pone le baja las defensas” FALSO

Las vacunas son favorables para el organismo, pues ayudan a desarrollar inmunidad contra el virus SarS-CoV2.

Cesar Cárcamo, médico epidemiólogo y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, explicó a este medio que las vacunas afectan de manera positiva el sistema inmunológico. “Con la aplicación de las vacunas se presenta al cuerpo quién es el organismo invasor. De esta manera, el sistema inmune tiene tiempo de preparar una respuesta con anticuerpos antes de que la persona se infecte”, detalla.

El especialista enfatizó que las vacunas se encargan de fortalecer el sistema inmunológico y no debilitarlo, como indica el médico Portillo. “Las vacunas hacen que las defensas aumenten”, agrega.

Sin embargo, no es primera vez que se desinforma sobre la relación entre el sistema inmunológico y las vacunas. En una nota anterior de Verificador, médicos consultados por este medio consideraron que la vacuna no produce efectos adversos en el sistema inmunológico, por el contrario, ayuda al organismo a prepararse para enfrentar una posible infección.

“300% aumenta la posibilidad de que se muera de cáncer [al vacunarse]” ENGAÑOSO

Los pacientes que padecen cáncer tienen un riesgo más alto de muerte por COVID-19 cuando contraen la enfermedad. Esto no es causado por la vacuna, sino por diversos factores como el sistema inmunitario debilitado, la edad avanzada y otros problemas de salud.

El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos informó mediante su página web que los pacientes con cáncer están expuestos a padecer un cuadro grave de COVID-19, pero esto no guarda relación con la vacuna. “Esto ocurre porque las personas con cáncer de la sangre suelen tener una concentración de células inmunitarias anormal o baja y no crean suficientes anticuerpos contra los virus”, detalla la institución.

Sobre los posibles efectos adversos de la vacuna en personas con cáncer, la Red Nacional Integral Oncológica (NCCN), dirigida por Steven Pergam, del Centro de Investigación Oncológica Fred Hutchinson en Seattle, creó una guía informativa sobre la relación entre el cáncer y la vacuna contra la COVID-19 e indicó que no conocen pruebas donde las vacunas “afecten los biomarcadores del cáncer”.

En diálogo con Verificador, el médico oncólogo y jefe del Servicio de Oncología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, Brady Beltrán Garate, explicó que las vacunas contra la COVID-19 no afectan negativamente en el tratamiento de cáncer. Por el contrario, permiten disminuir las complicaciones al contraer el virus y tener menor riesgo de muerte.

“[Existe] 60% de posibilidades de que usted desarrolle una alteración de coagulación. O sea, de dos personas vacunadas, una tiene trastorno de coagulación” FALSO

Los trastornos de coagulación que se registraron tras la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 se han presentado en muy pocas proporciones. Además, no todas las vacunas han generado tal efecto adverso.

Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, se ha registrado una mínima cantidad de casos de pacientes con trombosis tras recibir la vacuna. “Si bien hasta el 4 de abril, de un total de 34 millones de vacunados, se habían notificado en Europa 169 casos de TSVC y 53 de TVE”, precisa.

Al respecto, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), indicó que el beneficio que aportan las vacunas supera a los posibles riesgos. “La relación riesgo-beneficio general permanecía siendo favorable para la vacuna”, indica el informe.

La Organización Mundial de la Salud también se pronunció sobre los casos registrados de trombosis y aseguró que “no puede afirmarse con certeza que estos efectos se deban a la vacunación”. La entidad recomienda a los países continuar con la vacunación contra la COVID-19 y “que fomenten la notificación de presuntos efectos adversos.”

“Las vacunas son las causantes de las variantes” FALSO

La aparición de nuevas variantes del virus SarS-CoV2 se debe a su constante modificación a través de un proceso llamado “mutación”. Ello no guarda relación con las vacunas contra la COVID-19.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, es un mito que las vacunas originan nuevas variantes. “Las vacunas contra el COVID-19 no crean ni causan variantes del virus que causa el COVID-19. Lo que hacen las vacunas contra el COVID-19 es ayudar a prevenir que aparezcan variantes nuevas”, informan en su página web.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere aplicarse la vacuna contra la COVID-19 para evitar la aparición de nuevas variantes. “Cuanta más gente esté vacunada, más probable es que se reduzca la circulación del virus y, por tanto, menor es el riesgo de que aparezcan mutaciones”, detalla.

Conclusión

Verificador de La República encontró al menos cuatro versiones falsas, una imprecisa y otra engañosa en la transmisión en vivo viral del médico ortopedista Fredy Portillo sobre las vacunas contra la COVID-19. Son pocos los casos registrados de trastornos de coagulación tras recibir la vacuna. Tal cantidad no corresponde al 60% de la población vacunada. No han aumentado los fallecimientos de futbolistas a causa de la vacunación. Asimismo, la vacuna contra el coronavirus no baja las defensas en el cuerpo humano ni incrementa el riesgo de morir por cáncer. Por último, las vacunas no son causantes de la aparición de nuevas variantes.

