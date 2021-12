No, la OMS no puede obligar a los Estados a seguir sus recomendaciones

En Facebook, un usuario compartió una publicación con una serie de “preguntas” sobre el poder de la Organización Mundial de la Salud en torno a las decisiones sanitarias de los países. Sus cuestionamientos partían de la premisa de que la mayoría de gobiernos obedece las normas “no científicas” de la OMS “sin rechistar”, y que estas arrebatan “todo tipo de libertades”.

No obstante, esta publicación es engañosa. La entidad sanitaria no puede obligar a los Estados miembros a tomar los consejos que ofrece en materia de salud pública. Además, varios países no necesariamente han seguido sus recomendaciones. Aun así, en los últimos días, la publicación viral ha sido compartida más de 400 veces.

Foto: captura en Facebook

¿Puede la OMS “obligar” a los países a seguir sus recomendaciones?

La publicación viral emite diversas opiniones que escapan del ámbito de la verificación de datos. Sin embargo, el usuario se refiere a la Organización Mundial de la Salud como si tuviera la facultad de decidir por la mayoría de Estados sobre sus medidas para enfrentar la pandemia.

En ese sentido, la propia OMS ha aclarado que sus recomendaciones no son obligatorias. Durante una conferencia de prensa otorgada el 27 de abril de 2020, el Director General de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que la entidad no tiene “ningún mandato para obligar a los países a implementar” lo que les aconsejan.

“Depende de los países aceptar nuestro consejo o rechazarlo, pero nosotros damos nuestros consejos basados en la mejor ciencia y evidencia”, agregó. De igual modo, la Constitución de la OMS no menciona ninguna obligatoriedad en los consejos sanitarios que emite el organismo. En cambio, entre sus funciones se resalta “hacer recomendaciones referentes a asuntos de salubridad internacional”.

Los Estados no necesariamente se basan en los consejos de la OMS

Por otra parte, el posteo de Facebook también afirma que la mayoría de países libres han seguido las normativas de la Organización Mundial de la Salud “sin rechistar”. Esto no es del todo cierto. Las decisiones tomadas por los distintos gobiernos no necesariamente se rigen por los consejos de la OMS.

Tal es el caso, por ejemplo, de la vacunación obligatoria. En diversas ocasiones (1, 2 y 3), la entidad se ha manifestado en contra de las medidas coercitivas para avanzar el proceso de inmunización.

Ya en diciembre de 2020, la OMS reconocía que cada país decidiría sobre si hacer de la inmunización un requisito. Sin embargo, sostenía que las personas deben tener a su disposición toda la información sobre las vacunas y la libertad para decidir inmunizarse o no.

“Estaremos mucho mejor presentándole a las personas los datos, los beneficios y dejar que ellos decidan por sí mismos”, indicó en ese momento el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan.

Recientemente, el organismo consideró la obligatoriedad de la vacunación como un “último recurso”. Hans Kluge, director de OMS-Europa, llamó a ser “muy prudentes” antes de adoptar medidas discriminatorias contra las personas no vacunadas, ya que podría aumentar las tensiones internas y afectar la salud mental.

La Organización Mundial de la Salud también se pronunció en contra de “penalizar” a los países como Botsuana y Sudáfrica por notificar al mundo sobre la variante Ómicron. Esto, luego de que, hasta el 28 de noviembre, 56 países implementaran restricciones de viaje para retrasar la importación de la nueva variante.

En ese sentido, en julio de 2020, la OMS ya había señalado que mantener las fronteras internacionales cerradas no era una estrategia sostenible. En agosto de 2021, a su vez, sostuvo que el certificado de vacunación no debería ser una condición para viajar, y que debería ser establecido según la situación de cada país.

Conclusión

La publicación que sugiere que los Estados han acatado las normas de la OMS “sin rechistar” es engañosa. En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud no tiene la facultad de obligar a los países miembros a acatar sus recomendaciones. De igual manera, los Estados no necesariamente han acatado los diversos consejos de la entidad sanitaria en torno al manejo de la pandemia.

