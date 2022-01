Es falso que Israel sea el país “con más muertes” por COVID-19, pese a la vacunación

En Facebook y TikTok, circula un video que afirma que los ciudadanos israelíes “se están muriendo” a pesar de que “toda su población está vacunada”. Según el presentador del video, Israel sería el país donde “más muertes se están registrando”.

Sin embargo, esta información es falsa. El video tergiversa y saca de contexto un reportaje de CNN emitido en julio de 2021 sobre los contagios en personas vacunadas. Asimismo, las cifras de fallecidos por la COVID-19 en Israel no presentan un incremento significativo, pese al intenso aumento de los casos.

Foto: captura en Facebook

La publicación de Facebook, con fecha del 11 de enero, compartió un video de TikTok con más de 23.000 reproducciones, publicado el pasado 30 de diciembre por la cuenta Canal de Noticias Bolivia. “Los judíos se están muriendo y toda su población está vacunada”, versa el texto. “Esto está pasando en Israel y se mostró en CNN”, añade.

El material en cuestión consiste en un presentador de noticias que indica que Israel es el país “donde más muertes se están registrando”, pese a sus altas cifras de vacunación contra la COVID-19.

Asimismo, el conductor remite a un reportaje de la CNN, en el que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, admitiría que pensaban “que las vacunaciones iban a resolver el problema de la pandemia, pero desgraciadamente no es así”. Esto, debido a un alto nivel de crecimiento en los contagios.

PUEDES VER: Es falso que video expone a sujeto lesionado en Colombia a causa de las vacunas

No, Israel no es el país “donde se registran más muertes”

En primer lugar, Verificador de La República revisó la información actual de los casos de COVID-19 en Israel, país que cuenta con el 64% de su población completamente vacunada, con base en Our World in Data.

Como reporta la Universidad Johns Hopkins, el último periodo semanal –a corte del 9 de enero– da cuenta de más de 100.000 nuevos casos de coronavirus, cifra que supera ampliamente las olas anteriores.

Israel: cifra de casos semanales (arriba) y cifra de decesos semanales (abajo). Foto: captura en Johns Hopkins University.

Sin embargo, en ese mismo periodo de siete días, solo se registraron 25 decesos, bastante menos que el récord de 414 muertes ocurridas durante la semana del 24 de enero de 2021. Asimismo, el último 11 de enero, el país del Medio Oriente reportó 31.000 casos y tres personas fallecidas.

En cuanto al número de muertes por cada millón de habitantes en los últimos 14 días, Israel presenta una cifra de 3,12 personas, la cual es superada, por ejemplo, por países como Perú, con 15,5 personas, y Estados Unidos, con 60,7. Por lo tanto, es incorrecto afirmar que Israel es el país donde se están registrando “más muertes”.

El reportaje de CNN fue sacado de contexto

Por otra parte, Verificador detectó que el video viral fue difundido inicialmente el 24 de noviembre de 2021, durante una transmisión en vivo del portal de Facebook RED Gigavisión de Bolivia (ver minuto 1.26.22 en adelante).

Dicho medio, a su vez, interpretó como ‘actual’ un reportaje del periodista José Levy, publicado por CNN en español el 18 de julio de 2021. En dicho reportaje, Levy recogió las declaraciones del primer ministro iraelí, Naftali Bennett, ante el repunte de casos de COVID-19, a pesar del elevado estado de vacunación.

No obstante, el video viral no mostró el fragmento del informe de Levy en el que indica que “a nivel de enfermos graves y muertes, todavía no se han registrado aumentos significativos”.

Conclusión

El video viral que afirma que Israel es el país donde más gente se está muriendo es falso. La publicación sacó de contexto un reportaje de la CNN de julio de 2021 sobre el aumento de casos en dicho país.

Sin embargo, a la fecha, los fallecimientos en Israel no han supuesto un aumento significativo, y son menores que en otros países del globo. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.