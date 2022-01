Durante una transmisión en vivo, a través de su página de Facebook, Guillermo Tamayo negó alta contagiosidad de la variante omicrón y aseveró que “toda variante si salió del COVID-19 son más débiles y no se contagian”.

A su vez, afirmó que Ecuador no tiene evidencia de que el virus del SARS-CoV-2 exista porque no está aislado. “No existe. Es una proteína que inflama el cuerpo”, aseveró Tamayo en el clip publicado el 21 de diciembre de 2021.

Hasta el cierre de esta nota, el video obtuvo 18.000 reproducciones, 2.500 compartidos y cerca de 2.000 interacciones de los internautas, entre reacciones y comentarios. Sin embargo, las variantes de la COVID-19 sí contagian y el virus sí ha sido aislado y cultivado.

Posteo en el que se afirma que las variantes de la COVID-19 no contagian. FOTO: Captura de Facebook

En comunicación con Verificador de La República, el infectólogo y Directivo del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), Leslie Soto, explicó que todo virus tiene una tasa de contagiosidad y una tasa de letalidad. Y, según el proceso evolutivo y las condiciones, puede reducir su letalidad, pero aumentar en la contagiosidad.

“Cuando los virus empiezan a diseminarse en gran escala, se vuelven cada vez menos letales para poder seguir subsistiendo, pero siempre se va a reproducir y contagiar de persona a persona”, explicó el infectólogo.

En el caso del virus de la COVID-19, que se contagia por vía respiratoria, la vacuna juega un papel importante en lo letal. “La vacunación permite que la enfermedad infecciosa sea lo menos grave en una persona. Si no hubiera vacuna, cada variante del virus podría ser más letal en determinadas partes del mundo”, precisó Soto.

No obstante, una persona vacunada sí puede contagiar. “Quizás no se enferme, pero sí puede transmitir el virus porque para que este pueda permanecer en el ambiente, necesita de alguien para que se reproduzca y ese alguien somos nosotros”, mencionó el especialista.

Entonces, Soto refiere que es falso que una variante de la COVID-10 no sea contagiosa . “Puede ser menos letal, pero cada vez se hace más contagiosa por un proceso evolutivo y de subsistencia”. Sin embargo, “el que sea menos letal no quiere decir que sea más débil”, apuntó Soto. “Actúa de forma sutil gracias a la vacunación”, agregó.

En esa línea, el neumólogo Ildauro Aguirre, decano del Consejo Regional III Lima del CMP, coincidió en que la vacunación es indispensable para proteger a la persona contra la variante omicrón. “Si es que nosotros como país tenemos mejores coberturas de vacunación, vamos a estar más protegidos”, mencionó.

Omicrón, variante con alta capacidad de contagio

El 14 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que la variante Omicrón se estaba expandiendo “a un ritmo que no habíamos visto en ninguna de los linajes anteriores”, de acuerdo a una nota de La República.

Posteriormente, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mostró su preocupación por esta variante, ya que “al ser más transmisible y circular al mismo tiempo que delta podría provocar un tsunami de casos” que agoten a los trabajadores sanitarios y lleve al borde del colapso a los sistemas de salud.

El 6 de enero, en una conferencia de prensa, Tedros precisó que “aunque ómicron parece ser menos grave en comparación con delta, especialmente para las personas vacunadas, no significa que deba clasificarse como leve”, dijo el director de la OMS, en una conferencia de prensa.

Además, según las previsiones de la OMS, omicrón no sería la última mutación del SARS-CoV-2, informó el sitio Redacción médica. “Ómicron probablemente no será la última variante de COVID-19. No lo sabemos aún, pero cuanto más circule el virus, más posibilidades hay de que surja una nueva variante más mortal”, aseveró el asesor sénior del organismo de salud, Bruce Aylward en rueda de prensa el miércoles 12 de enero.

En el Perú, de acuerdo al reporte del 12 de enero de la Sala Situacional Covid-19, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 15.826 casos confirmados en las últimas 24 horas y 33 fallecidos. Además, 995 pacientes, de los 5.122 personas hospitalizadas, se encuentran en UCI con ventilación mecánica.

El virus de la COVID-19 sí ha sido aislado y cultivado

En una nota anterior, este medio concluyó que era falso que en España no se haya aislado, cultivado y secuenciado el virus del SARS-Cov-2. Los desinformantes recogían una respuesta que el Ministerio de Sanidad de España otorgó a la Asociación Liberum y Biólogos por la Verdad, tras un pedido de información sobre el Coronavirus.

Sanidad había respondido que no tenía en su poder el cultivo del virus de la COVID-19. Pero eso no significaba que el país no contará con el virus aislado. En comunicación con Newtral, el Ministerio de Ciencia confirmó que en España se aisló el coronavirus en los centros adscritos bioseguridad nivel 3, concebidos para trabajar con microorganismos del grupo de riesgo 3.

“El SARS-CoV-2 se ha aislado y cultivado en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (CNM-ISCIII). También el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC dispone de diferentes virus aislados o muestra para gran parte de las variantes que han aparecido”, explicaron al medio español.

A nivel mundial, China publicó la primera secuencia del SARS-CoV-2, el 12 de enero de 2020. Actualmente, existen otros estudios sobre la secuencia del nuevo coronavirus recopiladas en la base de datos Gisaid (Iniciativa Mundial para Compartir Datos sobre la Influenza Aviar) y el ViPR (Recursos de Patógenos de Virus).

Por su lado, Ecuador logró la primera secuencia del genoma del SARS-CoV-2, en el año 2020, realizados por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública.

¿Quién es Guillermo Tamayo?

Tamayo es fundador y presidente de la Coalición Mundial Salud y Vida (Comusav), a quien Verificador ya ha desmentido anteriormente por afirmar que el SARS-Cov-2 era “un simple virus que se eliminaba con el dióxido de cloro”.

Según Tamaño “el dióxido de cloro mantiene el cuerpo alcalino, con un pH alto (potencial de hidrógeno) y al momento que ingresa un virus lo detecta y lo elimina”. Sin embargo, el organismo humano tiene distintos pH, ya que posee diversos fluidos.

Además, medios como Salud con Lupa y AFP Factual alertaron que el dióxido de cloro es un compuesto oxidante, no oxigenante. Por su parte, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), del Ministerio de Salud (Minsa), advirtió que su consumo podría “causar graves daños”.

Conclusión

Es falso que las variantes provenientes del virus de la COVID-19 sean débiles y no contagien. Tanto el especialista consultado como la OMS coinciden en que las nuevas variantes del coronavirus tiene una alta tasa de contagiosidad.

