A través de Facebook, una publicación afirma que el príncipe Carlos de Inglaterra “hizo alusión al Anticristo” durante una conferencia sobre el clima. Según el posteo, este tendría a su disposición “trillones de dólares” para la “agenda” climática y estaría “por encima de los Gobiernos humanos”.

Sin embargo, esta información es falsa. La conferencia del miembro de la realeza británica no hace referencia a ningún supuesto Anticristo ni a una persona en particular. La interpretación errónea proviene de una tergiversación a raíz de una mala transcripción del discurso de Carlos de Gales.

Foto: captura en Facebook

La publicación, difundida el último 4 de enero, habla de una conferencia ofrecida por el príncipe Carlos de Gales el último 1 de noviembre, en el marco de la cumbre climática COP26. El hijo de Isabel, a quien el posteo denomina “Líder supremo del N.O.M. (Nuevo Orden Mundial)”, habría mencionado que la crisis climática sería tratada “con un ataque de guerra tipo ‘Marshal’”.

En adición a ello, supuestamente, Carlos señaló que se pondrían “trillones de dólares” a disposición del presunto Anticristo para llevar a cabo la agenda climática y estaría “por encima de los Gobiernos humanos”.

¿De dónde surge la supuesta alusión al “Anticristo”?

Verificador de La República accedió al discurso ofrecido, cuyo enlace aparece en la propia publicación de Facebook. En tal evento, Carlos de Gales instó al mundo a ponerse “en pie de guerra” frente a la crisis climática, de acuerdo con lo reportado por la Agencia EFE.

Asimismo, propuso impulsar una campaña “de estilo militar” para dirigir “la fuerza del sector privado global” hacia una transición económica más sostenible, para la cual se requeriría disponer de “billones de dólares”. Esta ambiciosa campaña estaría más allá del producto interno bruto (PIB) global y de “los Gobiernos de los líderes mundiales”, según afirmó el heredero.

Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Anticristo? La base del bulo responde a un breve fragmento del discurso: la supuesta frase “at his disposal” (”a su disposición”, en español). Cuando el príncipe Carlos menciona la estrategia de “estilo militar” (minuto 02:44), la transcripción automática de YouTube parece indicar que los ‘billones de dólares’ estarían a disposición de un “his” (”su” en inglés), lo que implicaría un sujeto masculino.

Foto: captura en YouTube / SkyNews

A raíz de esa transcripción, diversos usuarios se cuestionaron quién sería ese ‘alguien’ del que parece hablar Carlos de Gales. La incógnita fue propicia para los teóricos de la conspiración, quienes alertaron en la caja de comentarios que se trataría del ‘Anticristo’. En consecuencia, supuestamente sería a él a quien se le entregaría la enorme cifra de dinero y que estaría más allá de los Gobiernos mundiales.

Sin embargo, la transcripción correcta es ‘its’, no ‘his’. Esta palabra anglosajona remite a un ‘algo’, no a un ‘alguien’. Es decir, cuando Carlos de Gales habla de poner “a su disposición” billones de dólares, se refiere a disposición de la ya mencionada “campaña de estilo militar”, no a un supuesto ‘Anticristo’ u otra persona.

Esto puede corroborarse al revisar la transcripción del discurso, almacenada en la página web oficial del príncipe de Gales.

Foto: captura en princeofwales.gov.uk

El fragmento traducido al español versaría lo siguiente: “Aquí, necesitamos una amplia campaña de estilo militar para reunir la fuerza del sector privado mundial. Con billones a su disposición, mucho más allá del PBI global y, con el mayor respeto, incluso más allá de los Gobiernos de los líderes mundiales, ofrece la única perspectiva real de lograr una transición económica fundamental.”

Como se acaba de constatar, la frase está enmarcada en un contexto particular, por lo que la supuesta alusión a un ‘Anticristo’ implicaría una tergiversación del discurso.

De igual modo, medios de comunicación en inglés, como BBC, NBC y Sky News, informaron sobre el discurso, tomando en cuenta el contexto original.

Conclusión

La publicación que afirma que el príncipe Carlos de Gales aludió al “Anticristo” en una conferencia sobre el clima es falsa. El heredero al trono británico hizo referencia a una “campaña de estilo militar” para dirigir al sector privado global hacia una transición económica más sostenible.

La supuesta alusión a un Anticristo proviene de una interpretación incorrecta del discurso. En consecuencia, calificamos esta información como falsa.

