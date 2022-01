No hay evidencia de que petróleo derramado en Ventanilla llegó a playas de Barranco y Chorrillos

Entre el viernes 21 y el sábado 22 de enero, han circulando publicaciones en redes sociales que señalan que, supuestamente, el petróleo derramado en Ventanilla, región Callao, “acaba de llegar hasta las playas de Barranco y Chorrillos”.

Estos contenidos de Facebook y TikTok adjuntan un video que muestra un presunto hallazgo de petróleo en una playa de la Costa Verde.

Sin embargo, dicha información no ha podido ser comprobada.

Publicación con el referido video. Foto: Facebook

Tras una búsqueda en redes sociales, Verificador de La República halló que el video fue difundido por primera vez por el usuario de Instagram (@ramirokuaii), quien agregó en la descripción de su publicación que la playa desde donde grababa “estaba contaminada por el petróleo proveniente del derrame de crudo en Ventanilla”.

También escribió que dicha cinta fue registrada en la playa La Estrella, “detrás de la Escuela de Salvataje de la Costa Verde, antes de Cala”, el 19 de enero del 2022. Es decir, dos días antes de la viralización en Facebook y TikTok.

Publicación de autor del video. Foto: captura Instagram

De acuerdo a la descripción del lugar, el video original fue registrado en la playa La Estrella, la misma que no está en Barranco, sino en Miraflores.

No obstante, el referido usuario de Instagram señaló que dicho espacio estaba “detrás” de la Escuela de Salvataje y “antes del conocido restaurante Cala. Es decir, entre las playas Las Cascadas, Barranquito y Los Pavos, las tres pertenecientes a Barranco.

Playas de Barranco. Foto: captura Google Maps

A raíz de ello, un equipo de la Unidad de Respuestas Periodísticas Inmediatas (URPI) de La República visitó dichos espacios públicos, en los que no se halló rastros visibles de petróleo como los que parecían verse en el video, pero sí algunos bañistas y veraneantes.

Situación de playa Barranquito de este 22 de enero. Foto: Grace Mora / URPI-LR

Situación de la playa Los Pavos de este 22 de enero. Foto: Grace Mora / URPI-LR

Lo mismo le sucedió a un equipo de supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que acudió el reciente 21 de enero a esos sitios a raíz de la viralización del video. “No se verificó la existencia de hidrocarburos en la zona”, respondió a Verificador el equipo de prensa de ese ente.

Personal de comunicaciones de las municipalidades de Miraflores y Barranco también respondieron que no lograron comprobar que el aparente hallazgo sea real.

Hacia el norte

El derrame de petróleo ocurrió el 15 de enero en la refinería La Pampilla, en Ventanilla. Desde entonces, a medida de que fueron pasando los días, el OEFA fue reportando una serie de playas de Callao, Lima Norte y la región Lima que estaban siendo afectadas por el hidrocarburo. Estas son las registradas hasta la reciente actualización:

Cavero, Bahía Blanca, Costa Azul, Santa Rosa Chica, Santa Rosa Grande, Club Naval, La Puntilla, Balneario de Ancón, Miramar, Pocitos, Infantería, San Francisco, Hermosa, Las Conchitas, Pasamayo, Chacra y Mar (Chancay), y Peralvillo (Chancay).

Es decir, cada vez el petróleo se extiende visiblemente hacia el norte del país y no hacia el sur. Esto se debe a la corriente de Humboldt, corriente marina cercana al litoral peruano.

Pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación para este 22 de enero. Foto: captura

Conclusión

Para el 21 y el 22 de enero no se encontraron rastros visibles del petróleo derramado en Ventanilla en las playas de Barranco. El video fue registrado el último 19 de enero. No obstante, las publicaciones virales sobre Barranco y Chorrillos (distrito que no fue mencionado en el post original) se difundieron estos dos últimos días.

El OEFA acudió al lugar y no encontró rasgo visible de dicho hidrocarburo en la zona. Lo mismo ocurrió con un equipo de La República (URPI). De hecho, esas playas eran visitadas por bañistas y veraneantes.