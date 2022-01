“Queremos la expulsión de Repsol del Perú”, resalta una publicación de Facebook que adjunta una fotografía en la cual se observa una ave empetrolada en el mar que aparentemente intenta expandir sus alas.

“El derrame de petróleo ocurrido en el litoral de Lima y Callao es responsabilidad de Repsol. Es un desastre ambiental de los tantos que las multinacionales causan en diferentes puntos del territorio nacional”, se añade en la descripción del post que circula desde el 21 de enero de 2022.

Este contenido fue compartido por un perfil falso de Facebook llamado César Hildebrandt y concentra más de 3.000 interacciones y 1.000 réplicas en la red social. Sin embargo, esto es engañoso.

Publicación engañosa. Foto: captura en Facebook

La foto pertenece al derrame de petróleo ocurrido en 2010 en el Golfo de México

El pasado 15 de enero, en el Perú se generó el derramamiento petrolero de la empresa Repsol en las playas de Ventanilla. Esta situación ha perjudicado a especies marinas y aves del mar peruano.

Por otro lado, el informe La sombra de los hidrocarburos en el Perú reporta que “desde 1997 hasta el primer trimestre del año 2021 se han producido 1.002 derrames” por empresas operadoras de transporte, exploración y explotación, según informó La República.

No obstante, mediante una búsqueda de imágenes en Google, detectamos que la fotografía de la ave empetrolada del post viral se encuentra en un artículo del 4 de mayo de 2015, producido por el periódico estadounidense The Arizona Republic, con información de la agencia de noticias Associated Press (AP).

Fotografía de pelícano con petróleo. Foto: captura en The Arizona Republic

El medio informó que esa foto es del 2010 y “muestra a un pelícano café en petróleo intentando abrir sus alas en la costa de Luisiana”, situado en Estados Unidos. Atribuye el crédito a “AP” y al fotógrafo “Charlie Riedel”.

El reporte empleó esta instantánea para referirse al derrame de petróleo ocurrido ese año en el Golfo de México, el cual es una cuenca oceánica que se ubica entre los litorales de México, Estados Unidos y Cuba.

En efecto, AP concentra esta instantánea en su archivo fotográfico y confirma que quien la capturó fue Riedel hace más de 11 años. En la descripción general se lee: “Un pelícano pardo cubierto de petróleo se sienta en la playa en East Grand Terre Island a lo largo de la costa de Luisiana el jueves 3 de junio de 2010. El petróleo de Deepwater Horizon ha afectado la vida silvestre en todo el Golfo de México”.

Imagen de pelícano con petróleo. Foto: captura en AP

Además, esta fotografía comparte los mismos detalles de la imagen expuesta por la publicación viral en Facebook. En ambas se muestran las olas del mar detrás del pelícano y, además, se expone el contorno de la parte inferior de las alas del animal.

Comparación. A la derecha se muestra imagen del post viral; en tanto, a la izquierda, la imagen de AP. Foto: composición/difusión

La plataforma petrolífera Deepwater Horizon, ubicada en aguas del Golfo de México a unos 66 km de las costas estadounidenses de Luisiana, explotó el 20 de abril de 2010, de acuerdo al canal de televisión France 24. Explicó que esto provocó un derrame “sin control” por más de dos meses y “se convirtió en el peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos y en el más grave derrame accidental de crudo en el mundo”.

Reportó también que en 2014 la justicia estadounidense atribuyó una responsabilidad compartida a las empresas Transocean, dueña de Deepwater Horizon; BP (British Petroleum), operadora de la plataforma; y Halliburton, encargada de asegurar con cemento el pozo de extracción.

Por otro lado, el último 27 de enero, el semanario Hildebrandt en sus trece denunció en Twitter que ese perfil de César Hildebrandt es “una página de Facebook apócrifa” y dio a conocer su cuenta oficial.

Conclusión

En el Perú se produjeron derrames petroleros por Repsol y otras empresas. Sin embargo, la fotografía de la ave empetrolada no corresponde a ningún derramamiento de hidrocarburos en territorio nacional. La imagen fue capturada en 2010 tras otro derrame de crudo producido en el Golfo de México. Por ello, calificamos el post como engañoso.

