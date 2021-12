No, Lapadula no respondió a declaraciones de Claudio Pizarro

Desde el 8 de diciembre se ha difundido en redes sociales un supuesto mensaje compartido por Gianluca Lapadula en Facebook. Este texto sería una respuesta a una declaración brindada por Claudio Pizarro en una entrevista.

“#LAPADULA le responde a Pizarro. Buenas Noches Mi querido País. Ayer el señor claudio (sic) Pizarro en un programa de televisión salió a decir que yo no debo estar en la selección”, así empieza el texto de la publicación compartida de manera masiva.

De acuerdo a la información difundida, Lapadula habría respondido a la siguiente declaración brindada por Pizarro en una entrevista: “Creo que fue un jugador que cuando se le convocó a la selección peruana o había la intención de convocarlo, él dijo que no quería venir. ¿Estoy en lo correcto?... Entonces, ¿Perú es plato de segunda mesa?”. Sin embargo, la información es incorrecta.

Una de las publicaciones compartidas en Facebook tiene más de 900.000 visualizaciones y más de 4.000 interacciones. Fuente: Captura LR, Facebook.

Claudio Pizarro no emitió un comentario negativo sobre el jugador ítalo-peruano en su última entrevista.

La República dialogó el 2 de diciembre con Claudio Pizarro, quien opinó acerca de la selección peruana, Gianluca Lapadula, el título de Alianza Lima, entre otros temas. Sobre la selección de fútbol, el embajador del Bayern de Múnich indicó que su desempeño en los partidos contra Bolivia y Venezuela fue importante.

Además, Pizarro comentó sobre el delantero de la Blanquirroja, Lapadula: “ No he tenido contacto con él. Después de cómo ha venido jugando, creo que es un jugador importante dentro de lo que busca Gareca en el equipo. Se ha adaptado rápidamente por el estilo que tiene ”. No brindó ningún comentario negativo sobre el jugador ítalo-peruano.

Sobre el triunfo de Alianza Lima en la Liga 1, Pizarro comentó sentirse contento, porque disfrutó del campeonato como un hincha más. También afirmó que le gustaría ver a Paolo Guerrero con la camiseta blanquiazul nuevamente y aprovechó para enviar un saludo a todos los hinchas aliancistas.

También, mostró su inconformidad con la elección de Lionel Messi como ganador del Balón de Oro y habló sobre su nueva faceta como “leyenda de la Bundesliga”, donde analiza el torneo alemán.

Por otro lado, El Comercio estuvo presente en la última conferencia de prensa de Claudio Pizarro organizada por la Bundesliga. En dicha ocasión, el excapitán de la selección respondió tres preguntas al medio.

En primer lugar, opinó sobre el triunfo de Alianza Lima en la Liga 1, la participación de Jefferson Farfán y una posible incorporación de Paolo Guerrero.

En segundo lugar, con relación al desempeño de la selección de Perú, Claudio Pizarro dijo: “ Pude ver los últimos dos partidos de la selección, es un equipo que se para muy bien en la defensa y ataca bien en contragolpe. Son capaces de aniquilar un partido con un contragolpe, aprovechan muy bien ese tipo de juego, es algo que me agrada de Perú ”.

Ese fue su comentario respecto al equipo peruano de fútbol, no realizó ningún comentario negativo, menos en relación a Gianluca Lapadula. En último lugar, Pizarro respondió a dicho medio local sobre el aforo en el próximo partido del Bayern.

Claudio Pizarro sí dijo que Perú podría ser plato de segunda mesa para Lapadula en el 2020, pero no dijo que él no debía estar en la selección.

El 3 de diciembre de 2020, Canal N informó, que en una entrevista en el programa Más vale tarde, Claudio Pizarro comentó sobre la incorporación de Gianluca Lapadula en la selección peruana.

Cuando se le consultó sobre Lapadula dijo: “ Creo que cuando se le convocó a la selección o había la intención de convocarlo (en el 2016), él dijo que no quería venir. ¿Estoy en lo correcto? ”. Luego de que el conductor le respondió que sí, Pizarro cuestionó: “ Entonces, ¿Perú es plato de segunda mesa? ”.

