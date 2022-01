Es falso que se haya incrementado el número de muertes en futbolistas por la vacuna contra la COVID-19

Desde noviembre del 2021 se han difundido en redes sociales diversas publicaciones que vinculan un supuesto aumento de muertes por paro cardíaco en futbolistas con la inmunización contra la COVID-19.

En una publicación se menciona que “en estos últimos días se han muerto varios futbolistas completamente sanos por paros cardíacos” y en los comentarios se puede leer: “Ya van más de trescientos deportistas de forma fulminante. Efectos secundarios del pinchazo”.

En otro posteo se afirma que hubo un aumento considerable de muertes en futbolistas: “¡¡500 %!! El aumento de las muertes cardíacas repentinas de jugadores de la FIFA en 2021″. Además, se sugiere que la causa de los decesos sería “el pinchazo” [vacuna contra la COVID-19].

No es verdad que el número de muertes de futbolistas haya incrementado por la pandemia de la COVID-19.

Florian Egger, uno de los médicos encargados del Registro de Muertes Súbitas y Paros Cardíacos de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), explicó a AFP, que los casos de muerte súbita por paro cardíaco difundidos en redes sociales fueron investigados.

Sin embargo, no se encontró una relación científica con las afirmaciones compartidas y por tanto no se debería sacar “conclusiones vagas”. Egger informó que los casos difundidos en Facebook son entre 14 y 19, incluyendo árbitros y entrenadores, para los últimos cuatro meses.

De acuerdo con Egger, si se toma como base el número compartido por los internautas de 19 muertes cada 4 meses, “todavía habría menos emergencias cardíacas en el fútbol que en el año anterior al coronavirus, 2018″.

Por ello, Egger concluyó que “no hay más muertes entre los futbolistas que antes de la pandemia de la COVID-19″.

Florian Egger también publicó un estudio sobre la muerte súbita en el fútbol alrededor del mundo entre los años 2014 y 2018. El informe concluyó que hubo 617 decesos de jugadores reportados en 67 países en dicho periodo de tiempo.

Por tanto, aproximadamente, hubo 123 muertes por año. Cifra superior a la compartida en redes sociales.

La FIFA sostuvo a Newtral.es que “no tiene conocimiento de un aumento de episodios de paros cardíacos”. Asimismo, el organismo también descartó que exista una relación con las personas que reciben la vacuna contra la COVID-19.

Además, la federación aseguró que están en contacto regular con los centros de investigación y expertos para estudiar la variedad de temas médicos que afectan a los jugadores.

Es decir, los casos de muerte súbita por paro cardíaco no aumentaron luego de que empezó la pandemia, mucho menos después de que empezó la inmunización.

Solo entre los años 2014 y 2018, antes de que apareciera el primer caso de COVID-19, se detectaron 617 decesos de futbolistas por esta causa, un número mayor al difundido en redes sociales.

¿Un efecto secundario de las vacunas contra la COVID-19 es el infarto? No.

En las publicaciones virales en Facebook se sugiere que las vacunas contra la COVID-19 serían la razón para el problema de salud de los futbolistas. Sin embargo, la muerte súbita por paro cardíaco no figura entre la lista de efectos secundarios de la inmunización.

El gobierno del Perú ha advertido que las contraindicaciones son leves y no deben durar más de “algunos días”. Entre los efectos secundarios se encuentran: dolor e inflamación en la zona de la inyección, fiebre, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular y náuseas.

En una nota anterior, Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, dijo a Verificador de La República que la gravedad de la nueva variante no es mayor que las anteriores y que a pesar de que este nuevo linaje genera más enfermos y contagiados, “no van más a las UCI (unidad de cuidados intensivos)”.

Además indicó que “los pacientes graves siempre van a tener problemas cardíacos porque este virus ataca el tipo de músculo liso que hay en el corazón. Así como a algunos pacientes puede darles diarrea, también puede darles compromiso a nivel del corazón, pero eso se da en pacientes graves y los que están en UCI. No son síntomas habituales”.

Talavera aclaró que la COVID-19 puede provocar “arritmias, taquicardias, miocarditis y no tanto un infarto, eso no ocurre con coronavirus”. El especialista concluyó que “no hay un aumento de infartos, de cardiopatías o taquicardia en la población general” y que el tema no tendría relación con la vacunación.

Por tanto, los infartos no son un efecto secundario de las vacunas y no se ha informado de una relación entre ambas. Sin embargo, aunque no es común, sí es posible que un paciente grave con COVID-19 pueda tener alguna complicación que ponga en riesgo su corazón.

Conclusión

Es falso que la vacuna contra la COVID-19 haya influido en el aumento de casos de muerte súbita por paro cardíaco en futbolistas. No se han registrado más casos desde que inició la pandemia. Además, el número de casos difundidos en redes sociales es menor al promedio de decesos registrado por año desde el 2014 al 2018.

