No, el hisopado no provoca úlceras en la rinofaringe por la liberación del óxido de etileno

Mediante un video de Facebook, Twitter e Instagram, José Luis Gettor —que reside en Argentina— pide a las personas que dejen de aplicarse el hisopado, un procedimiento de las pruebas de diagnóstico de COVID-19. Afirma que los hisopos supuestamente tienen sustancia de inteligencia militar llamada hidrogel Darpa y “es un manojo de fibra de nylon huecas que están conteniendo, entre otras cosas, óxido de etileno”.

Asegura que este último “es un veneno que está retenido por el hidrogel” y que, al liberarse dentro de la nariz, “genera una úlcera en el fondo de la rinofaringe”. Al momento, este contenido presenta más de 1.000 ‘me gusta’ y 15.000 reproducciones en la redes sociales, pero presenta información falsa.

Video viral de Gettor. Foto: captura en redes sociales.

Los hisopos no provocan úlceras en la rinofaringe. Tampoco se componen de óxido de etileno ni de hidrogel Darpa

Entre las pruebas de diagnóstico del coronavirus se encuentran los tests de PCR y de Antígenas, como informa la Organización Mundial de la Salud (OMS). En estos, se emplea un hisopo especial que puede extraer la muestra a través de la nariz o boca. Este procedimiento es conocido como el hisopado.

En comunicación con Verificador de La República, Óscar Alama, médico patólogo clínico en Essalud y SYNLAB, descartó que el óxido de etileno e hidrogel Darpa conformen el hisopo y negó que este producto médico contenga ingredientes que causen efectos negativos en la salud de las personas.

Explicó que este insumo médico tiene que ser inerte, por lo que sus componentes tienen que ser “sintéticos”. Describió que este puede constituirse de resina, poliéster, rayón, dacrón, nylon, que “son solo fibras que están ingresando específicamente para recolectar muestra”.

Dijo que estos hisopos se encuentra en sobres estériles y únicos que, al momento que uno pasa a recolectar la muestra, lo abre e introduce. “No hay un previo hecho antes de introducirlo a la nariz del paciente. Entonces, cualquier compuesto químico que se utilice en la extracción del ARN o en el procesamiento del PCR es posterior a que se introdujo a la nariz del ser humano”, arguyó.

Alama desmintió que el hisopado provoque úlceras. No obstante, reconoció que puede ocurrir algunos daños en el momento de la introducción del hisopo, pero que es de tipo “traumático”.

“En este caso, estamos hablando de un traumatismo, una descamación y una desfacelación. ¿Qué quiere decir? Un arañazo, en términos muy coloquiales, o una raspadura, pero no úlcera. Una úlcera se caracteriza por otras circunstancias, que puede ser una úlcera química, una úlcera por presión, una úlcera por mala circulación, varices (..) Una lesión catalogada como úlcera, no”, enfatizó.

Según el portal web Medlineplus de la Biblioteca Nacional de Medicina, Estados Unidos, una úlcera “se forma cuando se han quitado las capas superiores de la piel o tejido” y “se puede presentar en la boca, el estómago y otras partes del cuerpo”. Puede aparecer por inflamación, golpe o infección.

Úlcera. Foto: captura en web Medlineplus.

En esa línea, Rocío Barrios, especialista en otorrinolaringología, sostuvo a este medio que no ha visto reportes en los cuales se informe la producción de úlceras como consecuencia del hisopado. “Obviamente, debido a la introducción de cualquier objeto extraño, teniendo en cuenta la anatomía del paciente, sí se han presentado sangrados, pero que haya generado úlceras, hasta donde tengo entendido, no”, puntualizó.

Resaltó que este procedimiento generalmente no ocasiona efectos graves, pero que depende “de la sensibilidad de cada persona”. “Hay algunos a los que no les pasa nada. Hay otros que sí tienen un dolor intenso, sangrados, pero de ahí (a que se genere) más que un fastidio, dolor, sangrado, no. No he visto que hayan tenido alguna otra complicación por la inserción del hisopo”, subrayó.

Acuñó que depende también en qué dirección se coloca el hisopo o si la personas presenta una desviación del tabique por lo que, cuando se ingresa, hay un choque y se puede generar sangrado.

