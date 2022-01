Video viral emite información engañosa sobre el aislamiento del SARS-CoV-2 en España

En Facebook, una mujer —que se hace llamar Sonia Bazán— asegura en un video que el Ministerio de Sanidad de España “ya reconoció hace como dos meses que no tienen ni idea dónde está el SARS-CoV-2, ni quién lo tiene, ni dónde puede estar ni nada relacionado”. En ese sentido, cuestiona cómo esta institución puede “garantizar y afirmar públicamente” que las personas se infectan o mueren por un “supuesto bicho asintomático” —como llama al virus de la COVID-19—.

“Evidentemente, si no tiene aislado ni nada al bicho ¿de qué co*o están vacunado a la gente?”, se le escucha añadir en el clip que circula desde el 4 de enero de 2022, concentra más de 1.900 interacciones, 1500 replicaciones y más 15.000 reproducciones en la red social.

Esta publicación ha generado que otros cibernautas aseveren que “si el virus no ha sido aislado, lógicamente (...) no existe”. “Pero si no existe, ¿qué le están introduciendo a la humanidad?”, se preguntan, citando a Sonia Bazán.

Sin embargo, la información que se emite es engañosa.

Publicación. Foto: captura en Facebook.

España aisló el coronavirus en laboratorios. Estudios e instituciones respaldan el aislamiento del virus de la COVID-19

El 22 de julio de 2021, la Asociación Liberum y Biólogos por la Verdad solicitó información sobre el coronavirus al Ministerio de Sanidad de España, por lo que este emitió un documento de respuesta —que presenta como fecha el 8 de septiembre—, según una verificación anterior. En este texto se lee que la institución sostiene que “no dispone de cultivo de SARS-CoV-2 para ensayo y no tiene un registro de los laboratorios con capacidad de cultivo y aislamiento para ensayos”.

Documento. Foto: captura en web.

Esta información ha sido empleada por la mujer del video para asegurar que Sanidad reconoce que el virus no fue aislado y para ella esto significa que el coronavirus “no existe”, como lo asegura en otro video de octubre del año pasado.

Video. Foto: captura en Facebook.

Sin embargo, en ningún momento la institución española reconoce que en el país no se tiene aislado al coronavirus. Además, Sanidad no es el ente encargado de aislar el virus ni de realizar cultivos celulares.

El 2 de octubre del año pasado, en comunicación con el medio español Newtral, el Ministerio de Ciencia confirmó el aislamiento del virus en España. “El SARS-CoV-2 se ha aislado y cultivado en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (CNM-ISCIII). También el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC dispone de diferentes virus aislados o muestra para gran parte de las variantes que han aparecido”, explicó.

Añadió que el virus se aísla y cultiva en “todos los laboratorios que dispongan de un laboratorio de bioseguridad de nivel 3″.

Un día antes, José Manuel Jiménez Guardeño —que investiga sobre coronavirus y otros virus emergentes en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del King’s College de Londres— tuiteó: “¿Dónde va a guardar el Ministerio de Sanidad el virus? El virus aislado está en los laboratorios de bioseguridad de nivel 3 que trabajan con el virus”.

En el mensaje adjuntó una imagen. “Aquí vemos células humanas del aparato respiratorio infectadas con SARS-CoV-2 (núcleos en azul y la proteína Spike en verde)”, la describió.

Tuit. Foto: captura en Twitter / José Manuel Jiménez Guardeño.

Además, según Newtral, en España también está el Servicio General de Apoyo a la Investigación (SAI) de la Universidad de Zaragoza, el cual es otro laboratorio que aisló y caracterizó al nuevo coronavirus en junio de 2020. Este equipo de científicos difundió las imágenes microscópicas del virus aislado.

SAI aisló al coronavirus y muestra imágenes microscópicas. Foto: captura en web / Universidad de Zaragoza.

El neumólogo Ildauro Aguirre Sosa explicó para un artículo anterior que el cultivo de un virus se realiza en áreas con todas las medidas de bioseguridad porque “hay riesgo de que puedan contagiarse si no se toman los cuidados necesarios”. Detalló que, en medicina, “el aislamiento de un virus es a través del cultivo”, el cual es “un tipo de procedimiento que se realiza para tener un diagnóstico definitivo”.

Del mismo modo, como lo señala otra verificación, “los virus son microbios acelulares”, por lo que para ser cultivados en un laboratorio se requiere de “células huésped en las que se puedan replicar”, de acuerdo a un artículo de la Universidad de Reading, Inglaterra. Asimismo, “para aislar un virus en particular, los investigadores deben brindarle la oportunidad de infectar células de mamíferos vivos, en pequeños frascos o en placas de cultivo de tejidos”, según un texto de la revista The Conversation, escrito por Karen Mossman, profesora de Patología y Medicina Molecular en la Universidad McMaster, Canadá.

En efecto, un artículo del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de los Estados Unidos resalta que “el primer aislamiento de SARS-CoV-2 se realizó en células epiteliales de las vías respiratorias humanas en China” y luego se le aisló “en células VERO, que son células epiteliales renales extraídas del mono verde africano”. La investigación resalta que el aislamiento del nuevo coronavirus “es indispensable para desarrollar y evaluar herramientas de diagnóstico y ensayos terapéuticos”.

En Verificador de La República hemos identificado estudios científicos que demuestran que el coronavirus ha sido aislado. También encontramos informes como los de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que reconocen el aislamiento del virus.

Además, según el mapa de casos globales de coronavirus - COVID-19 por el Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas, en España se registras hasta el momento 7.164.906 casos positivos y 89.934 muertes por esta enfermedad.

Mapa. Foto: captura en web / Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas.

Por otro lado, la mujer del video asegura: “Cuando una vacuna te la ponen, ¿qué es lo que hacen?: introducirte el virus dentro por si en el futuro de contagias y que tu cuerpo pueda pelearlo”. No obstante, debemos precisar que existen distintas plataformas de desarrollo de vacunas —autorizadas para uso de emergencia contra la COVID-19—, como concluimos en una verificación anterior.

Para estimular la respuesta inmunitaria, algunas inyecciones emplean como antígeno una parte inocua del virus o al virus completo pero inactivado. Estos componentes no presentan ninguna capacidad de replicación ni de infección.

Conclusión

En respuesta a una solicitud de información, Sanidad indicó que no dispone de cultivo del SARS-CoV-2 ni tampoco posee registro de laboratorios con capacidad de cultivo y aislamiento. Sin embargo, no admitió que el nuevo coronavirus no haya sido aislado en España. Esta institución no aísla ni cultiva virus. En este país los laboratorios especiales aislaron al SARS-CoV-2. Además, estudios científicos e instituciones como la OMS confirman el aislamiento del virus de la COVID-19. Por ello, calificamos esa información en el video como engañosa.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.