En Facebook se hizo viral un gráfico visual en el que se enlista una serie de males atribuidos supuestamente al “cambio climático”. La imagen tiene como fondo varias fotos de jeringas y agujas, en alusión a las vacunas.

De acuerdo al viral, publicado el 9 de enero, los síntomas del “cambio climàtico” —término que usaron con una gráfica de fondo de vacunas— son miocarditis, coágulos de sangre, ataques cardíacos, Guillain Barré, parálisis de Bells, pericarditis, pérdida de memoria, aborto espontáneo y muerte súbita.

En redes sociales circula desinformación que vincula el aborto espóntaneo y la muerte súbita como efectos adeversos de las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que las vacunas contra el coronavirus son “inocuas y previenen la aparición de síntomas graves y la muerte por esta enfermedad”.

Posteo en el que se atribuye como efectos secundarios de la vacunas contra la COVID-19 al aborto espontáneo y muerte súbita. FOTO: Captura de Facebook.

Consecuencias del cambio climático

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cambio climático hace referencia a “los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos”. Estos pueden producirse de forma natural, pero, según el organismo, actualmente el principal motor de este fenómeno se debe a “la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas”.

La ONU enlista una serie de consecuencias como “sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad”. Estas consecuencias naturales impactarán de forma indirecta en la salud de los seres humanos, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

A su vez, la OPS manifiesta que el cambio climático afectaría la salud de forma directa, mediante “enfermedades de las vías respiratorias y las transmitidas por vectores, inseguridad alimentaria y del agua, desnutrición y desplazamientos forzados”.

Infografía de los daños de los efectos que el cambio climático tendrá sobre la salud humana. FOTO: Descarga de la página web de la OPS.

Tras analizar unos pocos indicadores de salud, la OPS calcula que en todo el mundo ocurrirán 250.000 muertes adicionales por año en las próximas décadas debido a enfermedades sensibles al clima (estrés por calor, desnutrición, dengue y malaria).

Con toda la información anterior, Verificador corrobora que no existe ninguna relación entre el cambio climático y las enfermedades que menciona la imagen viralizada en redes sociales.

Efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19

Desde la aprobación de la primera vacuna, este medio ha desmentido anteriormente información falsa en torno a la seguridad y efectos adversos de las vacunas contra el coronavirus (1, 2, 3, 4 y 5). Por ejemplo, desinformación en torno a la disminución de la inmunidad, la infertilidad, al grafeno como ingrediente de las vacunas, a los supuestos dispositivos de electromagnetismo y su relación con la tecnología 5G.

Hasta la fecha, la OMS ha aprobado 9 vacunas para su uso de emergencia contra el virus del SARS-CoV-2: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Sinopharm, Janssen, Moderna, Sinovac, Bharat, Covovax y Novavax. En el Perú, hasta el momento, solo se aplican las tres primeras vacunas de esta lista.

La OMS refiere que todas las vacunas que protegen contra la COVID-19 pueden causar efectos secundarios, pero la mayoría son leves o moderados y “desaparecen espontáneamente a los pocos días” como dolor en el lugar de inyección, fiebre, cansancio, cefaleas, mialgias, escalofríos y diarrea.

La entidad de salud también precisó que las reacciones alérgicas graves (como casos de anafilaxia) se han notificado como uno de los efectos secundarios menos frecuentes. “Las vacunas contra la COVID-19 son inocuas”, aclaró la OMS.

En esa línea, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que la aplicación de las vacunas contra el coronavirus, tanto en adultos como en niños, puede tener algunos efectos secundarios, pero es muy poco probable que “se produzcan efectos secundarios graves que causen un problema de salud a largo plazo”.

Si bien el Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (Vaers) recogió reportes de casos de miocarditis (inflamación del músculo cardiaco) y pericarditis (inflamación de la capa exterior que recubre el corazón) tras la inoculación de la vacuna Pfizer-BioNTech y Moderna, los CDC explicaron que “los beneficios de la vacunación superan los riesgos conocidos y potenciales”.

Además, un estudio publicado en Lancet comparó a 90.000 pacientes con COVID-19 en Suecia con pacientes similares que no tenían la enfermedad. Los resultados indicaron que la infección por coronavirus “estaba asociada con más de un triple del riesgo de tener un primer ataque cardíaco en las primeras dos semanas después de contraer la enfermedad, así como un posible factor de riesgo para un accidente cerebrovascular isquémico”.

Para el infectólogo y Directivo del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), Leslie Soto, “cuando se coloca una vacuna siempre se va a tener en cuenta cualquier efecto que pueda ocurrir”.

Soto contó a Verificador que sí han existido casos de niños con miocarditis postvacuna, al igual que por la infección. “Pero la cantidad de niños que podrían tener miocarditis es ínfima. El beneficio es mucho mayor a lo que podría pasar”, apuntó.

El infectólogo consideró que “quienes se aferran a estos valores son los antivacunas”. “Se agarran de valores que pueden haberse presentado, pero que no tienen mayor trascendencia porque el beneficio de la vacuna es muchísimo mayor que cualquier efecto adverso que pueda aparecer”, añadió.

Vacuna y muerte súbita

De acuerdo a la información de los CDC, la muerte súbita no está registrada como un efecto secundario de las vacunas contra la COVID-19 .