Claudio Pizarro sí lanzó una pregunta acerca de la incorporación de Lapadula en la selección en el año 2020. Sin embargo, no se mostró en contra de su llegada a la Blanquirroja, ni mencionó que no debía estar en el equipo.

Lapadula no respondió en sus redes sociales las declaraciones de Pizarro sobre él.

De acuerdo con la publicación viral, Gianluca Lapadula respondió a las declaraciones de Claudio Pizarro. Sin embargo, en ninguna de sus redes oficiales ha emitido comentario al respecto. No lo ha hecho en la última semana y tampoco en diciembre de 2020, cuando Pizarro opinó sobre su incorporación a la selección.

El futbolista ítalo-peruano se encuentra activo en tres redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook. En Facebook, su cuenta verificada es “Gianluca Lapadula Official”, un usuario distinto al mencionado por el viral, que es “Gianluca Lapadula Perú” .

En su perfil oficial no realizó ninguna publicación luego de los comentarios de Pizarro el 3 de diciembre de 2020. Además, la última publicación del año 2020 fue el 29 de noviembre sobre el equipo Benevento Calcio, antes de la entrevista a Pizarro.

Publicación realizada por Gianluca Lapadula el 29 de noviembre de 2020. Fuente: Captura LR, Facebook.

El 8 de diciembre, día en que empezó a difundirse el posteo sobre Lapadula y Pizarro, el jugador no realizó ninguna publicación en Facebook. Su última publicación fue el 10 de diciembre sobre su equipo Benevento Calcio.

Publicación realizada por Gianluca Lapadula el 10 de diciembre de 2021. Fuente: Captura LR, Facebook.

En la red social Twitter, a través del usuario verificado @G_Lapadula, Gianluca Lapadula compartió su última publicación del año 2020 el día 29 de noviembre sobre su equipo Benevento Calcio. No realizó ninguna declaración sobre Pizarro. Su primer tuit del 2021 fue el 6 de enero.

Tuits publicados por Gianluca Lapadula el 29 de noviembre de 2020 y el 6 de enero de 2021. Fuente: Captura LR, Twitter.

Asimismo, el futbolista ítalo-peruano no posteó ningún tuit el día que se difundió el viral (8 de diciembre). Sus últimas publicaciones fueron hechas el 30 de noviembre y 10 de diciembre.

Tuits de Gianluca Lapadula publicados el 30 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021. Fuente: Captura LR, Twitter.

En Instagram, donde su cuenta verificada es @gianluca_lapadula_official, el actual delantero de la selección realizó una publicación el 8 de diciembre. Sin embargo, el posteo muestra a su familia esperando la Navidad.

Publicación realizada por Gianluca Lapadula el 8 de diciembre de 2021 en Instagram. Fuente: Captura LR, Instagram.

Por otro lado, la única publicación que realizó en diciembre de 2020, fue el día 24 sobre una victoria que tuvo con su equipo de fútbol.

Fotografía publicada por Gianluca Lapadula en Instagram el día 24 de diciembre de 2020. Fuente: Captura LR, Instagram.

Es decir, Lapadula no emitió ningún comentario en relación a las entrevistas brindadas por Claudio Pizarro . No lo hizo luego de que Pizarro comentó sobre su convocatoria el 3 de diciembre de 2020. Tampoco luego de que el embajador del Bayern dijo que Lapadula “es un jugador importante” el 2 de diciembre de 2021.

Conclusión

Claudio Pizarro no brindó ningún comentario negativo sobre Lapadula, ni mencionó que no debía ser parte de la selección.

En el 2020, el representante del Bayern expuso que el jugador ítalo-peruano no consideró al Perú cuando se tuvo la intención de convocarlo en el 2016. En diciembre de 2021, dijo que, después de observar jugar a Lapadula, considera que es importante para el equipo.

Lapadula no emitió ningún comentario en redes sociales respondiendo las declaraciones de Pizarro. No lo hizo en el 2020, tampoco en la última conferencia del excapitán de la selección el 2 de diciembre.

