No, la revista Time no publicó una portada en la que aparece un soldado del ‘Equipo de Respuesta COVID-19′

Desde el 7 de enero se ha difundido en redes sociales una supuesta portada de la revista estadounidense Time en la que se observa a un soldado armado con el logo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su brazo.

“¿Qué es el Equipo de Respuesta COVID? Tiempos drásticos, medidas drásticas”, se lee en el titular de la imagen difundida.

Las publicaciones aseguran que estos soldados buscarían controlar el mundo: “¿Por qué tanto armamento para controlar un virus? No es para controlar al virus, es para controlar al mundo por medio de un ejército mundial liderado por las tropas de la ONU”.

Esta información es incorrecta.

La revista Time no ha publicado tal portada. En sus registros, desde que se detectó el primer caso de COVID-19, no ha habido una imagen similar.

Verificador de La República realizó una búsqueda en el registro virtual de la revista Time de las portadas publicadas desde el 30 de diciembre de 2019, cuando la jefa del Departamento de Emergencias del Hospital Central de Wuhan alertó sobre el virus SARS-CoV-2.

En diciembre del año 2019 solo se publicaron tres portadas en las siguientes fechas: 2, 16 y 23 de diciembre. Es decir, antes de que se alertara la presencia del virus causante de la COVID-19.

En el 2020 hubo cinco portadas relacionadas a la COVID-19. Sin embargo, ninguna se parece a la difundida en redes sociales. La primera fue publicada el 17 de febrero de 2020 e informa sobre la amenaza económica que representó el inicio de la pandemia para China.

Portada revista Time, 17 de febrero de 2020. Fuente: Archivo Time.

La segunda portada con temática de la COVID-19 publicada por Time en el 2020 fue del 30 de marzo. Exponía qué hacer y qué no hacer respecto a la pandemia en desarrollo.

Portada Time, publicada el 30 de marzo de 2020. Fuente: Archivo Time.

La tercera imagen es un reporte especial que muestra el trabajo de los trabajadores de la salud. Esta edición fue lanzada el 20 de abril de 2020.

Portada de la revista Time sobre los “Héroes de la primera línea”, publicado el 20 de abril de 2020. Fuente: Archivo Time.

La cuarta portada que estuvo relacionada a la COVID-19 fue publicada el 17 de agosto de 2020. Trató sobre cómo la pandemia ocasionó un cambio en el proceso electoral estadounidense de ese año.

Portada de la revista Time del 17 de agosto de 2020. Fuente: Archivo Time.

La última portada inspirada en la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 fue lanzada el 30 de noviembre de 2020. En esta edición se comentó la llegada del invierno y los desafíos que significaría para las personas debido a la COVID-19. Además, se informó sobre el arribo de las vacunas.

Última portada de la revista Time del año 2020 que estuvo relacionada con la COVID-19. Fuente: Archivo Time.

En el año 2021 tampoco se encuentra la imagen difundida de forma viral. En ese periodo solo se publicaron dos portadas relacionadas con la COVID-19. Específicamente fue sobre los efectos de la pandemia en la vida de mujeres, publicado el 15 de marzo; y en la vida de escolares, tema que se abordó el 12 de abril.

Portadas del año 2021 relacionadas con los efectos de la pandemia en la vida de mujeres y estudiantes. Fueron publicadas en marzo y abril respectivamente. Fuente: Composición LR, Time.

En lo que va del año 2022, se han publicado dos ediciones de la revista Time y se ha presentado el adelanto de la edición que será lanzada el 14 de febrero. Esta última trata sobre la COVID-19. Sin embargo, ninguna portada coincide con lo publicado en redes sociales.

Portadas del año 2022. La edición del 14 de febrero aún no ha sido publicada, pero se puede visualizar un adelanto en la página de archivo. Fuente: Captura LR, archivo Time.

Por otro lado, se pueden encontrar algunas diferencias entre las portadas de la revista Time y la imagen viral. En primer lugar, el color y grosor de la línea es distinto. La revista original tiene un color rojo intenso y es más gruesa.

Además, la portada difundida por los internautas no tiene la dirección del portal web de la revista Time (time.com), que está presente en todas las ediciones Time en la esquina inferior derecha.

Comparación entre la portada compartida en redes sociales y una portada original de Time. Fuente: Composición LR.

Es decir, la revista Time no ha publicado la portada que circula en redes sociales. No aparece en sus archivos. Asimismo, el color utilizado en el marco de la imagen no es el característico del medio estadounidense.

El montaje de la portada falsa fue realizado por un artista malasio como un homenaje a los trabajadores de la salud.

Mediante una búsqueda inversa de imágenes con las herramientas TinEye y Yandex se pudo determinar que la falsa portada de la revista Time fue publicada por primera vez en el perfil del artista malasio Johnson Ting, en el portal web ArtStation.

En su publicación, que data de abril del año 2020, se puede ver el proceso que siguió en el programa de edición PhotoShop para crear el montaje. En la descripción de su pieza llamada Frontliners - Ejercicio de arte conceptual de Photobash, Ting indica: “A la luz de los recientes eventos… Creo que los trabajadores de la salud podrían tener un mejoramiento”.

Proceso del artista Johnson Ting para crear la portada de Time. Fuente: Composición LR.

El trabajo final también fue compartido en la cuenta de Instagram del artista el 22 de abril de 2020 con la descripción: “¡Nuevo video para mi canal de YouTube! A la luz de los eventos recientes, creo que los trabajadores de la salud necesitan un mejoramiento”.

Por tanto, la portada en realidad es una composición realizada por el artista malasio Johnson Ting para homenajear a los trabajadores del sector salud cuando inició la pandemia ocasionada por la COVID-19.

¿La ONU tiene un ejército denominado ‘Equipo de Respuesta COVID’? No, su único personal militar son los cascos azules.

En el portal web de la ONU, que explica sobre las diferentes posiciones para trabajar en “operaciones de mantenimiento de la paz”, no se encuentra un equipo especializado para la COVID-19.

El único personal militar con el que cuentan son los cascos azules y no es propio de la organización. “Las Naciones Unidas en sí no tienen un ejército propio, sino que se sirven de las contribuciones de los Estados Miembros”, indica la página.

Es decir, “todo el personal militar que trabaja como casco azul es, en primer lugar, miembro de su propio ejército nacional y, posteriormente es trasladado de forma temporal para trabajar para la ONU durante periodos de, normalmente, hasta un año”.

Conclusión

La supuesta portada de Time que muestra a un soldado del Equipo de Respuesta Covid es en realidad una creación del artista Johnson Ting para resaltar la labor de los trabajadores de la salud durante la pandemia.

Por tanto, es falso que el medio haya publicado tal edición. Por otro lado, la ONU no cuenta con un Equipo de Respuesta COVID, su único personal militar son los cascos azules.

