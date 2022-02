Una publicación difundida en redes sociales asegura que, en Israel, se ha derogado el pase sanitario “por recomendación de expertos”. De acuerdo con los posteos virales, esto ocurrió dos semanas después de que la ciudadanía “quemara la casa del primer ministro” del país.

Esta información es falsa. Esta medida no ha sido suspendida por el Gobierno israelí y continúa operando bajo ciertas condiciones. No obstante, recientemente se decretó que, a partir del 7 de febrero, el alcance del certificado de vacunación quedará reducido a eventos “de alto riesgo”.

La publicación compartida el último 25 de enero versa lo siguiente: “Israel. Después de que la ciudadanía le quemara la casa al primer ministro, dos semanas atrás en una importante movilización, el gobierno decidió derogar el pase nazi sanitario”.

Asimismo, se incluye una captura de un medio de comunicación en la que se presenta, a modo de titular: “Coronavirus: Israel deroga el pase sanitario”. En la parte superior del rótulo, a su vez, se agrega: “Por recomendación de expertos”.

La publicación presenta información incorrecta

Verificador de La República efectuó una búsqueda por palabras clave a través de la herramienta WhoPostedWhat? Entre los resultados, detectamos que los registros más antiguos de la captura viralizada circulan desde el último 24 de enero.

De igual modo, la imagen muestra el logo del portal de noticias argentino La Nación Más. Por la hora que se indica en la captura (16.14), hallamos que corresponde a una emisión del programa + Info a la tarde, en la fecha antes mencionada.

No obstante, durante la transmisión (a partir de 01:09:00), el periodista Carlos Gurovich, quien presenta la información, no afirmó explícitamente que el Gobierno israelí haya derogado el pase sanitario, sino que sería cancelado en el futuro cercano. Por lo tanto, el texto del rótulo es incorrecto.

La declaración de Gurovich es la siguiente: “Con respecto al pase sanitario, esta semana se está considerando cancelarlo directamente, innecesario, dado que el nivel de contagio ha llegado a 83.000 el día de hoy. Ese es el pico máximo de la pandemia”.

Más adelante, agrega: “A este ritmo, un tercio, y si no, casi la mitad de la población (de Israel) ya va a tener anticuerpos de forma natural. Más: hay un 80% (a) 85% de la población vacunada, y eso es lo que permite que la economía funcione, que esté todo abierto y que por esto el pasaporte ya no lo van a pedir en ningún lado”.

En efecto, el último 23 de enero, un gabinete de expertos del Ministerio de Salud de Israel recomendó no renovar la vigencia del pase sanitario o ‘green pass’, que vencía el 1 de febrero. La información fue reportada por medios como la Agencia Judía de Noticias, The Times of Israel e i24News.

El motivo de la recomendación se debió a la transmisibilidad de la variante ómicron y la capacidad de infectar a personas vacunadas, lo que haría del pasaporte en gran medida “irrelevante”. En tal sentido, los medios informaron que se estaba debatiendo cancelarlo por completo, extenderlo con menos restricciones o limitar la cantidad de personas que pueden reunirse en ciertos espacios.

El pase sanitario sigue vigente en Israel, pero su alcance será más reducido

No obstante, hasta la presente fecha (3 de febrero), la web del Ministerio de Salud de Israel mantiene vigente el pase sanitario, el cual se otorga principalmente a personas vacunadas contra la COVID-19 o que se hayan recuperado de la enfermedad de manera reciente.

En la actualidad, el ‘green pass’ en Israel permite el ingreso a eventos culturales y deportivos, festivales, gimnasios, restaurantes, bares, universidades, entre otros espacios. En algunos casos, la exigencia del pase sanitario depende del número de personas o de si el lugar es abierto o cerrado.

Aun así, el gabinete COVID de Israel decretó el último martes que, a partir del 7 de febrero, se reducirán las restricciones del certificado de vacunación, según informaron The Jerusalem Post, France 24 y The Times of Israel. De este modo, el pase quedaría reservado a eventos “de alto riesgo”, como fiestas y bodas, así como a una lista de lugares que será publicada por el Gobierno.

Finalmente, con respecto a la afirmación sobre los ciudadanos que “quemaron” la casa del primer ministro israelí, Naftali Bennett, la Embajada de Israel en Chile declaró para el portal de verificación Fast Check CL que se trata de información falsa.

Conclusión

La publicación que afirma que Israel ha derogado el pase sanitario es falsa. Hasta la fecha, el ‘green pass’ continúa vigente para acceder a diversos espacios. No obstante, sí es cierto que los expertos recomendaron su derogación, por lo que el Gobierno israelí ha dictaminado nuevas medidas que restringen el certificado de vacunación a eventos “de alto riesgo”.

