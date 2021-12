No es cierto que Australia solo recibía personas vacunadas cuando se detectó la variante ómicron

En redes sociales, una imagen afirma, a partir de una pregunta retórica, que las personas no vacunadas “no podían salir ni entrar” de Australia en el momento en que llegó la variante ómicron del coronavirus a dicho país. Con ello, el texto sugiere que las vacunas no habrían evitado la importación de la nueva variante.

Sin embargo, esta publicación es engañosa. Si bien los primeros casos de ómicron en Australia se detectaron en personas que recibieron la pauta completa de vacunación, no es cierto que las personas no inmunizadas no pudieran entrar al territorio.

La publicación proviene de un tuit publicado por el usuario @TheMarcitect en Twitter, originalmente en inglés, el 28 de noviembre de 2021. El texto, tal como se difundió en Facebook en las últimas semanas, versa lo siguiente:

“¿Cómo llegó la variante ómicron a Australia si los no vacunados no pueden salir ni entrar? Aquí es donde la narrativa se desmorona. Si la gente no puede verlo ahora, no hay esperanza. Tenemos que plantar cara de una vez por todas o esto no parará nunca”.

Australia no impide entrar o salir del país a personas no vacunadas

En primer lugar, la variante ómicron del SARS-CoV-2, considerada “variante de preocupación” por la Organización Mundial de la Salud, fue reportada en Australia el último 28 de noviembre. Esta se detectó en dos viajeros asintomáticos que volaron desde el sur de África, y que tenían la pauta completa de vacunación, según el Gobierno del estado de Nueva Gales del Sur.

El Gobierno de Australia informó que los ciudadanos australianos y residentes permanentes mayores de 12 años que estén completamente vacunados podrán salir del país “sin necesidad de una exención”. También podrán ingresar a algunos estados sin necesidad de cumplir cuarentena.

Para el caso contrario, permanecerán sujetos a las restricciones de viaje vigentes al entrar o salir de Australia. “Las personas que no se consideran completamente vacunadas deberán viajar de acuerdo con los límites de pasajeros, los procesos de exención y los requisitos de cuarentena estatales y territoriales” , indica la web gubernamental sobre viajes internacionales.

Sin embargo, esta restricción no incluye a todos los niños menores de 12 años, a los ciudadanos o residentes que no puedan ser vacunados por motivos médicos y a algunos casos de menores de entre 12 y 17 años no vacunados o parcialmente vacunados.

¿La variante ómicron se transmite en personas vacunadas?

El último 20 de diciembre, el director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que es “más probable que las personas que han sido vacunadas o se han recuperado de COVID-19 puedan infectarse o reinfectarse”.

Asimismo, Soumya Swaminathan, científica jefa de la OMS, indicó que la nueva variante está consiguiendo evadir algunas respuestas inmunitarias. Sin embargo, resaltó que la entidad no espera que ninguna de las vacunas disponibles deje de ser efectiva por completo.

Como detalla un artículo publicado en The Conversation el 7 de diciembre, la variante ómicron “tiene una gran cantidad de mutaciones, muchas de ellas en el gen que codifica para la proteína de la espícula o proteína S”.

Los autores explicaron que algunas de esas mutaciones son preocupantes, “ya que podrían estar implicadas en la unión de la proteína S al receptor ACE2 y en la evasión del sistema inmune”. En tal sentido, es esperable que haya una disminución en la eficiencia de la vacuna en comparación con la cepa original.

No obstante, el experto en virus de Weill Cornell Medicine en Nueva York, John Moore, señaló a The New York Times que, en el caso de las vacunas, “lo que se pierde primero es la protección contra la infección leve asintomática, lo que se conserva mucho mejor es la protección contra la enfermedad grave y la muerte”.

Conclusión

Es engañosa la publicación que afirma que las personas no vacunadas no podían entrar ni salir de Australia cuando se detectó la variante ómicron. El Gobierno australiano impone mayores restricciones de viaje a los ciudadanos no vacunados; sin embargo, no impide que estos entren o salgan en determinadas condiciones.

Por otra parte, las personas vacunadas también son susceptibles de contraer la nueva variante, aunque se mantendría mejor protección frente a casos graves y muertes.

