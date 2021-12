No, Abraham Lincoln no fue el autor de las frases compartidas en un post viral

Circulan en la red social Facebook diversas publicaciones con una serie de frases que se le atribuyen al exmandatario estadounidense Abraham Lincoln. Además, acompañando el texto está una fotografía de Lincoln.

El conjunto de líneas empieza así: “No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. No puedes fortalecer al débil debilitando al pobre. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. No se puede levantar al asalariado destruyendo a quien le contrata”.

Sin embargo, la información es incorrecta.

Imagen difundida en la red social Facebook. Junto a un conjunto de frases se muestra una fotografía de Abraham Lincoln, como autor del texto. Fuente: Captura LR, Facebook.

Las líneas no fueron escritas por Abraham Lincoln, sino por William Boetcker en 1916, 51 años después de su muerte.

Mediante una búsqueda de palabras clave en Google con las frases de la publicación viral en Facebook no se encontró ninguna relación con el expresidente Abraham Lincoln. Tampoco hay coincidencias con el texto en el portal web que recopila el trabajo de Lincoln.

Se pudo determinar que el autor de las frases difundidas en redes sociales fue William Boetcker. Dicho personaje fue un líder religioso que nació en Alemania, pero se mudó a Estados Unidos, donde se convirtió en un orador influyente.

Una de sus obras fue el texto difundido en Facebook, que es la traducción del decálogo de nombre The Ten Cannots (Los diez no puedes, por su traducción al español), publicado en el año 1916.

Por otro lado, Abraham Lincoln nació en 1809 y falleció en 1865, 51 años después de que la obra de Boetcker viera la luz.

Es decir, no existe una conexión entre las frases compartidas en publicaciones virales y el expresidente de Estados Unidos Abraham Lincoln. Los diez no puedes o las Diez máximas, fueron obra de Boetcker.

No es la primera vez que este texto es atribuido de manera errónea a Abraham Lincoln.

El nueve de febrero de 1967 se publicó en el Registro del Congreso - Senado de Estados Unidos un apartado en la página 3276 llamado “Abraham Lincoln y los 10 puntos”. En este texto se hizo la corrección de la información brindada sobre el crédito de las máximas escritas por el reverendo William Boetcker.

“Eruditos sobre Lincoln y artículos en revistas han disociado a Lincoln de las máximas. El Comité Nacional de la República ha advertido que las 1 0 máximas no son de Lincoln. No las usen como palabras de él ”, señala el registro.

Registro del Senado publicado el 9 de febrero de 1967 realiza la corrección sobre las frases atribuidas al expresidente Lincoln. Fuente: Captura LR, Registro del Congreso - Senado, 1967.

En 1992, el medio Chicago Tribune corrigió al expresidente Ronald Reagan por usar el decálogo de Boetcker. En el texto mencionan otras ocasiones en las que se ha atribuido de forma errónea las diez frases a Abraham Lincoln.

El medio señaló que el texto fue publicado también en 1940 por la revista Investor America. “La portada de la revista tenía una foto de Lincoln Memorial en Washington, una de las razones por las que las palabras se asociaron con él”, explicó Chicago Tribune.

El bulo, que empezó a circular en redes sociales desde el 2020, fue desmentido por medios extranjeros.

El área de fact-checking de la agencia AFP conversó con historiadores estadounidenses, quienes descartaron que las frases publicadas en redes sociales tuvieran relación con Abraham Lincoln.

En el texto del medio se menciona que el historiador Edward Steers explicó que el decálogo de Boetcker también es conocido como The American Charter (La carta estadounidense, por su traducción al español).

Además, el medio Chequeado expuso una de las posibles causas para el origen de la confusión, explicado por Gerald Prokopowicz, historiador de la Universidad Carolina del Este. “Boetcker publicó folletos que tenían una cita real de Lincoln de un lado y sus 10 puntos del otro lado”, indicó el historiador, esto pudo originar el malentendido.

Conclusión

Abraham Lincoln no fue el autor de las frases que vienen circulando en redes sociales. No se han encontrado coincidencias en el registro de sus obras. El texto pertenece en realidad a William Boetcker y data del año 1916, 51 años después de que el expresidente de Estados Unidos falleciera.

