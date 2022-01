No es cierto que los no vacunados en España tienen “30 veces menos de probabilidades de ingresar a UCI” respecto a los vacunados

El sábado 8 de enero del 2022, la ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, difundió los resultados de un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) en un centro de vacunación para prevenir la COVID-19 de la comunidad de Extremadura.

Aunque la ministra española insistió en la importancia de la vacunación para prevenir la enfermedad por coronavirus, usuarios difundieron un extracto de su discurso donde —aparentemente— se la escuchaba decir que los no vacunados tenían menos probabilidades de ser internados en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

“Y nada más y nada menos que 30 veces menos las probabilidades de ingresar en una UCI una persona no vacunada con respecto a una persona vacunada. Los datos son contundentes. De ahí la importancia de seguir animando a la población a vacunarse”, se le escuchaba decir a Darias en el video.

En solo una publicación de Facebook, este clip de 15 segundos alcanzó unas 6.000 reproducciones. “Esta es la ministra de Sanidad (de España). Escuchen, por favor, opinen. ¿Nos toman por tontos?”, rezaba la descripción del video corto.

Este extracto es parte de las declaraciones dadas por Darias durante una visita al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, en Extremadura.

“Diferencia entre personas vacunadas y no vacunadas. Un tramo etario, de 60 a 79 años. Tiene 20 veces más posibilidades de fallecimiento una persona no vacunada que una persona vacunada. Y nada más, y nada menos, que 30 veces menos probabilidades de ingresar en una UCI una persona no vacunada con respecto a una persona vacunada”, dijo, según un reporte en video de la agencia EFE.

El Ministerio de Sanidad de España publicó una nota de prensa el mismo 8 de enero, en la que expuso un resumen de las declaraciones de Darias.

Pero, ¿qué dice el informe del CCAES?

La actualización Nº 537 sobre la situación en España de la COVID-19, con datos consolidados hasta el 7 de enero del 2022 —un día antes de que se grabara el video de la ministra española— incluyó información sobre el estado de vacunación.

En ese apartado, el CCAES concluyó que, “entre el 25 de octubre y el 19 de diciembre de 2021, la incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior a la observada en no vacunadas”. Además, “la mayor diferencia se observa en personas de 60 a 79 años, con un riesgo de infección en vacunados 7,4 veces menor, de hospitalización 16,9 veces menor, de ingreso en UCI 29,3 veces menor y de fallecimiento 19,8 veces menor respecto a no vacunados”.

Es decir, según la actualización Nº 537 del CCAES, en el grupo de adultos mayores de entre 60 y 79 años, los vacunados tienen 16,9 veces menor riesgo de ser hospitalizados —la nota de prensa de Sanidad reportó 16— y 19,8 veces menor riesgo de fallecer respecto a los no vacunados —que la ministra española aproximó a 20—.

Respecto a la probabilidad de que los vacunados ingresen a UCI, el informe sostiene que es 29,3 veces menor en comparación a los no vacunados.

Las cifras son similares a las que presentó Darias sobre hospitalización y fallecimiento. Sin embargo, la lectura que dio la ministra de Sanidad respecto a los internados en UCI no fue la correcta y, por tanto, tampoco la interpretación del video recortado que hicieron algunos usuarios de Facebook.

Conclusión

Usuarios utilizaron un extracto del video de la ministra de Sanidad para deslizar que los no vacunados corren menos riesgo que los vacunados. Ese clip dejó fuera las declaraciones con datos correctos sobre los fallecidos y las hospitalizaciones. Por otro lado, la fuente original indica que los vacunados tuvieron menos probabilidades de ser internados en UCI. Por tanto, consideramos que al video recortado le falta la información completa (contexto) y calificamos las publicaciones como imprecisas.