Al hacer una búsqueda en las revistas médicas no encontramos informes que revelen que los hisopados generen algún tipo de úlcera por alguna reacción del óxido de etileno con el hidrogel. Hallamos más reportes sobre úlceras hipofaríngeas y úlceras orales dolorosas en pacientes infectados con el SARS-CoV-2, alojados en Frontiers y el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI).

La experta aseveró que “los hisopos pueden esterilizarse con el óxido de etileno”, pero este no es un ingrediente. “Todos los equipos instrumentales o algún material médico que nosotros vayamos utilizar en alguna persona o pacientes tienen que estar estériles, es decir, limpios, sin ningún otro componente de bacterias, virus u hongos que pudiera haber en el medio ambiente”, indicó.

No obstante, precisó que para este proceso de esterilización no se utiliza el compuesto en niveles malignos. Según el Gobierno de Nueva Gales del Sur, Australia, la exposición del óxido de etileno al ser humano “puede ocurrir por inhalación o contacto con la piel”. “El nivel de exposición depende de la dosis, la duración y el trabajo realizado”, señalan los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

En un artículo de 2014, publicado en la Revista CES Salud Pública, se determina que el óxido de etileno es un agente químico de gran potencial esterilizante, pero “presenta propiedades tóxicas” para el medio ambiente y el ser humano que puede desencadenar efectos adversos y distintas patologías. Sin embargo, aclaró que ello sucede “si no se tienen y cumplen las medidas necesarias para su manipulación y utilización”.

Artículo. Foto: captura.

José Alfonso Apesteguia, director del Cicotox de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos (UNMSM), también aseguró a Verificador que el óxido de etileno no es un componente del hisopo, pero se emplea para esterilizarlo. “Los hisopos están hechos de materiales que son inocuos”, destacó.

Dijo que este compuesto se utiliza para esterilizar a “todos los insumos médicos quirúrgicos o productos médicos quirúrgicos” como gasas, vendas, hisopos. “Como (es un) gas, va estar en el producto pero se irá eliminando poco a poco, quedarán cantidades pequeñísimas”, detalló.

En el caso del hidrogel, apuntó que este ya se usa en productos médicos, como los apósitos, que contienen una lámina de hidrogel, empleados para cubrir y proteger una herida. Por ello, no tendría sentido decir que su uso ocasiona algún daño en la salud de la persona.

“Incluso hay un hidrogel que se puede echar directamente a las heridas (...) El hidrogel es una sustancia que los están utilizando inclusive para la cubierta de celulares, para que no se rompan. Tiene varios usos en la industria (...) Hay hidrogel para medicamentos de liberación sostenida, es decir, para que tú tomes ese medicamento y ese se vaya liberando poco a poco”, indicó.

Comentó que, en algunos casos, este “podría” contenerse en los hisopos ya que existen “pruebas de ADN con técnica de hisopado a nivel bucal”, pero “no sería un componente común”. Dijo también que si el mismo óxido de etileno que, como dice Gettor en el video, se desprende del hidrogel, aunque fuera cierto, sería una cantidad mínima.

Apesteguia resaltó que el óxido de etileno y el hidrogel se emplean desde antes de la pandemia de la COVID-19, es decir, su relación con los productos médicos no es nueva. Señaló además que si estas sustancias conforman los hisopos, no debe generar alarma dado que se encuentran en una dosis adecuada e inofensiva para el ser humano.

Gettor mencionó específicamente al hidrogel “Darpa”, que hace referencia a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos, que se dedica al desarrollo y la innovación tecnológica para uso militar.

Esta compañía, junto con la empresa Profusa, están desarrollando un sensor de hidrogel el cual está diseñado para monitorear continuamente el cuerpo en busca de infecciones. Desde esta compañía negaron a AFP Factual que ese hidrogel fuese “introducido” en los hisopos para los test PCR.

Finalmente, en otra verificación, desmentimos a Gettor al difundir información falsa sobre la vacuna contra la COVID-19. Además, se dio a conocer que no cree en la existencia del coronavirus y que participa en eventos de “Médicos por la Verdad”, una agrupación que difunde desinformación sobre la pandemia.

Conclusión

Los hisopados de las pruebas de COVID-19 no están diseñados para provocar úlceras en la rinofaringe. Los hisopos empleados en este procedimiento no se componen de hidrogel Darpa, ni de óxido de etileno. Sus ingredientes son inocuos. En consecuencia, calificamos el video de Gettor como falso.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información.

