El 12 de diciembre se difundió la información en redes sociales de que supuestos terroristas atacaron Puerto Ene en el Vraem. Asimismo, se reportó el fallecimiento de tres personas como consecuencia de este atentado.

“Delincuentes terroristas acaban de atacar el Puerto Ene en el Vraem. Se reportan tres personas fallecidas en un lugar de diversión denominado Cuchipampa”, indicó la publicación en Facebook.

Sin embargo, la información es errónea.

La imagen ha sido difundida en diversas páginas y grupos públicos de Facebook. En menos de 24 horas, la publicación ha generado más de 60.000 visualizaciones. Fuente: Captura LR, Facebook.

El jefe de la Dircote desmintió que se haya producido un ataque en el Vraem.

El 13 de diciembre, en una entrevista para el medio Exitosa Noticias, el jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), Óscar Arriola, descartó que se haya producido un atentado terrorista en Puerto Ene y que tres personas perdieran la vida.

“Debemos informar que no se ha producido tal evento criminal, no se ha producido un atentado terrorista, no ha habido la pérdida de tres peruanos. Desde ayer, en horas de la madrugada hemos estado verificando, trabajando con el personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas apostadas en el Vraem”, comunicó Arriola en Exitosa.

¿Qué sucedió? El jefe de la Dircote explicó que hubo una pelea entre la dueña de un bar y diversas personas. “Lo que ha sucedido es que ha habido una persona, acompañada de tres más, que ha ido con una elevada ingesta de alcohol a increparle a la dueña del bar por un familiar que había estado trabajando ahí”, añadió Óscar Arriola.

Por otro lado, Pedro Yaranga, analista en temas de narcotráfico y terrorismo, quien comunicó en su cuenta de Twitter el 12 de diciembre sobre el supuesto ataque terrorista en Puerto Ene, descartó también el atentado y la muerte de personas.

Horas después de su primera publicación sobre el supuesto atentado, Yaranga brindó avances sobre la “posible incursión terrorista en el poblado de Puerto Ene”, indicando que los Comités de Autodefensa (CAD) detuvieron a una persona armada.

Sin embargo, el 13 de diciembre publicó en su Twitter que se descartó que el evento se haya tratado de un atentado terrorista. “Según autoridades se trató de un problema de tierras, donde un grupo de la zona de embarcadero corrieron gritando que los ‘tíos’ (terroristas) habían ingresado”, explicó el analista.

Asimismo, Pavel Pichari de Orión Noticias del Vraem, informó a través de sus redes sociales que la información difundida sobre un atentado terrorista era falsa.

“Lo que realmente sucedió es que un parroquiano estuvo deambulando de cantina en cantina mencionando que era “tío” (terrorista) y amenazando a las personas. Ante esta situación los miembros del CAD de Puerto Ene intervinieron a dicha persona y lo llevaron al calabozo”, explicó Pichari.

Además, Verificador de La República realizó una búsqueda por palabras clave en Google y no encontró ninguna noticia relacionada con un atentado en el Puerto Ene. El último ataque registrado en dicho lugar fue en mayo del año 2021, cuando fallecieron 16 personas.

Conclusión

No hubo un ataque terrorista en Puerto Ene en el Vraem el día 12 de diciembre. El evento fue descartado por la Dircote, medios de la zona y un especialista. Tampoco hubo tres personas fallecidas. El Comité de Autodefensa del Vraem detuvo a una persona por ocasionar disturbios en la zona de bares.

