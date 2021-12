“¡Vacunas!”, alerta una publicación que circula en Facebook. A esta, acompaña una imagen en la que se muestra a un deportista desvanecido en un campo deportivo con una mirada fija.

Al momento, este posteo presenta más de 1.000 compartidos y 800 interacciones en la red social. Asimismo, ha sido compartido en páginas negacionistas como “Falsa pandemia” y “No a la vacunación”. Sin embargo, lo que se describe de la instantánea es falso.

Publicación. Foto: captura en Facebook.

El deportista se desmayó por una enfermedad congénita en el corazón el 2009

Al hacer una búsqueda de imágenes, encontramos que la imagen —expuesta por el viral— expone un incidente del futbolista belga Anthony Van Loo ocurrido el año 2009, como muestra la Enciclopedia social gratuita para el mundo “Alchetron”. En tanto, los primeros brotes del nuevo coronavirus notificados a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se dio el 31 de diciembre de 2019 y después comenzó el desarrollo de las vacunas contra esta enfermedad.

Incidente. Foto: captura en web / Alchetron.

El 9 de junio de 2009 el medio chileno La Tercera informa que el deportista del club belga de fútbol KSV Roeselare se desvaneció en pleno partido contra Amberes. “El jugador de solo 21 años sufrió una crisis cardíaca después de controlar un balón con la cabeza antes de terminar el primer tiempo del duelo ante el Amberes, en el que ambos clubes se jugaban permanecer en la primera categoría belga”, comunica.

La Tercera reporta que, según la versión del médico del club, Anthony Van Loo sufrió un “ataque al corazón que le hizo derrumbarse sobre el césped, perder la consciencia y sufrir convulsiones”. No obstante, fue estabilizado por un desfibrilador.

En el 2014 el jugador participó del Spot “La Marató 2014″ el cual buscaba sensibilizar en cuanto a las enfermedades del corazón, según la plataforma de Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. En esta página se informa que a Anthony Van Loo se le había diagnosticado una cardiopatía, pero que “pudo seguir compitiendo gracias a la implantación de un desfibrilador bajo las costillas, una intervención quirúrgica excepcional que se hizo por su condición de deportista”.

Hallamos también un video que presenta el caso del jugador, expuesto por el canal de Youtube de BIOTRONIK media. En su página web esta empresa informa que desarrolla “nuevas tecnologías médicas cardiovasculares y endovasculares”. “Nuestros productos únicos, seguros y fiables, que incluyen marcapasos, stents, desfibriladores implantables y servicios de monitorización remota, ayudan a los pacientes en más de 100 países”, se lee en su presentación.

Información. Foto: captura en web / Biotronik.

Asimismo, en la descripción del material audiovisual se indica que el paro cardíaco repentino (PCS) —una pérdida abrupta de la función cardíaca— “es la principal causa de muerte en los atletas de competición”. Contó que en el 2008, Anthony Van Loo “fue diagnosticado con una enfermedad cardíaca congénita que lo hacía susceptible a la PCS”.

Video. Foto: captura en Youtube / BIOTRONIK.

“Después de que le implantaran un desfibrilador automático implantable (DAI) BIOTRONIK, se le permitió volver al fútbol profesional. Un año más tarde, después de colapsar en el campo durante un partido, Van Loo volvió a la vida gracias a su ICD, que le entregó con éxito una descarga para restaurar el ritmo normal de su corazón”, comentó.

La cardiopatía congénita “es un problema con la estructura y el funcionamiento del corazón presente al nacer” y presenta múltiples causas, según el portal de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

De acuerdo a la Radio Televisión Belga de la Comunidad Francesa (RTBF), en mayo de 2018, Anthony Van Loo volvió a desvanecerse en el partido contra Mouscron y en noviembre de ese año anunció su retiro del fútbol en Twitter. Mediante un comunicado, sostuvo que su tratamiento “no fue tan bueno como esperaba” y su físico “aún está lejos de donde debería estar para continuar”, por lo que decidió finalizar su carrera, según la RTBF.

Sobre la publicación

La publicación viral expone también una lista de 55 casos de deportistas que supuestamente fallecieron o fueron afectados por la aplicación de las vacunas. En estos no se menciona a “Anthony Van Loo” en ninguna parte.