La FDA solicita que se registren en el Vaers todos los efectos adversos y fallecimientos posteriores a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, aun si no se tiene la certeza de que la inoculación sea la causa. Sin embargo, estos informes “no significan necesariamente que una vacuna haya causado un problema de salud o la muerte”, precisó CDC.

La agencia de salud detalló que, entre el 14 de diciembre del 2020 (fecha en la que inició la campaña de vacunación en Estados Unidos) y el 10 de enero del 2022, “se administraron más de 520 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19″. En este periodo de tiempo, el Vaers recibió 11.225 notificaciones de casos de muerte (0,002%) entre personas que fueron inoculadas.

No obstante, “los CDC y la FDA siguen revisando informes de muertes posteriores a la vacunación contra la COVID-19 y actualizando la información a medida que está disponible”, agregó la agencia de salud norteamericana.

A nivel internacional, otros verificadores como Maldita.es, Chequeado, Efe Verifica y Newtral —miembros de la Red Internacional de Fact-checking (IFCN), a la que también pertenece Verificador— han venido desmintiendo distintas afirmaciones falsas que circulan en las redes sociales en la que relacionan la muerte como un efecto secundario de la vacuna contra el coronavirus.

¿La vacuna provoca abortos espontáneos?

De acuerdo a los CDC, las embarazadas son una población más propensa a enfermarse gravemente de COVID-19 en comparación con las que no están gestando. Además, la entidad refiere que la evidencia sobre la seguridad y eficacia de la vacunación durante el embarazo ha aumentado.

“Los beneficios de la vacuna contra el coronavirus superan cualquier riesgo conocido o potencial de la vacunación durante el embarazo”, precisaron los CDC.

A su vez, los sistemas de monitoreo de vacunas COVID-19 para personas embarazadas, administradas por el CDC y la FDA, no hallaron problemas de seguridad para las gestantes que recibieron una vacuna ARN mensajero, al finalizar su embarazo, ni para sus bebés.

En esa línea, las estadísticas preliminares de los CDC revelan que no hay una frecuencia mayor a la esperada de abortos espontáneos en mujeres vacunadas. Asimismo, un estudio publicado en The New England Journal of Medicine concluyó que no existe una relación entre las vacunas contra el coronavirus y abortos espontáneos en el primer trimestre.

Coágulos de sangre y las vacunas AstraZeneca

En el primer cuatrimestre del 2021, distintos medios de comunicación, como BBC Mundo, informaron que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyó que la trombosis debía “incluirse como un raro efecto secundario” de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, la EMA subrayó que “los beneficios generales de la vacuna contra la COVID-19 superan los riesgos de efectos secundarios”.

Además, la OPS manifestó que el riesgo de desarrollar coágulos de sangre tras contraer COVID-19 es mucho mayor a las que puede ocasionar la vacuna . “El riesgo de efectos secundarios graves después de la vacunación con Astrazeneca o Janssen es muy pequeño”, se lee en una infografía de la OPS.

Infografía en la que la OPS-OMS explica los beneficios de la vacuna Astrazeneca. FOTO: Infografía descargada de paho.org

¿Las vacunas contra la COVID-19 generan síndrome de Guillain-Barré o parálisis de Bells?

El infectólogo del CMP explicó a este medio que el síndrome Guillain-Barré es una enfermedad en la cual “la persona puede tener déficit de fuerza muscular desde la parte de abajo de las piernas hasta arriba. Y eso ocurre con cualquier infección bacteriana o viral”.

Por su parte, la OPS, a través de una infografía, señala que este síndrome tiene muchas causas, incluida la enfermedad de la COVID-19. “Es un trastorno raro que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca accidentalmente los nervios que salen de la médula espinal”, precisó el organismo. No obstante, la mayoría de las personas que padecen este mal llegan a recuperarse completamente .

Aunque se han notificado casos muy raros de este síndrome después de la inoculación con las vacunas de AstraZeneca y Janssen, “no se sabe si estos casos están relacionados o son causados por la vacuna”, precisó la OPS.

Por otro lado, en agosto del 2021, se confirmó el primer caso de parálisis de Bell, un trastorno que genera parálisis facial temporal que provoca debilidad en los músculos de la cara por la afectación del nervio facial.

Sin embargo, aunque las autoridades sanitarias, como la EMA, hayan reconocido este defecto como un posible efecto secundario de las vacunas, han coincidido en que se trataría de casos aislados, cuya incidencia sería de menos 1 caso por cada 1.000 personas.

Conclusión

El aborto espontáneo o la muerte súbita no son efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19 ni del “cambio climático”, como sugirió una imagen viral en Facebook. Tanto los sistemas de monitoreo de los CDC en mujeres embarazadas que han sido vacunadas como en un estudio, publicado en octubre del 2021, corroboran la seguridad y los beneficios de las vacunas en las gestantes.

Si bien se han reportados casos de miocarditis, pericarditis, coágulos de sangre, ataques cardíacos, el síndrome de Guillain Barré, parálisis de Bells, como efectos secundarios raros de la vacunación, estos han sido casos aislados y la OMS, los CDC y la FDA concluyen que los beneficios de la vacuna son superiores.

