Usuarios de Facebook compartieron un video en el que el doctor ecuatoriano y antivacuna Quiñones aseguró que estamos viviendo una guerra tecnológica porque “las sustancias que se nos han inoculado (en las vacunas contra la COVID-19) son manejadas por radiofrecuencia”. “Estos productos van a poder manejar tus emociones y tus pensamientos”, añadió el declarante.

Sobre el uso de mascarillas, Quiñones manifestó que estas restan el oxígeno y desconecta la corteza prefrontal de la amígdala. “Entonces, apaga tus emociones y te apaga el raciocinio”, repitió en el video que dura casi dos minutos.

Hasta el cierre de esta nota, el clip fue reproducido más de 7.500 veces. Además, superó los 1.400 compartidos y logró la interacción de 600 usuarios entre reacciones y comentarios. Sin embargo, las vacunas no son manejadas por radiofrecuencias ni las mascarillas bloquean las emociones.

Posteo viral en el que un médico ecuatoriano desinforma sobre la vacuna contra el coronavirus. FOTO: Captura de Facebook.

No hay pruebas de que las vacunas son manejadas por radiofrecuencia

Verificador de La República ha desmentido en notas anteriores distintos bulos que afirmaban que las vacunas contra la COVID-19 contienen microchips (1, 2, 3).

A su vez, Alejandro Cané, jefe de Asuntos Científicos de la División de Vacunas del laboratorio Pfizer, negó que las vacunas de su laboratorio busquen implantar algún mecanismo de control de masa. “Ninguna vacuna, no solamente la nuestra, tiene ningún chip para controlar a nadie. Lo único que buscan las vacunas es controlar la enfermedad viral, la pandemia”, dijo durante una entrevista con CNN en Español.

Según una entrada de la Universidad Internacional de Valencia, la tecnología de identificación por radiofrecuencia o RFID, “se puede comparar con un código de barras, aunque en lugar de marcas de tinta se utilizan ondas de radio”. Sin embargo, la universidad precisó que “las etiquetas con esta tecnología son muy utilizadas en la industria, tanto para localizar objetos como para asegurarse de que estos no se sacan de un establecimiento sin los permisos pertinentes”.

En ese sentido, la unidad de los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención (CDC) de Estados Unidos aseguró que “es posible que haya rastreadores en las cajas de envío de vacunas para protegerlas contra robos, pero no hay rastreadores en las vacunas en sí”.

En comunicación con Verificador, el médico Edén Galán refirió que este tipo de afirmaciones son una falacia porque no existe ningún tipo de evidencia científica que lo sustente.

Las mascarillas no “restan oxígeno”

Galán también explicó que, generalmente, “todas las mascarillas como la KN95, las quirúrgicas, incluso las de tela, están diseñadas para que el aire siga ingresando”. “El único rol que cumplen las mascarillas es que el filtro de la nariz y boca evite que los aerosoles que transportan el virus puedan ingresar”, añadió el especialista médico.

En esa línea, el decano nacional electo del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, detalló a este medio que la afirmación sobre que las mascarillas disminuyen el oxígeno es falsa. “Si fuera así, los médicos no las usaríamos, y lo hemos usamos por años”, manifestó.

Además, para Urquizo, “lo que sí es cierto es que la calidad de las mascarillas en el mercado no son las más adecuadas porque no tienen un control sanitario de parte de la Digesa (Dirección General de Salud Ambiental)”. “La KN95 significa que el 95% no facilita, no permite el pasaje del virus o de la bacteria”, precisó.

Verificador ha desmentido anteriormente afirmaciones falsas en referencia al uso de los cubrebocas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).

Conclusión

Es falso que la vacuna contra el Sars-CoV-2 contenga dispositivos que puedan ser manejados por radiofrecuencia. Tampoco es cierto que las mascarillas resten el oxígeno, como afirmó un médico negacionista de Ecuador en un video viralizado en Facebook. Los especialistas consultados por este medio desmintieron ambas afirmaciones y precisaron que, en el caso del uso de las mascarillas, el rol de dichos implementos es protegernos del ingreso del virus a nuestro organismo mediante el filtro de la nariz y boca.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.