Al hacer una búsqueda en Google, encontramos que este posteo está vinculado a una publicación de un portal web titulada “Lista de 75 jugadores de élite fallecidos, sospechosos o que ya no pueden competir después de recibir la ‘vacuna COVID-19′ —al cual denominan “inoculación genética experimental tóxica”. Esta página contiene a los primeros 50 nombres de los deportistas, que expone el viral en Facebook.

Publicación. Foto: captura en portal web.

En este artículo no estamos verificando si estos 55 deportistas fallecieron o fueron afectados por las vacunas, solo estamos indagando para saber qué dicen los reportes sobre los casos.

Hemos revisado los incidentes de solo 36 deportistas porque los datos expuestos no fueron suficientes para la búsqueda y, además, no hallamos informes oficiales.

De estos, 32, según reportes periodísticos, que citan los comunicados de los clubes, familiares y amistades, sí han fallecido, pero no mencionan a la vacunación como presunta causa. Se apuntan más a presuntos eventos cardiovasculares, en tanto otros no revelaron la razón del fallecimiento.

Por ejemplo, según el informe de Philadelphia, el jugador y estudiante Ivan Hicks, de West Catholic Prep High School, falleció en julio, y, según el reporte del médico forense del condado de Chester (EE. UU.), la causa fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva. Asimismo, como comunica Hitc, el joven futbolista Drake Geiger de Omaha South High School colapsó durante la primera práctica en agosto y el personal médico reveló que él “murió de un golpe de calor”.

No obstante, hubo casos de fallecidos que sí se vinculó con la vacuna contra la COVID-19, pero no hay pruebas que hayan constatado ello. Por ejemplo, esto sucedió con el deceso del jugador de béisbol Yusuke Kinoshita, el cual fue comunicado por el representante del equipo de béisbol, Chunichi Kato Hiroyuki, de acuerdo a Nikkan Sports. En este reporte del 6 de agosto se informa que el procedimiento del entierro fue privado; que los familiares no declararon y que cuando Kato fue consultado si la causa fue la inyección, él dijo: “No responderé eso”.

Asimismo, de la lista que revisamos, dos de los jugadores, el brasileño Jesús Moreira y la adolescente Ava Azzopardi, han padecido de un paro cardíaco, según Opopuli y ABC. Esto fue comunicado por Atlético Goianiense y Junior Girls del Runaway Bay Soccer Club (Australia), respectivamente. Estos casos no fueron vinculados con la inyección, ni siquiera se menciona a la inmunización.

Otro incidente se relacionó con la vacuna de Pfizer. Se trata del bailarín italiano Santo Giuliano. En julio de 2021, él publicó un video en Instagram con esta descripción: “Testimonio después de la vacuna. A los 5 días de la primera dosis de Pfizer, me encontré en un hospital con un paro cardíaco”.

Santo Giuliano dijo que cuenta su experiencia no para que la gente no se ponga la vacuna sino para ayudar a las personas, según un informe de “Il Tiempo”. Señaló también que en el hospital —que no especifica el nombre— “se dieron cuenta de que había inflamación en el músculo cardíaco, en el miocardio“.

“No estoy en contra de la vacuna y no es para decirte que no la hagas. Cuando escuchamos la noticia de que ‘le pasa a uno en un millón’, no creemos que nos pueda pasar a nosotros. Tengamos cuidado. No he escuchado los primeros síntomas. Si sientes algo, no dudes en contactar con el médico”, dijo en el video, de acuerdo al reporte.

El último informe (9 de diciembre) de seguridad de las vacunas de Pfizer —de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)— señala que “en general, el resultado de la revisión confirma el riesgo de miocarditis y pericarditis” que son “afecciones inflamatorias del corazón”.

No obstante, indica que es un efecto “muy raro”, lo que significa que se puede dar en 1 de cada 10.000. A su vez, confirma que los beneficios de esta vacuna “continúan superando sus riesgos, dado el riesgo de enfermedad COVID-19 y complicaciones relacionadas, incluidas la hospitalización y la muerte”.

Finalmente, la seguridad de las vacunas se encuentran en permanente vigilancia y las actualización se pueden ver en la plataforma de la OMS; y en las páginas oficiales de los CDC, EE. UU., y de la EMA.

Conclusión

La imagen expone un incidente de Anthony Van Loo, acaecida en 2009. El deportista sufrió un desvanecimiento por una enfermedad congénita en el corazón. Por ello, calificamos como falso la vinculación del desmayo con las vacunas.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271)

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.